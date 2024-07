ตำนานดีไซเนอร์ “ไก่อูกัส” ดัน ผ้าลายสมุยผ้าลายพัทยา “เก่ง ธชย” หอบใส่ที่ญี่ปุ่น

กระแสแรงไม่หยุดของแท้ ตั้งแต่จัดแฟชั่นโชว์ใหญ่ที่ เซ็นทรัลสมุย กับผ้าลายสมุยนำทีมเดินแบบโดยที่ออกแบบโดย ตำนานดีไซเนอร์ตัวแม่ของประเทศไทย “ไก่อูกัส พีร์อุมากร วระเศรษฐ์ถาพร”วงการแฟชั่นรู้จักกันดีแล้ว ไก่อูกัส เป็นดีไซเนอร์ไทยคนแรกในเอเชีย ที่ได้รับรางวัลใหญ่ DE FÊLÉ DE MODE (เดอฟิเลเดอโหมด) รางวัล “ปลอกนิ้วทองคำ” จากฝรั่งเศส และรางวัลทูตสันติภาพโลก Sweden World Peace Awards 2018 สวีเดนเวิลด์พีชอวอร์ด สาขาเชิดชูศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จัดแล้วที่สตอกโฮล์ม ซิตี้ฮอลล์ City Hall หรือ Stockholm Stadshuset สถานที่เดียวกับการจัดงาน รางวัลโนเบลจากความรักชื่นชอบกับเกาะสมุย มานานหลายสิบปี ไก่อูกัส จึงสร้างสรรค์งานออกแบบ ผ้าลายสมุย เพราะได้แรงบันดาลจาก นายอำเภอเกาะสมุย “ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์” ที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้เกาะสมุยที่เที่ยวระดับโลกผ้าลายสมุยแรงจับใจจนเจ้าพ่อติ๊กต๊อก TikTok ไทยแลนด์ นักร้องดังหอบไปใส่ในงานใหญ่ ไทยเทศกาลโตเกียว Thai Festival Tokyo 2024 ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว “ด้านเชฟชุมพล แจ้งไพร” ก็นำชุดผ้าลายสมุย ไปงานสงกรานต์มินนิโซตา Minnesota Songkran Festival สหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีมาดูงานที่สมุย ไก่อูกัส ก็ได้มอบเสื้อฮาวายลายสมุย ให้ไปด้วยด้าน ผอ.ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สมุย “คุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร” ก็สั่งตัดด่วนหลายสิบตัวให้ทีม ททท.สมุย ส่วนนายอำเภอสมุย ดร.กัมปนาท ก็ชื่นชอบเชียร์ผ้าลายสมุย และเชฟดังของเกาะสมุย ก็สั่งตัดชุดผ้าลายสมุย ยังมีนายทหารอากาศ “นาวาอากาศตรี วันชัย เชิงดี” ก็ชอบอย่างแรง สั่งตัดหลายชุดเพื่อไปให้ลูกน้องด้วยPure Beach Club Samui เพียวบีชคลับสมุย แถวหาดเชิงมน ก็เหมาๆ ผ้าลายสมุย ไปวางขายแล้ว ตัดชุดให้พนักงานใส่ด้วย ส่วนลูกค้า VVIP คุณอ้อ สุภิญญา ศรีทองกุล รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ก็นำผ้าสมุยไปมอบให้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และเร็วๆ นี้ คุณอ้อเตรียมหอบเสื้อผ้าลายสมุย ไปเป็นของฝากสุดพิเศษให้คนสำคัญที่ฝรั่งเศสอีกด้วยอาจารย์อนุรักษ์ แพนสกุล ที่ปรึกษาโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน To Be Number ONE สุราษฎร์ธานี อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็สั่งตัดไปแล้วหลายชุด Samui X UKAS X To Be Number ONE SURATTHANI เพื่อนำไปถวาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่อิมแพคเมืองธานีผ้าลายสมุย กระแสแรงมากจนทาง ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศพัทยาชลบุรี ให้ ไก่อูกัสรีบออกแบบ ผ้าลายพัทยา Pattaya Chuburi X Kai UKAS สั่งตัดรัวๆ ไปทั้งทีม ททท.พัทยาชลบุรีใส่แล้วล่าสุด ไก่อูกัส พุ่งไปร่วมงานใหญ่ Amazing Surat Coff Craft ชั้น 1 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ชิมชิลของดีเพียบ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กค.นี้ ที่ร่วมจัดงานใหญ่โดยออแกไนซ์สุดปัง คุณยุ้ย วิมลมาศ ภควัตโสภณ ผู้บริหารบริษัท คูลซัคเซส Cool Successไก่อูกัส ยังได้แวะพักที่รีสอร์ตสุดชิค แหลมโพธิ์บีชรีสอร์ท และแวะชิลต่อที่ ฟอร์เรสต้า คาเฟ่ The Foresta Cafe คาเฟ่กลางป่าโกงกาง 111/1 ม.1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎธานี เจ้าของโดย กำนันฟาเรส คานยังไม่หมด ไก่อูกัส ไปร่วมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารขนมให้น้องๆ พิการ จากบ้านนนทภูมิ นนทบุรี ที่โครงการฟรีพี่สอนน้อง ขี่ม้าบำบัด และใช้ศิลปะบำบัด ที่บริหารงานโดย บอย พกล ,มุก นภารัตน์ ปานอินทร์เร็วๆ นี้รอพบกับร้านใหม่ของไก่อูกัส แถวหน้าทอน สมุย ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ร้านใหญ่เป็นทางการที่แรกที่เดียว ในเกาะสมุย รับรองสะใจ ต้องชอบต้องเลือกช้อป กันสนั่นเกาะสมุยเกาะแสนล้านแน่นอน สั่งผ้าลายสมุย เสื้อฮาวายลายสมุย กางเกงขาสั้น ผ้าลายพัทยา ฯลฯ โทร.ด่วน 061 665 4415 แอดไลน์ kongugrit และ TikTok ที่ @KaiUKASofficial ทางเพจ Ukas Peer Umakorn