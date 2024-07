เรตติ้งต่ำเกินคาด? ซีรีส์ "มังกรหยก" หยุดออกอากาศ เหลืออีก 30 ตอนยังไม่ได้ฉาย

มังกรหยก เวอร์ชันล่าสุดที่เล่าเรื่องยาวถึง 60 ตอน มีความแหวกแนวกว่าซีรีส์จากนิยายเรื่องนี้เวอร์ชันก่อน ๆ ตรงที่การแบ่งเรื่องเป็นส่วนต่าง ๆ โดยซีรีส์หลักจะใช้ชื่อว่า “ผู้ภักดีเลือดเหล็ก” ซึ่งจะเล่าเรื่องของก๊วยเจ๋งกับอึ้งย้ง จะมีความยาว 30 ตอน สำหรับมินิซีรีส์ย่อยอีก 4 ตอนจะประกอบไปด้วย "มารบูรพา-พิษประจิม", "ราชันทักษิณ-ยาจกอุดร", "ประลองกระบี่ที่หัวซาน" และ "คัมภีร์เก้าหยิน"โดยซีรีส์นำแสดงโดย ฉื่อซา เปาซ่างเอิน หวังหงอี้ หวงอี้ และ โจวอีเหวยอย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลังออกอากาศเนื้อเรื่องส่วนหลักเสร็จสิ้นไปแล้ว ซีรีส์กลับหยุดออกอากาศแบบไม่ได้มีคำอธิบายใด ๆ โดยที่ยังไม่ได้ฉายอีก 4 ภาคที่เหลือ แม้จะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแม้จะเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่แต่ มังกรหยก กลับมีเรตติ้งที่ไม่สูงนัก และน้อยกว่าซีรีส์ที่ออกอากาศใกล้เคียงกันอย่าง The Legend of Shenli (ปฐพีไร้พ่าย) เปรียบเทียบไม่ได้แถมมังกรหยกเวอร์ชั่น 2024 ที่มีการเรียบเรียงเรื่องราวใหม่, แต่งเรื่องราวของตัวละครอื่น ๆ และแบ่งออกเป็นภาค ๆ ยังถูกวิจารณ์จากแฟนนิยายว่าเป็นการ "ดัดแปลง" มากเกินไป และหลายคนบอกว่าเป็นแค่ "แฟนฟิคชั่น" ของมังกรหยกต้นฉบับด้วยซ้ำไปข่าวจากสื่อจีนบอกว่าซีรีส์อาจจะมีเรตติ้งน้อยกว่าที่คาด แต่ก็มีคนรับชมอยู่มากมาย โดยชาวเน็ตจีนต่างวิจารณ์เรื่องนี้ และคาดเดาความเป็นไปได้ในหลาย ๆ ทาง ทั้งเรื่องเรตติ้งที่น่าผิดหวัง และเรื่องกฎระเบียบของทางการจีนที่ห้ามซีรีส์มีความยาวเกิน 40 ตอน แม้มังกรหยกจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ภาค แต่ก็ถูกมองว่าเป็นซีรีส์เรื่องเดียวกันปกติทางการจีนจะมีการสั่ง "ถอดหนัง" ออกจากโรงภาพยนตร์เป็นปกติอยู่แล้ว หากหนังเรื่องใดทำรายได้น้อยเกินไป แม้แต่หนังของซูเปอร์สตาร์อย่างหลิวเต๋อหัว เรื่อง The Movie Emperor ที่เข้าฉายเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็ถูกถอดออกจากโรงหลังจากฉายได้ไม่กี่วันมาแล้วแต่แทบไม่เคยเกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้นในวงการซีรีส์ ที่ซีรีส์เรื่องใดจะต้องหยุดออกอากาศแบบไม่มีสาเหตุชัดเจนแบบนี้ซึ่งแฟน ๆ ยังหวังว่าจะได้ชมส่วนที่เหลือของมังกรหยกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค คัมภีร์เก้าหยิน ที่เมิ่ง จื่ออี้ ในบท บ๊วยเถี่ยวฮวง (เหม่ย เชาเฟิง) จะมีบทบาทเด่น