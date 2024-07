ตระการตาสมความเป็นไทย ในรอบ “ชุดประจำชาติ” Miss Universe Thailand 2024

งดงามตระการตา สมชื่อในรอบ “National Costume" หรือชุดประจำชาติ บนเวทีที่ 40 สาวงามผู้เข้าประกวดได้ร่วมรังสรรค์กับทีมจังหวัด พร้อมวาดลวดลายให้กับกับชุดประจำตัวที่นำเสนอ เนรมิตเป็นความสวยงามดั่งต้องมนต์ขลังโดยมี 10 ชุดที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและจะได้ไปจัดแสดงโชว์ในงาน The Mall Lifestore Women Inspired Textile in Bloom ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ได้แก่ลพบุรี MUT01ชื่อชุดระบำลพบุรีศรีลวปุระ อารยธรรมแห่งเมืองโบราณอันเป็นรูปแบบความสวยงาม ที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นท่วงท่าร่ายรำผสมผสานความวิจิตรงดงาม ด้วยถนิมพิมพาภรณ์ และพัสตราภรณ์ ในรูปแบบร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความภูมิใจที่มีมาช้านาน ให้สมศักดิ์และศรีในความเป็นระบำลพบุรี ออกแบบโดยร้านเคียงกายอดิสรณ์ตัดเย็บชุดโดยห้องเสื้อมูฟโอเวอร์นนทบุรี MUT 02ชื่อชุด แวววับ ประดับไทย สถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความงามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วเป็นที่จดจำ คือวัดไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศก็เป็นที่จดจำของคนทุกคนงานหัตถศิลป์ที่ทำให้วัดนั้น มีความโดดเด่นและระยิบระยับ ราวกับวิมานบนสรวงสวรรค์ยามต้องแสงอาทิตย์นั่นคือ งานหัตศิลป์ที่เรียกว่า "งานประดับกระจก" นอกจากจะเพิ่มความงดงามตระการตาแล้วจะแฝงไปด้วยความประณีต ความอดทนและความสามารถทางเชิงช่างที่รังสรรค์ตั้งแต่การตัดกระจกให้เป็นชิ้นเล็กๆ ที่สมมาตรกันแล้ว ยังต้องใช้เทคนิควิธีในปะติดปะต่อให้เกิดเป็นลวดลายด้วยความพิเศษที่กล่าวมาจึงได้นำเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้รูปแบบของชุดยืนเครื่องนางละครไทยมาเป็นรูปแบบหลักในการออกแบบจึงเป็นที่มาของชุด "แวววับประดับไทย"ออกแบบและตัดเย็บโดยพี่แบงค์เลียนบุราณ จากห้องเสื้อเลียนบุราณสุราษฎร์ธานี MUT 03ชื่อชุด ราชวัตรหัตถศิลป์ ชุดไทยจักรีชุดไทยพระราชนิยมลำดับที่5 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยนำแนวคิดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นจุดเริ่มต้นของงานหัตถศิลป์ โดยพร้อมยังใช้ผ้าทอราชวัตรที่จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับให้เข้ากันยุคและสมัย ผสมผสานด้วยโครงสร้างงานปักรูปแบบสมัยใหม่ออกแบบโดยนายบูรพาโจทย์จันทร์ตัดเย็บโดยห้องเสื้อ chanderia studio (แชนเดอเรียสตูดิโอ)กาญจนบุรี MUT 04ชื่อชุด พุทธศรัทธามนตราแห่งสังขะ ห้องเสื้อโป้งธิฎามีทรัพย์จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย สู่แรงบันดาลใจในการนำมนต์เสน่ห์แห่งสังขละบุรี มาทำเป็นชุดประจำชาติ ตัวชุดถูกทำจากผ้าฝ้ายทอมือของชาวสังขละบุรี มีการนำเอกลักษณ์การเทินหัวมาผสมผสานได้อย่างลงตัว ซึ่งเอกลักษณ์นี้หาชมได้ที่เดียว คือสังขละบุรี กาญจนบุรีจันทบุรี MUT 