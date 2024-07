“น้ำมันพืชกุ๊ก” ร่วมกับชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สนับสนุนงบฯ ปลูกสร้างที่พักอาศัยทดแทนหลังเดิม มุ่งช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัดผู้ผลิตหนึ่งในธุรกิจหลักของ “กลุ่มพูลผล” เปิดเผยว่า บริษัทฯ และมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ผนึกความร่วมมือกับ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบางจาก ร่วมสนับสนุนโครงการให้แก่ บ้านของและบุตรหลานอีก 4 คน เขตพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 20 มิถุนายน 2567 และเตรียมส่งมอบบ้านให้กับคุณยายบังอร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยปลูกสร้างที่พักอาศัยที่มั่นคงให้กับครอบครัวคุณยายบังอร ทดแทนหลังเดิมที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม เพื่อช่วยเหลือสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาวประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางจาก กล่าวว่า ปัจจุบันหลานๆ ของคุณยายบังอร จำนวน 4 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 คน ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน และประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน เป็นจิตอาสาของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางจาก ซึ่งแม้ครอบครัวจะมีฐานะยากจน แต่เด็กๆ ยังคงอาสาตัวมาช่วยงานในกิจกรรมของโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ในชุมชนอย่างต่อเนื่องสำหรับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางจาก ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ปี 2553 โดยใช้หลักการปรับทุกข์สร้างสุข แก้ไขปัญหา พัฒนาอีคิว ผ่านกิจกรรมตามความถนัดต่างๆ อีกทั้งส่งเสริมเด็กเยาวชนที่มีจิตอาสา ได้สมัครเข้ามาเป็นแกนนำในการทำงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน