CHANGE2561 ชวนพิสูจน์ความฟิน ซีรีส์บอยเลิฟครบรส “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว" Ep.1 แบบใกล้ชิดก่อนใคร ในงาน “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว" FIRST PREMIERE

ถึงเวลาของ Boy Love Series เรื่องใหม่ที่ได้รับกระแสรอคอยอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา สำหรับ ‘รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว’ (This Love Doesn’t Have Long Beans) จากนิยายออนไลน์ระดับปรากฏการณ์ สู่ผลงานซีรีส์บนหน้าจอที่เตรียมสร้างความฟินกันแบบจัดเต็ม ด้วยธีมของซีรีส์ที่มีเมนูสุดป๊อปปูล่าร์ของคนไทยทุกบ้านอย่าง ‘ผัดกะเพรา’มาเป็นตัวชูโรง และยังเป็นการตอบรับนโยบายเพื่อเดินหน้าในการผลักดัน Soft Power ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักผ่านซีรีส์ ‘‘รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว’ ซึ่งอยู่ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINALควบคุมโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด เมื่อวันที่5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา CHANGE2561 ได้จัดงาน “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว" FIRST PREMIERE โดยปิด โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ ให้แฟนนับพันมาร่วมชม EP.1 ครั้งแรกพร้อมกันแบบใกล้ชิดก่อนใครโดยบรรยากาศในงาน “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว" FIRST PREMIEREสื่อมวลชน และเหล่า FC ทุกด้อมต่างพร้อมใจกันมาให้กำลังใจเมนตัวเองกันอย่างเต็มที่ เริ่มด้วยโมเมนต์คู่จิ้นคู่ใจคู่สอง เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช ที่ได้มาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกพร้อมจับไมค์ร้องเพลง “ทุ่มใจ” ก่อนจะเข้าโหมดเรื่องราวเมื่อพระเอก-นายเอก สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ นำทีมนักแสดงนำ เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ลี อัสรี , อ้น กษมา , ไทเกอร์ ธนวัตและ เบลเล่ จิรัชญา ร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจในซีรีส์และเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงาน ซึ่งในช่วงนี้ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ ได้เปิดใจพูดคุยเล่าเรื่องที่กว่าจะปรับตัวให้อินกับบทตัวละครที่ได้รับและเติมเต็มกำลังใจให้กันและกันจนน้ำตาคลอแล้ว ทั้งคู่ยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันผ่านเพลง “ชอบที่” (You Fill My Heart) ที่ทำเอาแฟนๆซึ้งกันทั้งฮอลล์ จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยร่วมชม “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว" Ep.1 พร้อมกันทำเอาเหล่าสาววายฟินจนส่งเสียงกรี๊ดกันสุดเสียงตลอดเวลา ต่อด้วยช่วงสุดเซอร์ไพรส์ Lucky Fandom โดย 9 นักแสดงนำได้จับสลากจากหางบัตรผู้ที่ได้มาร่วมชมซีรีส์เรื่องนี้จำนวน 9 คน พร้อมเดินเสิร์ฟ ข้าว “กะเพราเนื้อแด่คนที่ฉันรัก” ซึ่งชนะเลิศในการแข่งขัน กะเพรา CHALLENGE FINAL ROUND ที่ถูกนำไปใช้ในซีรีส์เรื่องนี้กันถึงที่นั่ง จากนั้นพิธีกรดีเจเป้ วิศวะ ได้กล่าวเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ พร้อมเชิญ 9 นักแสดงนำกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง พร้อมกับเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในกองถ่ายกับโมเมนต์หลากอารมณ์ทั้งสนุก สุข และน้ำตาไหล พร้อมกล่าวคำขอบคุณจากใจถึงแฟนๆทุกคนที่มาร่วมงานและร่วมชมอยู่หน้าจอเป็นแรงสนับสนุนคอยส่งกำลังใจให้กันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ ก่อนจะส่งท้าย สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ และ เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช ได้เสิร์ฟความหวานชุดใหญ่พาใจละลายไปกับเพลง “ห้ามไม่ทัน” และการถ่ายรูปร่วมกันกับแฟนๆพร้อมปิดท้ายด้วย FAN BENEFIT จบลงอย่างสวยงามเมื่อปฏิบัติการภารกิจลับเริ่มขึ้น ปลาวาฬ (ภณ ธนภณ) หนุ่มนายแบบที่แอบปลอมตัวมาเป็นผู้เข้าแข่งขันการชิงตำแหน่งเชฟคนต่อไปโดยมี ร้านกะเพราไม่มีถั่วฝักยาว เป็นเดิมพัน ปลาวาฬ จะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ เมื่อเขาดันเผลอใจไปหลงเสน่ห์เกินต้านของ เชฟโอบ(สายลับ เหมวิช) เจ้าของร้านสุดหล่อเสียก่อน ความสัมพันธ์ของพวกเขาหรือเมนูผัดกะเพราอะไรจะเด็ดและเร้าใจยิ่งกว่ากัน ในซีรีส์แนวบอยเลิฟ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว” โปรเจกต์ซีรีส์ของ CHANGE2561ORIGINAL เตรียมพร้อมเสิร์ฟให้แฟนๆได้รับชมพร้อมกัน ทุกวันศุกร์ เวลา 22.15 น. ทางช่องวัน 31 และสามารถดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น