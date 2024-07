คนบันเทิงเข้ารับรางวัลสปอร์ตแมน 2024

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตบึงกุ่ม และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัด งานประกาศเกียรติคุณรางวัลโดยได้รับเกียรติจาก “ดร. ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร” รองประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และ ประธานจัดกิจกรรม สปอร์ตแมน2024 เป็นผู้มอบรางวัลให้กับเหล่าศิลปินดารา อาทิ เล้ง ณัฐพล นิลดอนหวาย, แสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล สองวีเจหนุ่มจากรายการ Y for You และ กิมจุ้ย เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ นักแสดงจากภาพยนตร์ Why we love ร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มจากช่อง 7HD ณดล กณิณ ปัทมนันถ์ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นพลังให้กับเยาวชนหันมาออกกำลังกายอีกด้วย โดยมี “ดร.วโรดม ศิริสุข” (ดร.ชายแฮ็คส์) ให้เกียรติร่วมงาน และมีพิธีมอบ ณ ห้องประชุม 222 การกีฬำแห่งประเทศไทย กกท. หัวหมาก