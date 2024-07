“เจษ เจษฎ์พิพัฒ” โดดเล่นซีรีส์วายเรื่องแรก ไม่ขอฟิกโพฯ #เจษไบเบิ้ล หรือ #ไบเบิ้ลเจษ ให้จินตนาการเอาเอง

เรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับแบบสุดๆ สำหรับนักหนุ่มที่เพิ่งเปิดตัวในบทนำของซีรีส์วายเรื่องใหม่ “4MINUTES” ของค่าย Be On Cloud ประกบคู่กับล่าสุดวันนี้ (11 ก.ค.) ได้เจอหนุ่มเจษ ในงานบวงสรวงละคร “ทองประกายแสด” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่าตัดสินใจรับเพราะทำงานในฐานะนักแสดง ไม่ได้มองว่าเป็นซีรีส์วายหรือชายหญิง“ผมว่ามันอยู่ในช่วงที่เหมาะสม มันก็เล่าเรื่องของมันด์ (กฤษดา วิทยาขจรเดช) ว่าเขาจะทำมันออกมาอย่างสมเหตุสมผลและสวยงาม”ได้ใจได้ร่วมงานกับ Be On Cloud“ดีใจครับ มันไม่ใช่โอกาสง่ายๆ ที่เราจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะขนาดนี้ เราก็ดีใจที่การแสดงของเราจูนกับเขาติด แล้วก็ทำให้เขาไว้ใจในการแสดงของเราครับ ในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากๆ เลย เรื่องหุ่นก็ตั้งใจเล่นมาเพื่อถ่ายฉากนั้นเลยครับ ในความยุ่งและในเวลาที่จำกัด ก็ทำได้ประมาณนั้นแต่ก็มีแสงสีช่วยบ้าง หลังทีเซอร์ออกทุกคนก็ทักผมมาเต็มเลย ทักมาแทบทุกคนเลยพวกเพื่อนๆ”ไม่เห็นความสำคัญของการฟิกโพชิชั่น (คือกำหนดรุกรับชัดเจนและห้ามสลับกัน) จะเป็น #เจษไบเบิ้ล หรือ #ไบเบิ้ลเจษ ให้ไปจิตนาการเอาเอง“เอาจริงๆ ส่วนตัวผม ไม่เห็นถึงความสำคัญของการชัดเจนในสิ่งนี้ ผมรู้สึกว่าเราไปดูในเรื่อง แล้วเราก็จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไง เอาจริงๆ ผมไม่รู้ว่าชื่อก่อนคืออะไร ชื่อหลังคืออะไร แต่ว่าจากที่ผมคุยกับไบเบิ้ล คุยกับพี่ปอนด์ คุยกับทางค่ายแล้ว เขาก็ไม่ได้แบบ เราจะต้องมาชัดเจนว่ามันคืออะไร เราก็เลยโอเคไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่จิ้น แค่ทำงานเต็มที่“ส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังครับ ก็แค่ทำงานให้เต็มที่ แล้วก็ถ้าออกมาดี คนชื่นชอบ ผมก็ดีใจแค่นั้นเอง ส่วนที่เหลือก็ต้องปรึกไบเบิ้ล เพราะเขามีประสบการณ์มาก่อน ปรึกษาพี่ปอนด์ ว่าเราต้องทำตัวอะไรยังไงต่อไปเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเปิดกว้างไปหมดแล้ว ใครก็สามารถเล่นอะไรก็ได้ แล้วผมก็สบายใจจะเป็นนักแสดงที่สามารถเล่นอะไรก็ได้เหมือนกัน”เชื่อแฟนๆ และผู้จัดเข้าใจ สามารถกลับมาเล่นละครปกติได้เหมือนเดิม“ผมมองที่ว่าเราเลือกอะไรท้าท้ายและบทที่ดีครับ ถ้ามันท้าทายและดี ผมเชื่อว่าเราเล่นได้โดยที่แฟนๆ เข้าใจ Be On Cloud เข้าใจ พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) พี่ป้อน (นิพนธ์ ผิวเณร) เข้าใจ”