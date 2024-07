ชีวิตจริงของนางเอก “สตาร์-ศรัณย์ลภัส” คล้ายซีรีส์ “วัยบ้าคว้าฝัน”

“สตาร์-ศรัณย์ลภัส คำพา” นางเอกสาวดาวรุ่งค่าย Mono ได้โชว์ฝีมือการแสดงภาพยนตร์เรื่อง “ขอเจอเธออีกสักครั้ง See You Again” ประกบคู่นักร้อง “ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ” ทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์) ไปแล้วและผลงานล่าสุดของ สตาร์ ซีรีส์ “วัยบ้าคว้าฝัน” ทาง MONO Original เรื่องราวในโรงเรียน “Rising Star Academy” เป็นโรงเรียนในฝันของเด็กที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิง หลักสูตรของที่นี่แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมปลายอื่นๆ เพราะเน้นการเรียนการสอนด้านดนตรีและการแสดง โดยมีทั้งสถานีโทรทัศน์ค่ายเพลงรวมไปถึงค่ายหนังและละคร ต่างก็ส่งแมวมองมาคว้าตัวเด็กไปปั้นเพราะมั่นใจในคุณภาพและความมุ่งมั่นของนักเรียนที่นี่ เมื่อหนึ่งในศิษย์เก่าของที่นี่ ได้เดบิวต์ที่เกาหลีจนโด่งดังซึ่งในชีวิตจริงของสตาร์คล้ายซีรีส์“วัยบ้าคว้าฝัน” สตาร์เรียนมัธยมปลาย สาขาดนตรีขับร้องที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของสตาร์กับครูเรกเก้ในคลาสเรียนร้องเพลง เรียกว่านอกจากผลงานการแสดงสตาร์ยังร้องเพลงประกอบซีรีส์ “วัยบ้าคว้าฝัน” อีกด้วยสวยเก่งความสามารถรอบด้านสมกับเป็นนางเอกดาวรุ่งมาแรงในวงการบันเทิง