หลังจากสูญเสียคุณพ่ออย่างไม่มีวันกลับ ล่าสุดและครอบครัว ได้จัดพิธีลอยอังคารอัฐิคุณพ่อกลางแม่น้ำ พร้อมโปรยดอกกุหลาบสีขาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้า โดยวิกกี้ได้เขียนแคปชั่น ระบุว่า “Bye Daddy .. hope you’re at peace & happy in Heaven I love you #ForEverDaddysGirl #RandyJett#ป๋วยเล้ง#July182024#RIPDaddyขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะ อ่านทุกคอมเมนต์เห็นดอกไม้ทุกช่อเห็นกำลังใจที่ส่งมาในทุกๆ ทางคะ มันมีความหมายมากจริงๆ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ คุณพ่อไปปาร์ตี้ในสวรรค์แล้วค่ะ”