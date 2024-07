"เจิ้งเพ่ยเพ่ย" ราชินีหนังกำลังภายใน เสียชีวิตในวัย 78 ปี

โดยนักวิจารณ์ทั้งในตะวันตก และตะวันออกต่างยกย่องว่า เจิ้งเพ่ยเพ่ย ถือเป็นนักแสดงผู้บุกเบิกบทบาทของนักแสดงหญิงหนังในศิลปะการต่อสู้อย่างแท้จริง และหนังของเธอก็ยังถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหนังกำลังภายในยุคใหม่ด้วยข่าวระบุว่า เจิ้งเพ่ยเพ่ย เสียชีวิตที่ซานฟรานซิสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เธอป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมและได้บริจาคสมองเพื่อการวิจัยทางการแพทย์เจิ้งเพ่ยเพ่ย เกิดที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 1946 และย้ายไปฮ่องกงในปี 1962 ตอนที่อายุได้ 16 ปี จนได้มีโอกาสเริ่มต้นรับงานแสดงที่นั่นด้วยพื้นฐานการฝึกฝนบัลเล่ต์และการเรียนเต้นรำ รวมกับการที่เธอพูดภาษาจีนกลางได้อย่างเป็นธรรมชาติ เจิ้งเพ่ยเพ่ย ได้รับคำแนะนำให้กับสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ Shaw Brothers อันโด่งดังในยุคนั้นเจิ้งเพ่ยเพ่ย ไม่ได้โด่งดังในทันที ผลงานเปิดตัวของเธอจะเป็นภาพยนตร์ดราม่า "Lovers’ Rock" รวมถึงได้รับบทเป็น "พระเอก" ในหนังเรื่อง The Lotus Lamp หนังงิ้วแบบที่ใช้นักแสดงหญิงรับบทเป็นทั้งนางเอก และพระเอก ซึ่งเป็นที่นิยมในฮ่องกงยุคนั้นสุดท้าย เจิ้งเพ่ยเพ่ย มาโด่งดังสุดขีดจากภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ ในบทจอมยุทธหญิงผู้เชี่ยวชาญการใช้ดาบหลัง จากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง "Come Drink With Me" (หงส์ทองคะนองศึก) ในปี 1966 ซึ่งกำกับโดย คิง ฮูหลังความสำเร็จของ หงส์ทองคะนองศึก เจิ้งเพ่ยเพ่ย แสดงหนังกำลังภายในอีกหลายเรื่อง จนกระทั่งแต่งงาน และย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียในปี 1970 แต่ตลอดยุค 70,80,90 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังกลับมารับงานแสดงที่ฮ่องกง หรือไต้หวันอยู่เป็นระยะเจิ้งเพ่ยเพ่ย เลี้ยงดูลูกสี่คนที่อเมริกา และตัวของเธอเองก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ต่อมาลูกทั้งสี่ของเธอต่างมีบทบาทในวงการบันเทิง แฮร์รี หยวน เป็นพิธีกรในรายการของ National Geographic ยูจีน่า หยวน เป็นนักยิมนาสติกโอลิมปิกของสหรัฐฯ และเคยแสดงในภาพยนตร์ฮ่องกง "3 Extremes II" (อารมณ์ อาถรรพ์ อาฆาต 2) และ "The Eye 2" (คนเห็นผี 2) ซีรีส์โทรทัศน์ของออสเตรเลีย "Secret City" และภาพยนตร์อเมริกัน "Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny" (พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก 2) และซีรีส์ "Hawaii Five-O"อาชีพของ เจิ้งเพ่ยเพ่ย กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหลังจากบทบาทร่วมใน "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (พยัคฆ์ระห่ำ มังกรผยองโลก) ในปี 2000ภาพยนตร์นี้ได้รับรางวัลออสการ์สี่รางวัลและทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศในอเมริกาเหนือถึง 128 ล้านเหรียญสหรัฐ กลายเป็นภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศเรื่องแรกที่ทำรายได้เกิน 100 ล้านเหรียญหลังจากนั้น เจิ้งเพ่ยเพ่ย ก็กลับมามีงานอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง อาทิ ใน "Naked Weapon" (ผู้หญิงมหาประลัย) ของฮ่องกง (ร่วมกับ แม็กกี้ คิว) และภาพยนตร์จากเกมของ Capcom "Street Fighter: The Legend of Chun Li" (สตรีท ไฟท์เตอร์: ตำนานของชุนหลี) ผลงานการแสดงล่าสุดของเธอรวมถึงบทนำใน "Lilting" ในปี 2014 และบทแม่สื่อ ในภาพยนตร์คนแสดงของดิสนีย์เรื่อง "Mulan" (มู่หลาน) ในปี 2020โดยครอบครัวของเธอได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า "ถึงเพื่อนๆ เพื่อนร่วมงาน และแฟนๆ ของเธอ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่พวกคุณมอบให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม่ของเรา เจิ้งเพ่ยเพ่ย ต้องการให้จดจำเธอในฐานะราชินีแห่งศิลปะการต่อสู้ที่เป็นตำนาน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทต่างๆ ท่านได้ฝากเอาไว้""ท่านรักการเป็นนักแสดงและรู้สึกโชคดี แม้จะทำงานหนักเพียงใดก็ตาม แม่ของเราเป็นคนถ่อมตนและเข้าถึงง่าย อดทน, ใจดี และมีน้ำใจเสมอ ท่านมักจะแบ่งปันเวลา ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำได้ เราคงจะคิดถึงแม่มาก"ในปี 2019 เจิ้งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทชนิดที่ไม่เป็นแบบแผน ซึ่งเป็นโรคคล้ายพาร์กินสัน แต่การรักษาในปัจจุบันไม่สามารถชะลอการเสื่อมลงได้ เธอเลือกที่จะไม่เปิดเผยการวินิจฉัยนี้ต่อสาธารณะ โดยรับมือกับสภาวะนี้อย่างเงียบๆ ไม่ได้บอกแฟนคลับ และใช้เวลาที่เหลือกับลูกสี่คนของเธอ และหลานๆ แทนโดยทายาทของ เจิ้งเพ่ยเพ่ย ได้เปิดเผยว่าท่านมีความประสงค์ที่จะบริจาคสมองให้กับองค์กร Brain Support Network (BSN) เพื่อการศึกษาโรคทางสมองที่ท่านเคยเผชิญจนเสียชีวิต