SHU เปิดคอลเลกชั่นใหม่ SHU X ISSUE ผ่านลวดลายคลื่นทะเล ได้กลิ่นอาย Urban Throwback to the 90s!

SHU เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ SHU X ISSUE ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่สไตล์สตรีทของยุค 90s ด้วยกลิ่นอายของความคลาสสิค Street Nostalgia, Urban Throwback to the 90s! กับผลงานคอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษระหว่าง SHU และ ISSUE THAILAND ที่ได้ถ่ายทอดดีไซน์และความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโลโก้และลวดลาย ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคลื่นทะเล มีลูกเล่น พริ้วไหว น่าหลงใหล ผสมผสานความเป็นตัวตนของทั้ง 2 แบรนด์ได้อย่างลงตัวคอลเลกชั่น SHU X ISSUE นี้มีสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลายให้เลือกสรร ทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และหมวก ที่ออกแบบมาให้ใส่ได้แบบ Everyday Look ด้วยสีสันที่โดดเด่นอย่าง ขาว ดำ ชมพู ฟ้า และแดงพบกับรองเท้ารุ่นเด่นที่ไม่ควรพลาดSHU X ISSUE LIGHTCUSHION EASY SLIDE SANDALS : สัมผัสความสบายขั้นสุดด้วยรองเท้าแตะพื้นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ความนุ่ม ซัพพอร์ตเท้าได้อย่างดีSHU X ISSUE PALETTE SOFT 2” EASY SLIDE WEDGES : รุ่นนี้มีการพัฒนาใหม่ให้รองเท้ามีน้ำหนักที่เบาขึ้นและนุ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยี PALETTE SOFT และเทคนิคการพิมพ์ลาย UV ที่พิเศษกว่าการพิมพ์ 3D ด้วยลวดลายที่นูนขึ้นจากวัสดุหนังSHU X ISSUE SOFTCUSHION X CROSS SANDALS : เป็นอีก1 รุ่นที่อยากให้ลอง ด้วยดีไซน์หรูหราพร้อมพื้นรองเท้าที่ให้สัมผัสนุ่มด้วยเทคโนโลยี SOFTCUSHION ที่ให้การรองรับเท้าอย่างดี ถนอมฝ่าเท้าแมทช์ลุคด้วยเสื้อยืด SHU X ISSUE OVERSIZE T-SHIRTS พร้อมทั้งหมวก SHU X ISSUE JEANS CAP, SHU X ISSUE BUCKET HATS และกระเป๋าผ้าไนล่อนสุดเก๋ SHU X ISSUE TOTE BAGสามารถเป็นเจ้าของคอลเลกชั่น SHU X ISSUE ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป ที่ SHU STORES ทุกสาขาและ ONLINE SHOP NOW >> https://linktr.ee/shuxissue