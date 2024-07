Me Mind Y จัดบวงสรวงซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี โปรเจคที่ 2 ของปีเรื่อง “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา)

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) ถือฤกษ์ดีจัดบวงสรวงซีรีส์วายโปรเจคที่ 2 ของปีนี้ เรื่อง “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) บทประพันธ์ขายดีของนักเขียนนิยายวายคนดัง “MAME” งานนี้นำทีมบวงสรวงโดย คุณเมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล ในฐานะผู้บริหาร ผู้จัด เจ้าของบทประพันธ์และผู้กำกับร่วม พร้อมด้วยผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรง คุณเจมส์ - ธัญพิสิษฐ์ จิระเดชากุล 2 หนุ่มหล่อนักแสดงนำของเรื่อง “บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” และ “โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย” และแขกผู้มีเกียรติ คุณอภิณห์พัศณ์ บุญสมธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้อำนวยการสถานี บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด และ คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย มาร่วมบวงสรวงครั้งนี้ด้วยร่วมด้วยนักแสดงในเรื่อง อาทิ คเชนทร์ พิเชฐโสภณ, ศุภวิชญ์ ทองยืน, พลอยปภัส อิสระพงศืพร, กนกลักษณ์ สินงาม, สิญโสภาค วิจิตรเวโรจน์ และชวิศ เพเวค ณ ลานพระพิฆเนศ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์“The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) เป็นเรื่องราวของ “เซอร์รัส” ผู้ชายนิ่งๆ เย็นชา ที่คิดว่าไม่มีอะไรในชีวิตแล้ว แต่ดันเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาได้เห็นตัวเขาเองที่ได้รักกับคนที่ตัวเองแอบชอบ และในวันที่เขาตื่นขึ้นมา เขากลับรู้สึกถึงความว่างเปล่า เขาอยากจะมีคนคนนั้นในชีวิตจริงเหมือนกัน และสิ่งที่เขาทำคือเขาไปตามหาคนคนนั้นซึ่งก็คือ “พู่กัน” แล้วบอกว่า “พู่เชื่อไหมว่าพี่เป็นคนรักจากโลกคู่ขนาน” และเขาจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในโลกนี้เหมือนกันสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) ได้เร็วๆ นี้ทาง อัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #TheBoyNextSeries #คนละกาลเวลา