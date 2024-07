ปากพาจนเพื่อน "แจ็ค แบล็ค" เสียดาย "มือปืน" ยิง "ทรัมป์" พลาด!

วงดนตรีคอมเมดี้ร็อกกำลังแสดงบนเวทีที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่ง แกสส์ ถูกขอให้พูดคำอธิษฐานหลังในวาระฉลองวันเกิดครบ 64 ปี เขาตอบว่า "คราวหน้าอย่าพลาดทรัมป์อีกล่ะ"แจ็ค แบล็ค กล่าวในแถลงการณ์บนอินสตาแกรมว่าเขารู้สึก "ตกใจ" กับคำพูดนั้น "ผมไม่เคยสนับสนุนการใช้คำพูดแสดงความเกลียดชังหรือส่งเสริมความรุนแรงทางการเมืองในทุกรูปแบบ" นักแสดงตลกและนักดนตรีกล่าวแบล็คกล่าวว่าเขาไม่รู้สึกว่า "เหมาะสมที่จะดำเนินการทัวร์ของ Tenacious D ต่อ" และแผนการสร้างสรรค์ของวงจะต้องถูกระงับ แบล็คขอบคุณแฟนๆ สำหรับการสนับสนุน, กำลังใจ และทุกคนที่เข้าใจเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเลื่อนคอนเสิร์ตในนิวคาสเซิล นิวเซาท์เวลส์ ในวันอังคาร แกสส์ขอโทษสำหรับคำพูดของเขาบนอินสตาแกรม โดยกล่าวว่าเป็น "การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างรุนแรง""คำพูดที่ผมพูดบนเวทีในคืนวันอาทิตย์ที่ซิดนีย์นั้นไม่เหมาะสม อันตราย และเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบกับใครก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรม และผมขอโทษอย่างมากสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผม ผมขอโทษจากใจจริงต่อผู้ที่ผิดหวังและเสียใจที่ผมได้สร้างความเจ็บปวด"แกสส์ยังแยกทางกับตัวแทนของเขาหลังเกิดเหตุการณ์ ไมเคิล กรีน จากบริษัทเอเยนต์ Greene Talent บอกกับ BBC News ว่า "เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราได้แยกทางกัน"แม้ว่าหลายคนในฝูงชนที่ซิดนีย์จะหัวเราะในคลิปวิดีโอจากคอนเสิร์ต แต่คำพูดนั้นกลับสร้างความโกรธเคืองในโซเชียลมีเดีย โดยเจ้าของ X อีลอน มัสก์เรียกมันว่า "ชั่วร้าย"ส.ว. ราล์ฟ บาบเบต ของพรรค United Australia Party ขอให้ทางการส่งตัววงออกจากประเทศ ในแถลงการณ์ เขากล่าวว่าวงดนตรีวงนี้ควร "ถูกเนรเทศออกจากประเทศทันทีหลังจากที่พวกเขาอวยพรให้ลอบสังหารโดนัลด์ ทรัมป์ที่คอนเสิร์ตในซิดนีย์"เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำพูดดังกล่าวขณะเข้าร่วมการประชุมแห่งชาติของพรรครีพับลิกัน เควิน รัดด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐฯ กล่าวว่าเขารู้สึก "ป่วย" ที่มีคนพูดเล่นเกี่ยวกับความรุนแรงเช่นนี้"ผู้คนอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกที่คอนเสิร์ต แต่ไม่ใช่ มันเกี่ยวกับชีวิตจริง" อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าว "คนเหล่านี้ควรโตขึ้นและหางานที่เหมาะสมทำ"ทรัมป์ถูกยิงที่หูเมื่อคนร้ายเปิดฉากยิงที่การชุมนุมในเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ เอฟบีไอระบุว่าผู้ที่ยิงทรัมป์คือ โทมัส แมทธิว ครุกส์ วัย 20 ปี พนักงานครัวจากเบเธลพาร์ค เพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันมือปืนลับของหน่วยสืบราชการลับยิงครุกส์เสียชีวิตหลังจากที่เขายิงอดีตประธานาธิบดี มีผู้ชมคนหนึ่งเสียชีวิตและอีกสองคนบาดเจ็บสาหัสสำหรับ Tenacious D เป็นวงร็อคคอเมดี้จากลอสแอนเจลิส ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดยนักแสดง แจ็ค แบล็ค และไคล์ แกส ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทละคร Actors' Gang ในขณะนั้น ชื่อวงมาจากวลี "tenacious defense" ซึ่งใช้โดยผู้บรรยายกีฬาบาสเกตบอล NBA วอลต์ เฟรเซียร์ และมาร์ฟ อัลเบิร์ต เพลงของพวกเขาแสดงออกถึงการร้องเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของแบล็ค และการเล่นกีตาร์อะคูสติกของแกส นักวิจารณ์เรียกแนวดนตรีของพวกเขาว่า "mock rock" ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคอเมดี้ที่หยาบคายและดนตรีร็อค เนื้อเพลงมักจะพูดถึงความสามารถทางดนตรีและทางเพศของพวกเขา มิตรภาพ และการใช้กัญชา ในสไตล์ที่นักวิจารณ์เปรียบเทียบกับเนื้อเพลงแบบเล่าเรื่องของร็อคโอเปราในปี 2006 วงได้แสดงในภาพยนตร์ Tenacious D in The Pick of Destiny และปล่อยซาวด์แทร็กเป็นอัลบั้มที่สอง The Pick of Destiny แม้ภาพยนตร์จะล้มเหลวในด้านบ็อกซ์ออฟฟิศ แต่ทัวร์ Pick of Destiny ก็ประสบความสำเร็จ มีการแสดงในสถานที่สำคัญ เช่น Madison Square Gardenน่าเสียดายที่โปรเจ็คซึ่งตัวของ แจ็ค แบล็ค ทำด้วยความรักมาตลอด จะต้องมาปิดฉากลงแบบนี้