รู้จัก “ยุวเฟิร์น” นางงามไร้พ่าย ที่ “ณวัฒน์” สั่งปลดฟ้าผ่า ลงดาบอวยเวทีคู่แข่ง

กลายเป็นดรามาร้อนฉ่า หลังจากที่บอสเวทีมิสแกรนด์ สั่งปลดฟ้าผ่ารองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 จากตำแหน่งรวมทั้งถอดออกจากซีรีส์ หยดฝนกลิ่นสนิม ในบทเบล เหตุมีการกล่าวถึงเวทีคู่แข่งอย่างมีการอวยยศเรื่องมายด์เซ็ต และแอดติจูด ซึ่งต่างจากเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ที่สนุกสนาน จอยๆ ถึงขั้นณวัฒน์มองว่า การกระทำดังกล่าว เหมือนเอาไม้หน้าสามมาฟาดหน้า!สำหรับประวัติ ยุวเฟิร์น จริงๆ แล้วไม่ธรรมดา เกิดวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2540 สูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความสามารถในการ ร้อง เต้น และแสดงนาฏศิลป์ไทย เธอคือนิยามของคำว่านักสู้ เป็นนางงามร้อยเวที ถูกยกเป็นตำนานไร้พ่าย เดินสายประกวดตามเวทีต่างๆ ซึ่งการประกวดทำให้ยุวเฟิร์นมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และโด่งดังในหมู่นางงาม เพราะสวย และครบเครื่องเรื่องประกวดตอนที่ยุวเฟิร์นประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2024 ก็ขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งที่ถูกจับตามอง เพราะความสวยเป็นที่ประจักษ์ รูปร่างดุจนางพญา เตรียมตัวและทำการบ้านเป็นอย่างดี ภายหลังชนะ ก็กลายเป็นตัวเต็งในการประกวดเวทีแม่ ซึ่งภายหลังยุวเฟิร์นได้เพียงตำแหน่งรองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2024 ก็มีดรามาตามมาไม่น้อยจากแฟนนางงาม เพราะมองว่ายุวเฟิร์นน่าจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่านี้ด้วยซ้ำ จนกระทั่งทางกองได้มอบตำแหน่ง Face of beauty Thailand 2024 เตรียมส่งไปชิงมงฯ Face of beauty International 2024 ที่ไต้หวัน ในเดือนก.ย. นี้ และมอบบท เบล ในซีรีส์ หยดฝนกลิ่นสนิม ซึ่งวันนี้ณวัฒน์ได้จัดการปลดยุวเฟิร์นจากตำแหน่ง Face of beauty และถอดออกจากบทเบลเป็นการลงดาบอย่างไรก็ตามแฟนนางงามต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า