Health Link Clinic สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในวงการรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยไม่ต้องผ่าตัด บินลัดฟ้า คว้ารางวัลระดับเอเชีย “HOFS AWARD 2024” ที่ประเทศสิงคโปร์

Health Link Clinic ได้รับเกียรติสูงสุดในการคว้ารางวัลระดับเอเชีย “HOFS AWARD 2024” ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นคลินิกรักษาข้อเข่าเสื่อมแห่งแรก แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในสาขา “Non-Surgical Orthopedic Center Hall of Fame” โดยมีคุณวริสา ทองเงิน Chief Executive Officer และคุณศรายุท จันทร์ศรี Chief Marketing Officer เป็นผู้บริหารงาน ล่าสุด ทั้งสองท่านได้เดินทางไปรับรางวัลอันทรงเกียรติที่งาน "Hall Of Fame in Singapore Awards 2024" ณ The Ritz-Carlton Millenia ประเทศสิงคโปร์Health Link Clinic มีชื่อเสียงโด่งดังกับนวัตกรรม Tiple-H Program By Health Link Clinic เป็นการรักษาข้อเข่าเสื่อมแบบครบองค์รวม โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องทานยา ไม่ต้องพักฟื้น และไม่มีผลข้างเคียง ทางคลินิกจะวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยบุคลากรทางการแพทย์ชำนาญการ ซึ่งทางคลินิกจะใช้เกล็ดเลือดร่วมกับการกายภาพบำบัด ที่จะช่วยฟื้นฟูข้อเข่า และบริเวณโดยรอบให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถเดินและเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว และมีความสุขในการใช้ชีวิตอีกครั้งนอกจากนี้ Health Link Clinic ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล AACI (American Accreditation Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Health Link Clinic เป็นคลินิกแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสูงนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยความสำเร็จของ Health Link Clinic ในการได้รับรางวัล HOFS AWARD 2024 นี้ เป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความเชี่ยวชาญของคลินิกในการให้บริการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพงาน HOFS AWARD 2024 ถือเป็นงานประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ในวงการต่างๆ ซึ่งจารึกความสำเร็จของบุคคลที่ทรงอิทธิพลและกลุ่มบริษัทธุรกิจชั้นนำ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล ภายในงานมีเซเลบริตี้ ดารา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ ยูทูบเบอร์ นักธุรกิจ และผู้บริหาร CEO ชื่อดังเดินทางมาร่วมรับรางวัลมากมาย