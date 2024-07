บุกกองฟิตติ้งซีรีส์ “ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series” การโคจรมาพบกับอีกครั้งของ “ซี - นุนิว“ ในบทบาท ท่านชาย และ องครักษ์ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากค่าย “ดูมันดิ”

“ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series” ซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดจากค่าย “ดูมันดิ” ผลิตโดยบริษัท “มันดีเวิร์ค” โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง “อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา” การันตีด้วยเรื่องโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม และนั่งแท่นกำกับการแสดงในเรื่องนี้อีกด้วย โดยซีรีส์เรื่องนี้จะมีการยกกองไปถ่ายทำที่ต่างประเทศอย่างแน่นอน เพียงแค่เปิดภาพการฟิตติ้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา (เมื่อวานนี้) ทำเอาติดเทรนด์ X ผ่านแฮชแท็ก #Fittingข้ามฟ้าเคียงเธอ ซึ่งได้รับความนิยมในไทย โดยติดอันดับ 1 และอันดับ 2 แบบข้ามวัน และมีการพูดถึงกว่า 2 ล้านโพสสำหรับนักแสดงนำของซีรีส์ “ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series” นำแสดงโดย ซี พฤกษ์ พานิช รับบท ชรัณ , นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ รับบท คณินทร์ , กานต์ กฤษณะพันธ์ รับบท รามิล , โอม ธนกฤต เจียมจรรยา รับบท เพทาย และ บอนชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม รับบท ชาครีโดยซีรีส์ “ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series” เป็นเรื่องราวของ “คณินทร์” เติบโตมาโดยไม่รู้สถานะที่แท้จริงของตนเอง ก่อนที่ “ชรัณ” องครักษ์ จะเป็นคนพาเขากลับไปเป็นท่านชายที่ประเทศเอมมาลี เมื่อคืนสู่ฐานะเดิม “คณินทร์” จึงต้องเป็นตัวแทนจากตระกูล “อัศวเทวาธินทร์” เข้าร่วมราชประเพณีฟันดาบ เพื่อที่บิดาของผู้ชนะจะได้เป็นเจ้ามหาชีวิตต่อไป แต่กลับต้องตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเรื่อย ๆ และ “ชรัณ” กลับยิ่งห่างเหิน ทั้งที่เคยบอกไว้ว่าปกป้อง “คณินทร์” จะดูแล “คณินทร์” รักษาและซื่อสัตย์ต่อ “อัศวเทวาธินทร์” เรื่องราวของทั้ง 2 คน และตระกูล “อัศวเทวาธินทร์” จะดำเนินต่อไปอย่างไร ติดตามได้เร็ว ๆ นี้ ทางช่องวัน 31 ติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ “ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince Series” ได้ทาง Youtube Mandee Channel : https://www.youtube.com/channel/UC_HtEPrXQYKJ9Pihwg0u1Rw