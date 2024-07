ไอซีเอส จับมือ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ฉลองครบรอบ 1 ปี ก้าวสู่ปีที่ 2 เสริมทัพแพทย์เฉพาะทาง เปิดบริการใหม่พร้อมยกระดับการบริการสู่ Medical Tourism

แอดเวนเจอร์ส์ ใน “โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” (Accessible Wellness Tourism) ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Travel THAILAND with EASE” โดยมีแผนการตลาดในการนำเสนอแพ็กเกจโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล และเสนอบริการดูแลสุขภาพในสถานที่ที่มีความพร้อมและบุคลากรที่มีความสามารถ และเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้ทำการคัดเลือกไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่ ทำให้ทุกคนเข้าถึงสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม พร้อมๆ ไปกับการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

กรุงเทพฯ – (วันที่ 16 กรกฎาคม 2567)ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ฉลองครบรอบ 1 ปี ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ พร้อมประกาศแผนก้าวสู่ปีที่ 2 มุ่งสู่การเป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิตที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในประเทศไทย ด้วยการให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี พร้อมเผยยอดผู้รับบริการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้ารองรับผู้ใช้บริการ 1,000 คนต่อวัน โดยเตรียมเสริมทีมแพทย์เฉพาะทาง และเปิดตัวคลินิกใหม่ “Foot and Footwear Solutions Clinic” เพื่อขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของสังคมยุคใหม่ ตลอดจนต่อยอดสู่ตลาด Medical Tourism มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า SIRIRAJ H SOLUTIONS เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต (SIRIRAJ H SOLUTIONS) ทำหน้าที่เป็น “Health Coach” ให้การดูแลสุขภาพประชาชนมากกว่า 27,000 ราย โดยคลินิกบริการที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้รับบริการสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ (1) คลินิกตรวจสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 40.95 (2) คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.41 (3) คลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คิดเป็นร้อยละ 15.91 (4) คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม คิดเป็นร้อยละ 12.63 และ (5) คลินิกสุขภาพหญิง คิดเป็นร้อยละ 12.59 ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เฉลี่ย 200-250 ราย/วัน และในวันเสาร์-วันอาทิตย์ เฉลี่ย 300-350 ราย/วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการชาวไทย 90% และเป็นผู้รับบริการชาวต่างชาติ 10% และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เฉลี่ย 5-10% ต่อเดือน ซึ่งหลังจากเปิดให้บริการครบ 1 ปี นับได้ว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งในด้านการตอบรับของประชาชน และการพัฒนาในมิติต่าง ๆ“สำหรับปีที่ 2 นี้ SIRIRAJ H SOLUTIONS ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้รับบริการทั่วไปให้มากขึ้นกว่า 10% และผู้รับบริการรายใหม่ให้มากกว่า 15% โดยมีแผนที่รองรับผู้ใช้บริการประมาณ 1,000 คนต่อวัน สำหรับแผนการขยายฐานลูกค้าในปี 2567 มุ่งเน้นกลุ่มวัยเกษียณผ่านกลยุทธ์ “การบอกต่อ” และในปี 2568 วางแผนเพิ่มเติมบริการตรวจสุขภาพของพนักงานในราคาเหมาะสมให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมเตรียมเสริมทัพด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มคลินิกบริการ พร้อมรุก Medical Tourism สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพSIRIRAJ H SOLUTIONS เดินหน้าสู่ปีที่ 2 ด้วยวิสัยทัศน์ "Healthy for All" มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนตามหลัก 3H: Healthy, Happy, และ Holistic โดยเพิ่มทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตามไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน พร้อมเปิดตัวคลินิกใหม่ "Foot and Footwear Solutions Clinic" ในเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งมุ่งเน้นบริการดูแลสุขภาพเท้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตแผ่นรองเท้าเฉพาะราย (Custom made insole) และให้คำแนะนำในการเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และช่วยเสริมสุขภาพเท้าในชีวิตประจำวัน โดยทีมแพทย์และนักกายอุปกรณ์ จากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และยังมีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้ในการจัดการตนเองด้านเบาหวาน รวมถึงการดูแลเท้า และคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตาสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนยกระดับการให้บริการแก่ชาวต่างชาติในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายสาธารณสุขของประเทศ โดยร่วมมือกับไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, และบริษัท นัตตี้ส์ศ.ดร.นพ.ยงยุทธ กล่าวเพิ่มว่า “ธุรกิจ Medical and Wellness Tourism ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากประชากรโลกหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจสูงวัย SIRIRAJ H SOLUTIONS จึงวางแผนพัฒนาและยกระดับการให้บริการชาวต่างชาติในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยร่วมมือกับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และไอซีเอส คัดเลือกคลินิกบริการที่มีศักยภาพและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม และคลินิกสัปปายะฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองนโยบาย Medical and Wellness Tourism ของภาครัฐ โดยแคมเปญ Medical Tourism จะนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มแรกภายในปลายปี 2567”ไอซีเอส ร่วมฉลอง จัดแคมเปญพิเศษ “The 1st ANNIVERSARY SIRIRAJ H SOLUTIONS Birthday Bless”ด้าน คุณไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอซีเอส จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างไอซีเอสและโรงพยาบาลศิริราชในการเปิด SIRIRAJ H SOLUTIONS ถือเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ไอซีเอสมุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนทุกมิติด้วยสินค้าและบริการที่ครอบคลุม ทั้งธุรกิจรีเทล โรงแรม พื้นที่สำนักงานออฟฟิศ รวมถึงบริการด้านสุขภาพ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา SIRIRAJ H SOLUTIONS สามารถตอบสนองพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN H (Health) ทำให้โครงการไอซีเอสตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของทั้งไอซีเอสและศิริราชในการให้บริการประชาชนตามเป้าหมายของทั้งสององค์กรเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของ SIRIRAJ H SOLUTIONS ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จัดแคมเปญใหญ่ “The 1st ANNIVERSARY SIRIRAJ H SOLUTIONS Birthday Bless” ฉลองสุข (ภาพ) ดี กับโปรครบ 1 ปีดีต่อใจ โดยสมาชิก ONESIAM ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพและหัตถการความงามครบตามเงื่อนไข แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 21 กรกฎาคม 2567 พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM แสดงใบเสร็จซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ครบ 3,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมกันนี้ SIRIRAJ H SOLUTIONS ได้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ “The 1st Anniversary: Healthy for all” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 21 กรกฎาคม 2567 ภายในงานพบกับกิจกรรม Health Talk โดยทีมแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนการแสดงดนตรีสดและขับร้องเพลง โดยแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริการน้ำสมุนไพร และบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนตามช่วงอายุ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SIRIRAJ H SOLUTIONS 