05ชื่อชุด อัปสรานารีศรีเพนียด ชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานของพระนางกาไว หญิงสาวชาวชองชนเผ่าพื้นเมืองโบราณ ในจังหวัดจันทบุรีออกแบบโดยพีรวิชญ์ อันสุวรรณบุรีรัมย์ MUT 06มาในชุด “ไทยศิวาลัย”ชื่อชุด Thecollor of PrasatPhanom Rungได้รับแรงบันดาลใจมาจากความมหัศจรรย์ “ปราสาทพนมรุ้ง” กับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น และตกตรงประตูทั้ง 15 ช่อง ซึ่งแต่ละปีจะมีเพียง 4 ครั้งเท่านั้นตัวชุดทอจากผ้าไหมสอดดิ้นทองสีน้ำตาล ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตอนที่พระอาทิตย์ส่องลงมากระทบตัวปราสาท และยังได้หยิบยกลวดลายของตัวปราสาท มาปักบนตัวชุด ให้มีความละม้ายคล้ายคลึงกับก้อนหิน ที่นำมาก่อเป็นปราสาท เครื่องประดับศรีษะจำลองมาจากตัวปราสาทที่มีแสงลอดผ่านตรงประตู (สร้อย) กรองคอ กำไลแขน กำไลข้อเท้า ต่างหู ยังทำมาจากประเกือมอันเป็นเอกลักษ์อัตลักษ์ของชาวบุรีรัมย์Thecollor of Prasat Phanom Rung ออกแบบและตัดเย็บโดยร้าน PN Wedding ศรีสะเกษมหาสารคาม MUT 07ชื่อชุด กินรีรดน้ำ เมื่อรดน้ำยาให้หลุดออกจึงพลันปรากฏลวดลายกินรีสีทองอร่าม เยื่องย่างออกกรีดกรายโผผินบินเริงระบำอ่อนช้อยงดงาม ดั่งปรากฏในจิตรกรรมไทย ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจากงานประณีตศิลป์ชั้นสูง ลายรดน้ำรูปกินรีอมนุษย์ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างนก ผสมผสานเข้ากับแฟชั่นตามยุคสมัย ถือเป็นการยกระดับงานประณีตศิลป์ชั้นสูงในอีกมิตินึง ผ่านชุดแต่งกายประจำชาติไทย สืบทอดเป็นมรดกและเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรมไทยอย่างแท้จริงออกแบบและตัดเย็บโดยธีรภัทรคชพันธ์อุบลราชธานี MUT 08ชื่อชุด ศาสตร์ศิลป์ (สาด-สิน) Ubon candle fest ofthailand (อุบล-เคนดัล-เฟส-ออฟ-ไทยแลนด์) ขบวนเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ถือได้ว่าเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรงดงามตระการตา โดยใช้ทั้งศาสตร์ความรู้ความชำนาญและศิลปะ เข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดเป็นผลงานต้นเทียนในแต่ละคุ้มวัด โดยฝีมือสกุลช่างเทียนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ขบวนเทียนส่วนมากจะเล่าเรื่องราวทางพระพุธศาสนาพุทธชาดกและมีสัตว์ป่าหิมพานต์ต่างๆ มากมาย จะถูกนำมาอยู่ในขบวนเทียนออกแบบโดยนายกรกฤตโกยกิจเจริญและนายกีรติทองสุขตัดเย็บโดยKORRATI (กอ-ระ-ติ)ตราด MUT 09ชื่อชุด ทับทิมสยามแห่งบูรพาทิศ แรงบันดาลใจในการทำชุดนี้ มาจากพลอยแดงอัญมณีอันล้ำค่าของจังหวัดตราด จังหวัดตราดเป็นแหล่งพลอยแดงน้ำงาม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในนามทับทิมสยาม เป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและหายากในปัจจุบันชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของจังหวัดตราดผู้ออกแบบ โดยทีมระยองร้านบ้านน้ำเมคอัพผู้ตัดเย็บชุด โดยทีมระยองร้านบ้านน้ำเมคอัพเพชรบูรณ์ MUT 10ชื่อชุด โบราณคดีเทวีศรีเทพ เป็นชุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองมรดกโลกศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นุ่งผ้าไหมยกทองลายสุริยะฉาย สัญลักษณ์ที่สื่อถึงคติการบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์ สวมเครื่องประดับทองแบบศิลปะทวารวดี ร่วมกับลูกปัดโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ห้องเสื้อที่ออกแบบ อาภรณ์งามสตูดิโอผู้ตัดเย็บ อจ.