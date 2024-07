"จูเลีย โรเบิร์ตส์" ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ส่วนพี่ชาย "อีริค โรเบิร์ตส์" ยังเป็นดาราเกรดบี

อีริค โรเบิร์ตส์ เผยว่าเขาถูกห้ามไม่ให้พูดถึงน้องสาวคนดัง จูเลีย โรเบิร์ตส์ และลูกสาว เอ็มม่า โรเบิร์ตส์นักแสดงชื่อดังได้ปรากฏตัวในรายการพอดแคสต์ Still Here Hollywood เมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับน้องสาวคนดัง จูเลีย โรเบิร์ตส์ในช่วงเวลาหนึ่ง จูเลีย โรเบิร์ตส์ เป็นหนึ่งในคนดังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฮอลลีวูด แต่รายงานบอกว่าทุกวันนี้เธอเลือกที่ใช้ชีวิตส่วนตัวแบบเงียบ ๆเมื่อถูกถามเกี่ยวกับจูเลีย เขาเงียบและไม่ให้ข้อมูลใด ๆ เขากล่าวว่า "คุณต้องไปถามเธอเอง ผมรักน้องสาวของผม แต่ผมไม่สามารถพูดถึงเธอได้ เธอไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องนี้"การสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าจูเลียโกรธเคืองเกี่ยวกับหนังสือบันทึกความทรงจำของอีริค "Runaway Train: or, The Story of My Life So Far" ที่จะออกในเดือนกันยายนนี้และไม่ใช่แค่จูเลียที่บอกให้อีริคเก็บปากเงียบเกี่ยวกับเธอ ลูกสาวของเขา เอ็มม่า โรเบิร์ตส์ ก็มีรายงานว่าได้บอกให้เขาไม่พูดถึงเธอในที่สาธารณะเช่นกันอีริคเปิดเผยว่า เอ็มม่าเคยบอกเขาให้ "ไม่พูดถึงเธอ" โดยยอมรับว่า "บางครั้งผมก็พลาดและพูด"เขาเสริมว่า "ผมไม่ควรพูดถึงพวกเขาทั้งคู่ แต่ผมก็ทำ"นักแสดงรุ่นใหญ่ยังอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่สามารถหยุดพูดถึงน้องสาวและลูกสาวของเขาได้ โดยเฉพาะลูกสาวของเขาเขากล่าวว่า "ผมหลงรักผลงานของลูกสาวในช่วงนี้มาก ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเก่งขึ้นขนาดนี้ ผมภูมิใจในตัวเธอมากจนไม่รู้จะพูดยังไง"นักแสดงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ตั้งแต่การแสดงของเธอใน Maybe I Do จนถึงตอนนี้ เธอทำให้ผมภูมิใจและเพียงแค่ 'โอ้ พระเจ้า นี่เธอมาอีกแล้ว'"และผมดีใจมากที่ได้เป็นพ่อของเธอ เพราะเธอกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และผมภูมิใจมาก"อีริคยังได้กล่าวถึงการสนทนาเกี่ยวกับ "nepo baby" ที่เกี่ยวข้องกับเอ็มม่า โดยบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เธอประสบความสำเร็จในฮอลลีวูดเลยเอ็มม่าเคยก่อให้เกิดความฮือฮาเมื่อเธอกล่าวว่าเธอ "เสียงานไปมากกว่าที่ได้งานจากการอยู่ในวงการ เพราะมีคุณน้าที่ดังระดับซูเปอร์สตาร์ และมีพ่อที่มีผลงานมากมาย"อธิบายว่าทำไมเธอถึงรู้สึกเช่นนั้น เธอกล่าวว่า "คนมีความคิดเห็นและบางครั้งอาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณ"ฉันไม่เคยได้งานเพราะเรื่องนี้ แต่รู้แน่นอนว่าเคยเสียงานไปหลายครั้งเพราะเรื่องนี้" เอ็มมา บอกเอริค โรเบิตส์ เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยบทนำในภาพยนตร์เรื่อง "King of the Gypsies" ซึ่งทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำเป็นครั้งแรก จากนั้นเขายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำอีกครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง "Star 80" และในภาพยนตร์เรื่อง "Runaway Train" เขาก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำเป็นครั้งที่สาม และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด้วยแม้ว่าเขาจะมีผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มายาวนานกว่า 40 ปี แต่ในช่วงปลายยุคคริสต์ทศวรรษ 1980-90 ชื่อเสียงของเขากลับลดลงเนื่องจากปัญหาการใช้สารเสพติดในปี 1987 เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในนิวยอร์กจับกุมข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทโคเคนและกัญชา รวมถึงข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน แม้ว่าในที่สุดศาลจะยกฟ้องในคดียาเสพติด แต่เหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขาในวงการบันเทิงอีกด้วย ในปี ค.ศ. 1995 เขาถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยา และเขาก็ได้ประกาศเลิกใช้สารเสพติดอย่างถาวร แม้กระนั้น งานในอาชีพนักแสดงของเขากลับตกต่ำลงจนต้องแสดงในภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทุนสร้างต่ำจนกระทั่งในปี 2008 เขาได้รับโอกาสกลับมาแสดงในภาพยนตร์กระแสหลักอีกครั้งในบทบาท "ซัล มาโรนี" อาชญากรผู้มีอิทธิพล ในภาพยนตร์ "แบทแมน อัศวินรัตติกาล" และในปี 2010 เขาได้แสดงบท "เจมส์ มันโร" อดีตเจ้าหน้าที่ซีไอเอ ในภาพยนตร์ "โคตรคนทีมมหากาฬ" และในปี 2015 กับบท "แฟรงค์ แทนเนอร์" ในภาพยนตร์ "เกมล่าคนทรชนเดนตาย 2" ซึ่งเป็นการกลับมาในวงการบันเทิงอย่างโดดเด่นของเขาปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีผลงานการแสดงมากที่สุดในโลก โดยได้แสดงในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มากกว่า 600 เรื่อง