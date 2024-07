คลินิคทันตกรรมทรูทเดนทัล ผนึกกำลังบริษัท Invisalign Thailand จัดงานใหญ่ 14 ก.ค 2567 งาน POWER OF SMILE BY TRUTH

เรียกว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีเลยทีเดียว เพราะถือเป็นการฉลองครบรอบ11ปี ของได้ผนึกกำลังกับ บริษัท Invisalign Thailand จัดงาน Power of smile เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งต่อเรื่องราวจากพลังแห่งรอยยิ้มของเหล่าเซเลบริตี้และคนไข้ของทรูทเดนทัลในฐานะ Friend of Truth Dental สู่สังคม ณ INVISALIGN CENTER สยามสแควร์ ซอย 2ผู้อำนวยการ บริษัท ทรูท เดนทิสทรี หรือในนาม ทรูท เดนทัล คลินิคซึ่งคลินิคทันตกรรม ทรูทเดนทัล เปิดเผยว่า “เรามีความมุ่งมั่นให้การรักษาทางทันตกรรมภายใต้แนวคิด Truth about Tooth ซึ่งครอบคลุมปัญหาทางทันตกรรมอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ สะอาด ทันสมัย เทียบเท่ามาตรฐานโรงพยาบาล โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญงานทันตกรรมกว่า40ท่าน ให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งมอบการบริการที่เปี่ยมไปด้วยความใส่ใจอย่างดีเลิศ แด่คนไข้ทั้งจากในและต่างประเทศ มากกว่า 10000 คนใน11ปีที่ผ่านมา”“และเรายังมีความเชื่อว่าคนไข้ทุกคนต้องการแผนการรักษาเฉพาะตัว มีการพัฒนาระบบปรึกษาและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมที่สามารถสร้างแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับความเหมาะสมตามมาตรฐานทางทันตกรรม, ความต้องการของคนไข้, วีถีชีวิต และปัจจัยเกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพราะมิได้ต้องการสร้างแค่รอยยิ้มที่เห็นจากภายนอก แต่เรามุ่งหวังที่จะรังสรรค์รอยยิ้มจากภายในซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตตามเป้าหมายของตนเอง และด้วยความรักในการทำงานทันตกรรม เราตระหนักดีว่าเราต้องการรักษา ”คนไข้” มากกว่าแค่รักษา ”โรคฟัน” นี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดของการทำงานที่เราถนัดในเรื่องฟัน “ Truth about Tooth “ สุดท้ายนี้เราจึงหวังว่า งาน Power of Smile จะส่งต่อพลังและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนทั้งที่เป็นคนไข้และไม่ใช่คนไข้ของทรูทเดนทัลจากใจของ"ทรูทเดนทัลทีม”ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทันตกรรมทรูทเดนทัลได้ที่ https://www.truthdental.com E-mail :info@truthdental.comFackbook : Truth dental clinicInstagram: Truth dental clinicLine : @truthdental