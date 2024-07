“Rockstar” ของ ”ลิซ่า“ 13 วัน 100 ล้านวิว ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวปีนี้ทำยอดวิวไวที่สุด

ผลงาน Rockstar ของ ลิซ่า ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา และมาในแนวฟิวเจอร์ริสติกและคอนเซ็ปท์ ไซเบอร์พังก์ ได้ไวรัลไปทั่วโลก สามารถแตะ 10 ล้านวิวได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง และล่าสุดหลังปล่อยออกมาได้เพียงแค่ 13 วันกับอีก 21 ชม. ก็สามารถทำยอดวิวได้ถึง 100 ล้านวิวแล้วนับเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในปี 2024 ที่สามารถทำยอดวิว 100 ล้านได้ไวที่สุดโดยอันดับ 2 คือเพลง Not Like Us ของ เคนดริก ลามา แตะ 100 ล้านวิวในเวลา 55 วัน อันดับ 3 คือ Gata Only ใช้เวลา 72 วัน อันดับ 4 Beautiful Things ของ เบนสัน บูน ใช้เวลา 82 วัน และอันดับ 5 We Can’t Be Friends ของ อารีอานา กรานเด ใช้เวลา 83 วัน