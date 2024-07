“โบกี้ไลอ้อน” ร่วมมอบโมเมนต์สุดพิเศษ ในงาน Invitation Only Party by Imperial Leather

บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสบู่ก้อนและครีมอาบน้ำอิมพีเรียล เลเธอร์ จากประเทศอังกฤษ ที่มีการขยายตลาด และจำหน่ายโปรดักส์กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ล่าสุด แบรนด์ อิมพีเรียล เลเธอร์ มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ #Overindulge ยกระดับการอาบน้ำให้พิเศษยิ่งกว่าที่เคย ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่และสบู่เหลวนำเข้าจากประเทศอังกฤษ ได้จัดงาน Invitation Only Party by Imperial Leather เนรมิตประสบการณ์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเป็นการขอบคุณกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนตลอดปี 2023 ที่ผ่านมา จนทำให้ Imperial Leather เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และกลายเป็นแบรนด์สบู่ยอดนิยมของใครหลายคนนอกจากนี้บรรยากาศภายในค่ำคืนยังได้นักร้องสาวชื่อดังแห่งยุค “โบกี้ไลอ้อน” ที่มาร่วมพูดคุย และโชว์คอนเสิร์ตแบบอบอุ่นละมุนตลอดค่ำคืนแห่งความสุขที่ทาง Imperial Leather จัดขึ้นผ่านกิจกรรมและประสบการณ์สุดประทับใจตลอดงาน ณ ร้าน Invitation Only