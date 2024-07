“เบิร์ด - ธงไชย” จับคู่ 4 สาว “ปุ๊ – ติ๊นา -ใหม่ - ลีเดีย” สร้างปรากฏการณ์(คู่จิ้น-คู่จึ้ง-คู่จอย-คู่จี๊ด) ดูเอ็ทเพลงรักในคอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE” เปิดจอง 1 ส.ค.นี้

ข่าวดีมาแล้ว หลังสร้างปรากฏการณ์การโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในซิงเกิ้ลใหม่ “เราคงจะได้พบกัน” ของคู่จิ้นในตำนานระหว่าง “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ และ “ปุ๊” อัญชลี จงคดีกิจ จนเกิดกระแส “เบิร์ด-ปุ๊” ฟีเวอร์ตลอดเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสคอมเม้นท์ถล่มทลาย จนเกิดกระแสเรียกร้องอยากให้คู่จิ้นในความทรงจำกลับมามีคอนเสิร์ตร่วมกันอย่างมากมาย ล่าสุด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จัดเต็มตามใจแฟนให้ฟูลฟีล พร้อมเปิดตัวคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะกลับมาสร้างปรากฎการณ์ความรักแบบดูเอ็ทโชว์อีกครั้งใหม่กับคอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE” ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน (เวลา 19.00 น.) และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา (17.00 น.) ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีคอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE” ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ในรูปแบบความพิเศษของคอนเสิร์ต DUET เพลงรักครั้งใหม่ระหว่างซูเปอร์สตาร์ตลอดกาล “เบิร์ด” ธงไชย แมคอินไตย์ มาจับคู่ดูโอกับ 4 ศิลปินสาวอาทิ คู่จิ้นหนึ่งเดียวคนนี้ (เบิร์ด - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ) , คู่จึ้งประวัติศาสตร์ (เบิร์ด - คริสติน่า อากีล่าร์) , คู่จอยสุดฤทธิ์สุดเดช (เบิร์ด - ใหม่ เจริญปุระ) และ คู่จี๊ดน้องเล็กพริกขี้หนู (เบิร์ด - ลีเดีย ศรัณย์รัตน์) ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ดูเอ็ทเพลงรักอันสุดไพเราะคู่กัน ผ่าน ภาษาเพลง , ภาษาภาพ , ภาษาดอกไม้ , ภาษามือ , ภาษากาย และ ภาษาแฟชั่น บนเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดยล่าสุดปล่อยเพลงและมิวสิกวีดีโอ “รักเธอเท่าไหร่” เพลงใหม่ เพลงพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่ทั้ง 5 ศิลปินร่วมร้องด้วยกันออกมาให้ชมและฟังกันแล้ว ถือเป็นการอุ่นเครื่องให้แฟนๆได้ซ้อมร้องเพื่อไปสนุกและมีความสุขด้วยกันในวันคอนเสิร์ตในครั้งนี้ โดยแต่ละศิลปินในโปรเจกต์ความรู้สึกถึงคอนเสิร์ตนี้ว่าเบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ “ปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษนั่นคือ มีคอนเสิร์ตที่เรารอกัน แต่คราวนี้ไม่ใช่แบบ เบิร์ด เบิร์ด นะครับ ก็เป็นแบบเบิร์ดนี่แหละ แต่เป็นแบบคอนเสิร์ต ขนนก กับ ดอกไม้ ดรีม ฟอร์ เลิฟ และครั้งนี้มีน้อง ๆ มาช่วยกันอีกด้วย พระเอกของงานนี้นั่นก็คือการดูเอ็ทกัน การร้องเพลงคู่กันครับ แล้วมาเจอกัน 23-24 พ.ย. นี้ ”ปุ๊ - อัญชลี จงคดีกิจ “พี่ปุ๊ว่าคอนเสิร์ต ดรีม ฟอร์ เลิฟ เป็นคอนเสิร์ตของทุกคน ไม่ใช่ของเฉพาะแฟนเพลงของเราแต่ละคนโดยเฉพาะนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นคอนเสิร์ตที่จะสร้างความสุขให้คนไทยทุกคน และแฟนเพลงของพี่เบิร์ดที่อยู่ต่างชาติด้วย ก็คิดว่าทุกคนรอคอย อย่าลืม 23 – 24 พ.ย. นี้ เราต้องเจอกันแน่ ๆ ดรีม ฟอร์ เลิฟ ความรักไม่มีจำกัดค่ะ”ใหม่ - เจริญปุระ “สำหรับใหม่เองแน่นอนเราก็ต้องคิดถึงอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเราเป็นแฟนคลับของขนนกเองก็ดี หรือแม้กระทั่งเราเป็นแฟนคลับของพี่เบิร์ด และวันนี้ก็มีอะไรที่พิเศษมากกว่าขนนกปกติด้วย เพราะฉะนั้นความคิดถึงอันนี้ ก็คือแอบดีใจแทนแฟน ๆ ที่จะได้ชมกัน เพราะแน่นอนมีทั้งพี่ปุ๊ พี่ติ๊นา และลีเดีย น้องใหม่แกะกล่องเลย”ติ๊นา - คริสติน่า อากีล่าร์ “สำหรับ ขนนก เราก็ไม่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดกันมาหลายปีแล้วนะคะ ครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่พิเศษมาก ๆ อีกครั้งนึงที่ได้มาทำงานร่วมกันกับทุกคนที่น่ารักตรงนี้ โดยเฉพาะพี่เบิร์ด ติ๊นาก็ไม่อยากให้พลาดกันเลย เชื่อว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะแฟนๆจะกลับบ้านนอนหลับฝันดีกันค่ะ อย่าลืม 23 – 24 พ.ย. นี้นะคะ เจอกันที่อิมแพ็ค อารีน่า”ลีเดีย – ศรัณย์รัตน์ “ดีใจมาก ๆ สุด ๆ ไปเลย เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต เราได้มีโอกาสมาทำงานกับพี่ ๆ ทุกคน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ รู้สึกถูกหวยมากเลย โชคดีมากเลยที่ครั้งนึงได้มีโอกาสและรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ค่ะ ขอฝากคอนเสิร์ต ขนนก กับ ดอกไม้ ด้วยนะคะ อยากให้ทุกคนรีบกดบัตรมาดูโชว์ของเรากันค่ะ”พี่เบิร์ด ปิดท้าย “รักนะครับ เจอกันครับ 23 – 24 พ.ย. นี้ ซียู”สำหรับคอนเสิร์ต “ขนนก กับ ดอกไม้” ตอน “DREAM FOR LOVE” จะเปิดจำหน่ายบัตรสำหรับแฟน “EARLY P’ BIRD” วันที่ 26 กรกฎาคม นี้ เวลา 10.00 น. และเปิดทั่วไปใน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยบัตรราคา 7000 , 6500 , 6000 , 5500 , 4500 , 4000 , 3000 , 2500 และ 2000 บาท ที่ COUNTER SERVICE ALL TICKET ใน 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่ www.allticket.com สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bird Thongchaiติดตามรับชม MV. เพลงรักเธอเท่าไหร่ ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=7qMzH-f8-vg#คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ #DreamForLove #เบิร์ดธงไชย#รักเธอเท่าไหร่#เบิร์ดธงไชย2024 #เพลงใหม่#ปุ๊อัญชลี #ใหม่เจริญปุระ#คริสติน่าอากีล่าร์ #ลีเดีย#BIRDTHONGCHAIOFFICIAL#GMMMusic #GMMGrammy