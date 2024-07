แห่ส่งกำลังใจ “เจ้าขุน" ลูกชาย "เจ-ปิ่น" เข้ารพ. รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ทำเอาแฟนๆ พากันส่งกำลังใจให้นักร้องหนุ่ม “เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน” ลูกชายของ “เจ เจตริน” และ “ปิ่น เก็จมณี” กันเพียบ หลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพขณะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล พร้อมระบุแคปชั่นว่า “FIRST EVER SURGERY!! Wish me luck”ซึ่งหลังจากที่ "เจ้าขุน" โพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวไป ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างตกใจรีบเข้ามาถามไถ่และแสดงความเป็นห่วง ก่อนที่ "เจ้าขุน" เข้ามาตอบคอมเมนต์กลับเพื่อคลายความกังวล “For anyone asking what surgery, ผมผ่าตัดกระดูกสันหลัง ครับบบบบบ”ขณะที่ทาง "พ่อเจ เจตริน วรรธนะสิน" ก็เข้ามาส่งกำลังใจให้ลูกชายว่า "หายไวๆลูก เรื้อรังมานาน คุณหมอเก่ง ขอให้ทุกอย่างราบรื่น หายไวๆ พระเจ้าคุ้มครองครับ” และ "แม่ปิ่น เก็จมณี" ก็ให้กำลังใจเช่นกัน “คนเก่งของแม่ เก่งที่สุดเลยครับ”