พีรมณฑ์ชมธวัชสมุทรสงคราม MUT 11ชื่อชุด สืบสานงานเบ็ญจรงค์ งานเบ็ญจรงค์เป็นศิลปะชั้นสูงศิลปิน ต้องใช้ฝีมือที่ปราณีตรังสรรค์ลวดลายอันแสนงดงาม และแสดงเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อเนื่องจากบรรพบุรุษมาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ได้การยอมรับเทียบระดับสากลจึงมาสู่แรงบรรดาลใจ ให้นำมาถ่ายทอดประดับประดาลงบนเครื่องแต่งกาย โดยบรรจงรังสรรค์ลวดลายผ่านเครื่องประดับเซรามิกส์ ได้แก่เครื่องสวมบนศรีษะ กรองคอ ต่างหู กำไล และหน้านาง ไปจนถึงชุดที่สวมใส่ผสานเอกลักษณ์อันงดงามของผ้าไทย เกิดลวดลายที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัวโดดเด่น ทั้งยังขับเน้นความงดงามของชุดไทย ด้วยพวงมาลัยเซรามิกส์ ที่บรรจงวาดลวดลายไทยวิจิตรหลากสี ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยลูกปัดคริสตัล เพื่อให้เกิดความอ่อนช้อยออกแบบตัดเย็บโดยห้องเสื้อเด็กอาร์ตทิสต์พระนครศรีอยุธยา MUT 12ชื่อชุด เอกรงค์ลายรดน้ำ แรงบันดาลใจมาจาก งานหัตถศิลป์ "ลายรดน้ำ"บนเรือนศาลาไม้ ในวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมากตัวชุดเป็นแบบชุดไทยดุสิต หนึ่งในแบบชุดไทยพระราชนิยม ผสมผสานกับฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาประยุกต์เพื่อนำเสนอในรูปแบบใหม่"ลายรดน้ำ" เป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทย จัดอยู่ในงานจิตรกรรมประเภทสีเอกรงค์ เป็นหนึ่งในสาขาของช่างสิบหมู่ถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดเป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์งานหัตถศิลป์ของไทยอย่างแท้จริงออกแบบและจัดทำโดยฅนสร้างศิลป์ by อนุชา แพงมาห้องเสื้อบ้านทรายทองตรัง MUT 13ชื่อชุด สัตตะโนราห์นารี นางมโนราห์เป็นธิดาองค์หนึ่งในบรรดาธิดาทั้ง 7 คน ของท้าวทุมราชแห่งเขาไกรลาส จะบินมาลงเล่นน้ำในสระโบกขรณี ทุกๆ 7 วัน นางมีพระสิริโฉมงดงามและการอบรมอย่างขัตติยนารีโนราห์ของชาวปักษ์ใต้ถือได้ว่าเป็นมรดกทางด้านภูมิปัญญา และเป็นอีกหนึ่งศิลปะการแสดง ที่ทำหน้าที่จรรโลงสังคมและวัฒนธรรมของชาวใต้ วันนี้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ที่สะท้อนปัญญาความคิดและสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการแสดงเพื่อให้ “โนราห์ไทยก้าวไกลสู่สากล”ชลบุรี MUT14ชุดปราสาทสัจธรรม ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมวัดปราสาทสัจธรรม ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองพัทยา ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความสูงถึง 100 เมตร มีเอกลักษณ์คือสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตัวชุดจึงตัดด้วยผ้าไหมสีน้ำตาล เพื่อเปรียบถึงความงดงามของสีไม้บนตัวปราสาท