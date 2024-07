วันนี้ที่รอคอย!! "ตุ๊ก ชนกวนันท์" กรี๊ดสลบ "น้องแพรว" ลูกสาว ติดทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ต

หลังจากทุ่มเทฝึกซ้อมแบบหนักหน่วง ล่าสุด "น้องแพรว" ลูกสาวคนโต "ตุ๊ก ชนกวนันท์" ก็ประสบความสำเร็จ ติดทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตแล้วโดยในอินสตาแกรมของคุณแม่ "ตุ๊ก ชนกวนันท์" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวพร้อมข้อความแห่งความภาคภูมิใจว่า "กรี๊ด สลบ วันนี้ที่รอคอย ลูกแพรวได้ทีมชาติฟิกเกอร์สเก็ตติ้งแล้ววว ขออนุญาตอัพเวลจาก #แพรวเลเวลเจ็ด เป็น #แพรวทีมชาติส่วนแม่ตุ๊ก เรียก #แม่ทีมชาติ ได้เลยจ้ะ ไม่ติดขอบพระคุณคุณเก๋ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา @kay_silpaarcha และสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยมากๆ นะคะขอบพระคุณโค้ชธี และโค้ชพี่มิว มาก ๆๆๆ ที่สุดในโลกนะคะ ที่พาหญิงมาถึงวันนี้ ขอบคุณครูธีที่สุด ที่บอกให้นางมาให้ถึงเลเวล 7 คุ้มกับที่ครูเป็นไมเกรนแล้วนะค้า @thee_kitirotchanawut @mew_naphat ขอบคุณครูปลาคราฟ ครูคนแรก @panyakonphungpee และครูวิชาด้วยมาก ๆ นะค้าThank you very much also toCoach Spencer @spencer0320And coach Ancio @anciovantonderFor always cheering up and supportingขอบคุณของขวัญแสดงความยินดีจากอาตุ๊ยตุ่ย และพี่แอมคนสวย ด้วยนะค้า @rtuitui @amchonticha"