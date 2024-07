พ่อแม่ "ใบเฟิร์น" พร้อมใจลงภาพโอบกอดลูกสาว หลังเปิดปากเสียงสั่นยุติความสัมพันธ์กับ “นาย ณภัทร”

ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก หลังจากเลิก “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” สำหรับ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” โดยเจ้าตัวยอมรับเสียงสั่นว่า ตอนนี้เหลือเพียงสถานะเพื่อน แม้เจ็บปวดแต่เป็นทางที่ดีที่สุด ขณะที่ทางด้านครอบครัวของนาย และครอบครัวของเฟิร์น เขาก็ใจและเคารพการตัดสินใจของเราทั้งสองคนล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของ "คุณพ่อนิพนธ์" ก็ได้โพสต์ภาพโอบกอดลูกสาวสุดที่รัก หลังเปิดใจยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่ม พร้อมแคปชั่น "You’re not just my daughter, you’re my whole world. #แก้วตาดวงใจของพ่อ #รักลูกที่สุด" (คุณไม่ใช่แค่ลูกสาวของฉัน แต่คุณคือโลกทั้งใบของฉัน)ขณะที่อินสตาแกรมของคุณแม่ใบเฟิร์น ก็ได้มีการเคลื่อนไหวให้กำลังใจลูกสาว ด้วยการโพสต์ภาพสามคนพ่อแม่ลูก พร้อมข้อความว่า "รักลูกที่สุด คนเก่งของแม่" งานนี้ "ใบเฟิร์น" ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคุณแม่ด้วยว่า "รักแม่สุดหัวใจ" พร้อมด้วยอีโมจิหัวใจสีแดงอีกหลายดวงนอกจากนี้ก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับใบเฟิร์นในโพสต์ของคุณแม่อย่างมากมายอีกด้วย