สวมเครื่องศิราภรณ์ร้อยด้วยลูกปัดไม้ เพื่อสื่อถึงความปราณีตและความงดงามของการแกะสลักบนตัวปราสาททำให้ตัวนางงามผู้สวมใส่ชุด แสดงถึงความงดงามและความขลังของตัวปราสาท ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวรแหลมราชเวชตัวชุดตัดเย็บโดย ห้องเสื้อมูนเลอร์ สวมใส่เครื่องศิราภรณ์โดย เกรียงศักดิ์เอสเซทเซอรี่ศรีสะเกษ MUT 16ชื่อชุด จักรีศิลป์กลิ่นลำดวน แรงบันดาลใจจากดอกลำดวนและชุดไทยจักรี ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยงานจักสาน ภูมิปัญญาหัตถศิลป์ของไทยอันงดงาม สะท้อนวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ ผ่านลวดลายที่ประณีตและวัสดุธรรมชาติ ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยของศิลปะแบบไทยผลิตโดยภาณุวัฒน์จันทร์ศิริห้องเสื้อ Haus of Whatanup เฮาส์ ออฟ วาทะนับภูเก็ต MUT 17ชื่อชุด อันดามันมุกตารักษเทวี แรงบันดาลใจจากงานประดับมุก ความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ไทยชั้นสูง กับการค้นพบหอยมุกภูเก็ตแห่งเกาะดอกไม้ และด้วยทะเลเดือด เทวีผู้รักษาไข่มุกแห่งอันดามัน จึงปรากฏกายเพื่อร่วมพิทักษ์ท้องทะเลออกแบบและตัดเย็บโดย อนุชาแพงมาห้องเสื้อบ้านทรายทองเลย MUT 18ผีตาโขนนิยมเล่นในงานบุญหลวง จัดขึ้นที่จังหวัดเลยที่เดียว โดยการสวมหน้ากากที่ทำจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ระบายหน้าตาให้หน้ากลัว การละเล่นผีตาโขนในงานบุญหลวง เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ เสริมสิริมงคลแก่หมู่บ้าน พร้อมกับจะดลบันดาลให้มีโชคลาภ โดยมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ได้สวมหน้ากากผีตาโขน จะต้องนำไปลอยในแม่น้ำโขงจะหายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไป ออกแบบโดย สถาพรเฉียบแหลมตัดเย็บโดย Star bung Boutique (สตาร์บังบูทริค)ระนอง MUT 19ชาวนาผู้สร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดิน ด้วยจิตวิญญาณอันงดงามและทรงคุณค่า สะท้อนความงามของผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชุดสีน้ำเงินดุจท้องฟ้าสีส้ม เหมือนแสงอาทิตย์อุ่น ลวดลายละเอียดเปรียบดั่งรวงข้าวทองอร่าม ความวิจิตรของชุด สะท้อนคุณค่าของอาชีพชาวนา ผู้หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความอดทน และภูมิปัญญาเพื่อผู้คนด้วยความภาคภูมิใจผู้ออกแบบ คุณศักดิ์ชัย คำคล้อยตัดเย็บโดย S&P Galleryเชียงใหม่ MU T20ชุดเครื่องเขินหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาสายสัมพันธ์ล้านนา-กรุงสยาม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่งานหัตถศิลป์ชั้นสูง เครื่องเขินภาชนะเคลือบด้วยยาง รักปิดทองเขียนลายอันวิจิตรงดงาม ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของยุคสมัยแห่งความศิวิไล สตรีไทยแห่งเมืองล้านนา "เจ้าดารารัศมีพระราชชายา" ในรัชกาลที่๕ ตัวชุดถูกออกแบบด้วยการผสมผสานชุดไทยพระราชนิยม ตามแบบแผนประยุกต์ผ่านพหุวัฒนธรรมล้านนา "การฟ้อนขันดอก" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยท่าทางที่อ่อนช้อย ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น สู่สายตาคนทั่วโลก สะท้อนความภาคภูมิใจ มรดกอันล้ำค่าทางภูมิปัญญาแด่คนรุ่นหลังสืบไปออกแบบและตัดเย็บโดย อาร์ทอัครัชเนรมิตศิลป์(อาร์ทอักขะรัดเนระมิดสิน )นครราชสีมา MUT 21ชื่อชุด “จรัสแสงแห่งจักรวาล” แรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยม 1 ใน 8 แบบ คือชุดไทยดุสิต ตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รังสรรค์ความงามขึ้นใหม่ด้วยสไบปักทอง เป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ กนกเปลวบนพื้นผ้ากรองขาว ตัวเสื้อและผ้านุ่งตัดเย็บจากผ้าไหมปักธงชัย จากจังหวัดนครราชสีมา โทนสีม่วง เหลือง น้ำเงิน สื่อถึงความสง่าเข้มแข็งของผู้หญิง ปักคริสตัลรูปดวงดาวในห้วงจักรวาล เปรียบเสมือนคุณค่าและความดีของผู้หญิง ที่เจิดจรัสแสงตลอดกาลออกแบบและตัดเย็บ โดยทีม MUT นครราชสีมาพัทลุง MUT 22ชื่อชุด หัตถศิลป์นาฏยโนราห์ จากธรรมชาติสู่งานศิลป์อันวิจิต ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจ จากศิลปะการแสดงโนราห์ และการหัตถกรรมยางพารา ที่เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชนภาคใต้ ความวิจิตรบรรจงของลายเส้น และการออกแบบที่ผสมผสาน ระหว่างความเชื่อศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่นถ่ายทอดผ่านชุดนี้ ที่สะท้อนถึงความงดงามและความภาคภูมิใจ ในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าชุด "หัตถศิลป์นาฏยโนราห์" นี้ไม่เพียงแสดงถึงศิลปะที่สวยงาม แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสืบสานและยกระดับหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่เวทีโลก ออกแบบโดยห้องเสื้อ คำภีร์อลังการผู้ตัดเย็บ นายรพีภัทร สำเรสมุทรสาคร MUT 23ชุดวิถีถิ่นวิถีไทย แรงบันดาลใจจากประเทศไทย เป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีทรัพย์ในดินสินในน้ำมาตั้งแต่โบราณ วิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย จากแผ่นดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ ผสานความร่วมสมัย บ่งบอกถึงวิถึแห่งความเป็นไทยได้อย่างงดงามออกแบบโดย ศานตมล ปิ่นนัย และเสกสรรค์ คงดีตัดเย็บโดย ห้องเสื้ออินฟินิตี้ดีโชว์น่าน MUT 24ชื่อชุด สยามเงินงามพิสุทธิ์ ความงามของสตรีสูงศักดิ์ล้านนา แรงบันดาลใจจากศิลปะหัตถศิลป์ท้องถิ่นล้านนา เครื่องประดับเงินตีลายถูกถักทอร้อยเรียงให้เกิดเป็นอาภรณ์สวมใส่ประกอบกับผืนผ้าฝ้ายทอลาย “คำเคิบ” จากภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น ที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และนำมาออกแบบตัดเย็บ อ้างอิงจากชุดไทยสไบสองชาย นำมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยมากขึ้น ออกแบบโดยห้องเสื้อ Eathsongตัดเย็บโดย นายทรงวุติ อาสนาชัยขอนแก่น MUT 25ชื่อชุด ผุสดีนาถทศพร (พระนางผุสดีผู้เป็นที่พึ่งด้วยพร 10 ประการ) พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดชุดจิตรกรรมฮูปแต้มวัดบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ปรากฎภาพ “พระนางผุสดีถวายดอกบัวแด่พระอินทร์” เหนือประตูสิมอีสานกัณฑ์ที่ 1 ทศพรกัณฑ์ในมหาเวช เวชสันดรชาดก เมื่อถึงคราวจะลงมาจุติบนโลกมนุษย์พระอินทร์ได้ประทานพรแด่พระนางผุสดีไว้ ๑๐ ประการ คือพระนางได้ขอให้มีรูปสมบัติที่งดงาม แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เปรียบดั่ง Miss Universe Thailand ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความงาม หากแต่ต้องมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และรู้จักการเป็นผู้ให้ และสร้างสังคมที่ดีขึ้น ห้องเสื้อที่ออกแบบ จำแลงแปลงกายและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”ผู้ตัดเย็บชุด 1.คุณธรากร คำทอน (ผู้ออกแบบและตัดเย็บ)2.คุณสถาพร คำจัตุรัส3.คุณศุฆะชา แสนนา4.คุณณัฐชนน สุโพธิ์แสนสระแก้ว MU T26ปางสีดานารีศรีดุสิต แรงบันดาลใจจากอุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่มีผีเสื้อนานาชนิด ผสมผสานลวดลายผ้าไหมสระแก้ว “ลายผีเสื้อดาหลา” จากโครงการตามพระราชดำริการเลี้ยงไหมดาหลา นำมาถ่ายทอดลวดลายผ่านชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยดุสิตสะท้อนความงามของผีเสื้อและอุทยานปางสีดาห้องเสื้อที่ออกแบบ Thanapon Atelier (ธนพล อาเทลิเย่ร์ )ผู้ตัดเย็บชุด Thanapon Burananon (ธนพล บูรณานนท์ )อุตรดิตถ์ MUT 27ชื่อชุด อุตรนาคิณี รายละเอียดชุดอุตรนาคิณี นางพญานาคีแห่งทิศเหนือ ได้รับแรงบันดาลใจจากนางพญาแก้วคำกลองนาคิณี มเหสีของพญาสุวรรณนาคราช ซึ่งตามตำนานเล่าว่าพญาสุวรรณนาคราช เป็นผู้สร้างแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ รังสรรค์ขึ้นจากผ้าซิ่นตีนจกของอำเภอฟากท่า นับเป็นหนึ่งใน “เบญจภาคีนางพญาผ้าซิ่น” ในชุดใช้เชิงซิ่นลายพญานาค ซึ่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ชุดและเครื่องประดับใช้สีโทนม่วง ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดผู้ออกแบบ คุณแซมเศรษฐีตัดเย็บ ห้องเสื้อสุวรรณณีบายแซม เครื่องประดับ คุณสหภาพ อยู่เชื้อฉะเชิงเทรา MUT 28ชุดทศกาเทวี ฉุยฉายทศกัณฐ์สงสวน เป็นการแสดงชุดหนึ่งในโขนเรื่องรามเกียรติตอนทศกัณฐ์ลงสวน เป็นบทบาทของทศกัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดามาไว้ที่สวนขวัญ แล้วจึงแต่งกายทรงเครื่องงดงาม เพื่อลงไปเกียวพานางสีดาที่สวนขวัญ เป็นการรำของทศกัณฐ์ เพื่ออวดเครื่องแต่งกายโขนที่สง่างามออกแบบโดย อลงกรณ์ กองอินตัดเย็บโดย ห้องเสื้อไอยรากรุงเทพลำพูน MUT 29ชื่อชุด อิสตรีศรีหริภุญชัย หรือ Queen of Hariphunchai เมืองหริภุญชัยมีอายุกว่า 1,300 ปี เป็นเมืองที่มีสตรีปกครองเมือง ซึ่งมีเอกลัษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้ชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมล้านนาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตอกลายดอกไม้ไหวจากแผ่นทอง นอกจากนี้ลำพูนยังขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูน ถือเป็นราชินีผ้าไหม จึงเกิดเป็นชุดประจำชาติอิสตรีศรีหริภุญชัย หรือ Queen ofHariphunchaiผู้ออกแบบ นายณัฐพงษ์ หมูปั้น ห้องเสื้อเฮือนโคมคำลำพูนนครศรีธรรมราช MUT 30ชื่อชุด โนราห์บูชาพระธาตุเมืองคอน