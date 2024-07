หลังจากที่ทำเอาสาวๆ อกหักกันทั้งประเทศ เมื่อนักร้องชื่อดัง “โจอี้ บอย” หรือ "อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต" ออกมาเปิดตัวหวานใจสาว "เตย" ไปเมื่อต้นปีที่แล้วล่าสุด “โจอี้ บอย” เตรียมสละโสดจูงมือแฟนสาว "เตย" เข้าประตูวิวาห์ในเร็วๆ นี้แล้ว โดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของฝ่ายหญิงได้ออกมาโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน พร้อมแคปชั่น "No longer two But one #ThertoeyJojo"ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงจำนวนมาก แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันเพียบ