“ขวัญ” มู!! ทุกศาสตร์ ฟาดทุก “อาจารย์” แล้ว ”แม่!!“ ล่ะลูก!!

…ปฏิบัติการ ”ตีท้ายครัว“อาทิตย์นี้… ขอกดกริ่งเข้าบ้านนางเอกในตำนานล้านดราม่า “ขวัญ อุษามณี” ที่ถ้านับอายุการทำงานวงการบันเทิงตั้งแต่นับหนึ่งมาถึงทุกวันนี้ ก็บอกเลยตรงๆ ไม่โกงอายุว่า สามสิบปีบวกๆ เรียกว่าผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านคนมานับไม่หวาดไม่ไหว!! แต่ดราม่าเหนือดราม่า ก็ต้องยกธงให้ขวัญในวันนี้ เพราะดูท่าว่า ศึกนอกไม่หนักเท่าศึกใน มวยคู่เอกตลอดชีวิต อย่าง “คุณแม่แอ๊ว“ ที่บางที ”ขวัญ“ say yes!! แต่ ”แม่แอ๊ว“ ส่ายหน้า say No!! ระฆังยก1 เลยพร้อมลั่นระฆังเปิดศึกเสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ ตั้งแต่ต้นไม้ที่ปลูกหน้าบ้าน รถหรูโซฟา หรือแม้แต่หนุ่มๆ ที่พอแม่บอกว่าคนนี้ดีๆๆ ที่ไหนได้ กลายร่างซะอีก!! แต่เห็นแม่กับขวัญแลกหมัดกันไปมาตลอด 30 กว่าปี ที่ขวัญทำงานในวงการบันเทิง แต่สุดท้ายทุกปัญหา ทุกดราม่า ก็มีแม่นี้แหล่ะที่อยู่ข้างๆ เสมอๆๆ..พูดไปพูดมาก็ขออัพเดทตัวแม่เส้นทางมูกันต่อ.. เพราะถึงขนาดออกตัวเองว่า ทีมงานรู้แล้วนะที่เวลาไปกองสาย ไม่ได้เกเรเลย แต่กว่าจะผ่านแต่ละด่าน แต่ละองค์ กว่าจะครบกรรมวืธี ก็คือหลักชั่วโมงบวกๆๆ… จากนั้นก็มาไขปมตำนานเด็กเสี่ย ที่คุณแม่บอกเองเลยว่า เคยมีคนติดต่อให้ไปทานข้าวมื้อเดียว 500,000 บาท แต่ไม่เคยคิดจะให้ลูกทำ ตบท้ายความลับที่ “แม่แอ๊ว” บอกว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟัง กับความทะโมนที่แอบเลียนแบบพฤติกรรมคุณพ่อ แต่เรื่องลับขนาดไหน ต้องไปฟังในรายการ และที่สุดกับดราม่าศัลยกรรม ที่วันนี้ล้างหน้าสด โชว์แบบจะจะให้รู้ไปเลยว่าไม่ได้ทำศัลยกรรม ทั้งหมดคือ การแต่งหน้า ล้วนๆๆ เอาว่าสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้า… เก็บหมดทุกประเด็น ทุกเรื่ิอง ในอาทิตย์นี้ ในรายการ “ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้…กับวาไรตี้ขี้เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมือง ทางช่อง 3 กด 33 ดูมือถือที่ 3plus…