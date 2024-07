“ปราโมทย์&พั้นช์” สุดแฮปปี้!!! โปรเจ็กต์ “ขอบคุณที่กลับมา” เตรียมต่อยอดปั้นศิลปินใหม่ประดับวงการเพลง

ถือเป็นสองศิลปินที่ประสบความสำเร็จสุดๆ จากโปรเจ็กต์ของค่าย Khaosan Entertainment และ Khaosan Play ทั้งจากผลงานเพลงที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเพลง เก็บซ่อน, Move on และ มีใครแล้วใช่ไหม เพลงฮิตติดหูที่ใครๆ ก็ร้องได้...!!!ล่าสุดศิลปินหนุ่มมากความสามารถ ปราโมทย์ วิเลปะนะ ก็ต่อยอดให้ตัวเองด้วยการเปิดตัวค่ายเพลงใหม่MaxxFourteen Entertainment ขยับการเป็นศิลปินมาอยู่เบื้องหลัง เพื่อปั้นน้องๆ ศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี การร้องเพลง พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้หาประสบการณ์ทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็น พาน้องๆ ในค่ายได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจริงๆ หรือได้ร่วมงานกับศิลปินจริงๆ รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานในวงการนี้เป็นอย่างไร กว่าจะได้เป็นศิลปินมืออาชีพต้องผ่านต้องเจออะไรบ้าง เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่ให้โอกาสแบบก้าวกระโดด เพื่อต่อยอดความฝันของน้องๆ ที่อยากมีอาชีพศิลปินในอนาคต!!!ทั้งนี้ทางค่าย MaxxFourteen Entertainment ก็ได้ประเดิมปล่อยเพลงแรก รักมันร้าย (Make Sense) ซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ ปราโมทย์ วิเลปะนะและในเร็วๆ นี้ก็จะมีผลงานเพลงใหม่ของ พั้นช์ วรกาญจน์ ซึ่งร้องและอัดเสียงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ภายใต้สังกัด MaxxFourteen Entertainment ร่วมกับการปล่อยผลงานของน้องๆ ศิลปินในค่ายไปด้วยอย่าง ณดล (ลอนดอล) นักแสดงจากช่อง 7HD ที่ปล่อยซิงเกิลเพลงแรกไปแล้วชื่อเพลง “ก็มาดิ Try me!”ภาค สุทธิพงษ์ (PARKCUB) เป็น MC DJ ที่มีความสามารถรอบตัว แต่งเพลงให้ศิลปินอย่าง แน็ก ชาลี และ น้องยีนส์ ได้ขับร้องมาแล้ว ในเพลง “ที่นั่นที่ไหน” และเพลง “ก็มาดิ Try me!” ให้กับ “ลอนดอล” ซึ่ง หนุ่มภาค จะปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเอง ที่แต่งเอง ร้องเอง ให้ได้ชมเป็นศิลปินเบอร์ต่อไปของค่ายเร็วๆ นี้แน่นอน!!!เรียกได้ว่าเป็นค่ายเพลงที่มีความหลากหลายทางดนตรี เพราะมีน้องๆ ที่เคยมีผลงานมาแล้ว อย่าง วง 7days crazy , วง one o zeven , ต้นขิง ฐิติกาญจน์, RozyChiz และน้องๆ หน้าใหม่ที่จะมีผลงานกับค่ายให้ได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆ ฝากติดตามผลงานของค่าย Maxxfourteen Entertainment ในทุกช่องทางโซเชียล