ฮอลลีวูดว่าไงหลัง "ทรัมป์" โดนยิง! เช็คชื่อคนดังให้กำลังใจ "โดนัลด์ ทรัมป์"

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2024 มีรายงานว่าการชุมนุมในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ที่ควรจะเป็นวันแห่งความสงบสุขกลับกลายเป็นความโกลาหลเมื่อมีการยิงปืนเกิดขึ้นนอกสถานที่จัดงาน ทำให้เกิดความวุ่นวายและความกังวล โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันถูกนำตัวออกจากเวทีอย่างรวดเร็วโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งยืนยันในภายหลังว่าทรัมป์ "ปลอดภัย" หลังเหตุการณ์นี้ โดยผู้ก่อเหตุถูกสังหารและมีผู้เข้าร่วมงานเสียชีวิต 1 รายและอีก 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสทรัมป์เปิดเผยในภายหลังว่าเขาถูกยิงกระสุนที่เจาะส่วนบนของใบหูขวา เน้นย้ำถึงความใกล้ชิดที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้กระตุ้นให้ศิลปินและคนดังหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกบนสื่อสังคมออนไลน์คิด ร็อค ผู้สนับสนุนทรัมป์อย่างแข็งขัน ได้แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิดีโอ Instagram สั้น ๆ โดยเขาสวมหมวกเบสบอลที่เขียนว่า "White Boy of the Year" และปรากฏตัวโดยไม่มีเสื้อโดย คิด ร็อค ประกาศการสนับสนุนทรัมป์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เรียกทรัมป์ว่าเป็น "หนึ่งในเพื่อนสนิทของผม" และกล่าวว่า "ใครที่ทำร้ายทรัมป์ ก็เหมือนทำร้ายผม"แร็ปเปอร์ 50 Cent ก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความรู้สึกของเขา โดยใช้คลิปเพลง "Many Men (Wish Death)" พร้อมภาพของทรัมป์ที่ดูเคร่งเครียดขณะถูกพาออกจากการชุมนุม"ผมรู้สึกอะไรบางอย่าง" 50 Cent เขียน พร้อมกับเสริมว่า "พวกเราทุกคนเดือดร้อนแล้ว!" เขายังแชร์ภาพที่ตัดต่อจากปกอัลบั้มเปิดตัวของเขา "Get Rich or Die Tryin'" โดยมีหัวของทรัมป์บนร่างกายของเขา เป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการสนับสนุนในโชว์ที่บอสตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา -- 50 Cent ยังโชว์เพลง 'Many Men' พร้อมขึ้นภาพปกอัลบั้มที่ออกแบบพิเศษของ เป็นภาพใบหน้าของทรัมป์ที่ถูกซ้อนทับบนร่างกายของ 50 Cent แทนจอห์น ริช จาก Big & Rich ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นกัน โดยแจ้งให้ผู้ติดตามทราบว่าทรัมป์ถูกยิง เขาโพสต์วิดีโอจากการชุมนุม ที่ ทรัมป์ พูดว่า "สู้" พร้อมกับแคปชั่นว่า "สู้ต่อไป!"จอห์น ริช ยังเน้นว่า "พวกมันเอาชนะเขาในการแข่งขันที่ยุติธรรมไม่ได้ ดังนั้นก็เลยพยายามฆ่าเขา แต่พลาดไป"ยังมีศิลปินคันทรีย์ เจสัน อัลดีน เขียนใต้ภาพของโดนัลด์ ทรัมป์ที่มีเลือดออกและชูกำปั้นในอากาศที่การชุมนุมในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ว่า ""นี่คือภาพของนักรบ! นี่คือคนของผม พวกเราคิดถึงคุณ และสวดมนต์ให้กับคุณและครอบครัวของคุณ พระเจ้ามีแผนใหญ่สำหรับคุณ เพื่อนของผม และผมคิดว่าพวกเราทุกคนรู้แล้วว่าแผนนั้นคืออะไรในตอนนี้"เขาเสริมว่า "หัวใจของผมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของเหยื่อด้วย พวกเขาเป็นคนที่ต้องรับมือกับผลจากการกระทำที่ขี้ขลาดนี้"และแอมเบอร์ โรส นางแบบ แร็ปเปอร์ ได้แชร์ภาพเดียวกันบนอินสตาแกรมของเธอ พร้อมเขียนว่า "อย่าหยุดสู้เด็ดขาด"ศิลปินคนอื่น ๆ เช่น เดฟ แม็ตธิว เดฟ แมทธิวส์, มีก มิลล์ และ นิกกี้ มินาจ ก็แสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้เช่นกัน โดยแสดงความห่วงใยและสนับสนุนต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น