รายละเอียดชุดได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรําโนราห์ เพื่อสักการะเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระบรมธาตุ อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวปักษ์ใต้ ดังคํากล่าวที่ว่า “เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองคอน” จึงได้นํามาเสนอถ่ายทอดผ่านการรวมกัน ของนาฏกรรมและความศรัทธาของชาวเมืองนครศรีธรรมราช จนเป็นชุดประจําชาติชุดนี้ห้องเสื้อที่ออกแบบ นะดาห์ วรพิพัฒน์กุลผู้ตัดเย็บชุด กัญญาพร บุญศักดิ์สุพรรณบุรี MUT 31ชื่อชุด “The Unearth Glory” ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิศิลปะยุคทวารวดี ที่มีการขุดค้นพบในจังหวัดสุพรรณบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์ต่างๆ ก่อนจะหลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน ชุดประจำชาตินี้ต้องการถ่ายทอดเรื่องราว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการขุดค้นทางโบราณคดีอันทรงคุณค่า ที่ถูกฝังใต้ผืนพิภพ และอารยธรรมที่ถูกห่อหุ้มด้วยกาลเวลา ที่รอวันถูกค้นพบและกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง ออกแบบและตัดเย็บ ห้องเสื้อสิรินันแม่ฮ่องสอน MUT 32ชื่อชุด Golden symbolic ชุดไทยดุสิตสไบสองชาย หนึ่งในต้นแบบชุดไทยพระราชนิยม ใช้สีโทนส้มทอง สื่อถึงความสว่างไสว ผสานลวดลายไทยนำมาประยุกต์ สร้างเป็นเครื่องประดับและวัสดุติดชุดโชว์ความงดงามและเด่นลวดลายไทยสีทองเมอเรียด แกรนด์มอนด์MYRIAD GRAND MONDE ตฤณธนัน พัชร์จันทเจริญพลศิวกุล จันทโชติสกลนคร MUT 33ชื่อชุด "รจนารีศรีคราม" สกลนครนครแห่งหัตถศิลป์ สีครามธรรมชาติสมบัติล่ำค่า แห่งวัฒนธรรมระดับโลก นำเสนอความงดงามผ่านอาภรณ์ของ "นางรจณา" และมาลัยครามเสี่ยงคู่ นางละครแห่งวรรณกรรมสยามประเทศ ที่ชาวโลกจะถูกสะกดตะลึงและประทับใจมิรู้ลืมออกแบบและตัดเย็บ โดยทีมนะกะวี ด่านลาพล และครูคหกรรม SNRUอุดรธานี MUT 34ชื่อชุด ธานีผ้าหมี่ขิด การนำหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี นั้นคือผ้าหมี่ขิด มานุ่งจับเป็นชุดตามแบบฉบับสาวอีสาน และเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าหมี่ขิดประจำจังหวัดอุดรธานี ออกแบบพัฒนาผ้าจากกลุ่มทอผ้าโบราณ บ้านโนนกอก จ.อุดรธานี เครื่องประดับทองเหลืองดัด จากร้านวัตถาพัสตราภรณ?นครพนมประจวบคีรีขันธ์ MUT 35ชุด THE GOLDEN OF THAI แรงบันดาลใจจากทองเนื้อเก้า ซึ่งในอดีตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ความหมายสำหรับคำว่าทองเนื้อเก้า ว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์เกือบ 100% งานทองนับเป็นงานหัตถศิลป์โบราณ ที่มีกันมาตั้งแต่เนิ่นนานจนสืบทอดมาจนปัจจุบัน โดยตัวชุดประยุกต์จากต้นแบบชุดของยุคสมัยศรีวิชัย โดยตัวชุดใช้เทคนิคงานหัตถศิลป์ออกแบบและตัดเย็บ โดยนายพัฒนศักดิ์ โล่ห์บัณฑิตกุลหนองคาย MUT 36ชื่อชุด ภูษานาคิณีศรีปทุมมา ผ้าลายนาคใหญ่ภูษาจากความเชื่อเรื่อง “พญานาค” ก่อกำเนิดงานหัตถศิลป์ภูษาพัสตราภรณ์ ที่รวบรวมสัญลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของตังหวัดหนองคาย เชื่อมโยงความผูกพันธ์ระหว่างคนหนองคายกับพญานาค นำเสนอเรื่องราวผ่านเครื่องแต่งกายประจำชาติของ MUT หนองคาย ประจักษ์ ณ จักรวาลอันไกลโพ้นออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อ New Fully Coutureระยอง MUT 37ชื่อชุด พฤกษานารี แรงบันดาลใจมาจาก Rayong Botanical garden แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติของจังหวัดระยอง คือสวนพฤกษศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้ออกแบบใช้สีทองและใช้การปักด้วยเทคนิคชั้นสูงปักดอกสาระภี ดอกไม้ประจำจังหวัดระยอง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของไม้นานาพันธุ์และนกนานาชนิด และสวนพฤกษศาสตร์ ยังเป็น Unseen ป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ เสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ป่าเสม็ดที่ได้รับฉายาว่า ป่าเสม็ดพันปีผู้ออกแบบทีม MUT 37 จังหวัดระยองชลบุรีตราดนครปฐม MUT 38ชื่อชุด ปทุมวดีศรีนคร ชุดที่ได้แรงบรรดาลใจมาจาก นางปทุมวดี ความสวยงามของดอกบัวนี้ เปรียบเสมือนความสง่างามของสตรี ที่ถูกถ่ายถอดผ่านตัวละครนางปทุมวดีถือดอกบัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความหยั่งรู้ ความบรรลุออกแบบและตัดเย็บโดย นายธีรวุฒิถมทอง ห้องเสื้อ TEERA closetนครนายก MUT 39ชุดนารีศรีสัชนาลัยสุโขทัยราชธานี การผสมผสานความงดงามของเครื่องแต่งกาย ของเทวรูปพระนางปารวตี หล่อจากสัมฤทธิ์อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ -๒๐ มีความงดงามตามฉบับยุคสมัย “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ” สตรีชั้นสูงแห่งอาณาจักรสุโขทัย แห่งราชวงศ์พระร่วง ผู้ประดิษฐิ์สร้างสรรค์กระทงทรงกระมุด ด้วยการนำกลีบดอกไม้พับจีบเรียบเรียงปราณีต ดุจดอกไม้งามบานรับแสงจันทร์วันเพ็ญ พร้อมสักการะบูชาพระพุทธบาทยังนามทานนทีออกแบบแบะตัดเย็บโดย อาร์ท อัครัช เนรมิตศิลป์กรุงเทพมหานคร MUT 40ชุดสยามมานุสตรี สยามมานุสตรี พระราชพงศาวดาร กล่าวถึงครั้งสมเด็จพระมหาเทวีศรีสุริโยไท ทรงกระทำยุทธหัตถีกลางสมรภูมิอย่างหาญกล้า ทรงเป็นวีรสตรีที่สละพระชนม์ชีพ เพื่อเป็นตัวแทนปกป้องบ้านเมือง นี่คือตัวอย่างของพลังที่ไร้ขีดจำกัด ของผู้นำหญิงของไทยที่มีมาแต่โบราณ ตอกย้ำความสามารถในการเป็นผู้นำ ด้วยความหาญกล้าของหญิงไทย นำมาสู่แรงบรรดาลใจในการออกแบบชุดสยามมานุสตรี โดยใช้เทคนิคงานหัตถศิลป์ชั้นสูง รวมถึงงานประดับปีกแมลงทับอันวิจิตรบรรจง รวมผู้เชี่ยวชาญและครูช่างครบทุกแขนง นับเป็นความภาคภูมิใจ และพลังในการขับเคลื่อนงานศิลปาชีพของไทยสู่สายตาชาวโลกออกแบบโดย บุหลัน ปั้นบรรจงสร้างสรรค์โดยสมาคมภริยาช่างสิบหมู่เพชรบุรี MUT 41ชื่อชุด NhangYai Petchaburi Sivilai (หนังใหญ่เพชรบุรี ศิวิไลซ์)ชุดที่ได้แรงบรรดาลใจมาจากหนังใหญ่ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี ถูกดัดแปลงให้มีความทันสมัย ผู้สวมใส่นำเสนอความงดงามของหนังใหญ่ และไม่ให้ผู้คนหลงลืมการแสดงหนังใหญ่นี้ ผ่านรูปแบบของความสวยงามบนเรือนรางของสตรี โดย MUT Petchaburi 2024 ออกแบบและตัดเย็บ โดยห้องเสื้อ BEUNIQUE’ (บิวนีค)