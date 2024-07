Gladiator 2 มาแล้ว! ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ “สร้างทำไม”

ตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ที่รอคอยกันมานาน Gladiator 2 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วโดยพาราเมาท์ พิคเจอร์ส ให้เห็นภาพคร่าว ๆ ของมหากาพย์โรมันที่ยังไม่จบจากภาคแรกโดยภาพยนตร์มีกำหนดฉายในวันที่ 22 พฤศจิกายน ภาพยนตร์ดราม่าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นนี้กำกับโดย ริดลีย์ สก็อตต์ และมีดาราชั้นนำอย่าง พอล เมสคาล, เปโดร ปาสคาล, โจเซฟ ควินน์ และ เดนเซล วอชิงตันหนังจะเล่าเรื่องราวของตัวละคร “ลูเซียส” อดีตเด็กชายที่ชื่นชม “แม็กซิมัส” ในหนังภาคแรก ที่หบ้านเกิดของเขาถูกยึดครองโดยจักรพรรดิเผด็จการซึ่งปกครองกรุงโรมในขณะนี้ ลูเซียสถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขันในโคลอสเซียมและต้องหันกลับไปมองอดีตของเขาเพื่อค้นหาความเข้มแข็งที่จะนำความรุ่งโรจน์ของกรุงโรมกลับคืนสู่ประชาชนเมื่อพูดถึงความเห็นของผู้ชม ผลตอบสนองต่อตัวอย่างค่อนข้างผสมผสานกันไป โดยแฟนๆ บางส่วนรู้สึกว่าภาคแรกดีจนลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว อย่างชาวเน็ตบน Reddit ตั้งคำถามว่า “เรื่องราวจบแล้ว... WTF จะมีภาคต่อไปทำไม?”ยังมีคนที่บอกว่า “เป็นการกะเอาเงินที่โจ่งแจ้ง อย่างไม่จำเป็น และแน่ใจว่ามีคนยอมจ่ายเงินดูแน่ แต่ไม่ใช่ฉัน”ในทางกลับกัน แฟนๆ หลายคนมองว่าหนังคงเทียบภาคแรกไม่ได้ แต่ก็ดูมีอะไรน่าสนใจ “ดูเหมือนจะเป็นการหวังทำเงินจากหนังบล็อกบัสเตอร์มากกว่า ไม่มีข้อสงสัยว่ามันจะสนุก แต่จะไม่มีคุณภาพของอารมณ์ที่เหมือนเดิม อยากให้พวกเขาทำภาคต่อที่ดีขึ้นและใช้เวลาเพื่อให้เกียรติกับผลงานในอดีตแทนที่จะปั่นผลงานออกมาแบบนี้” แฟนคนหนึ่งกล่าวอย่างโกรธเคืองในกระทู้เดียวกันนอกจากนี้ ยังมีการวิจารณ์เพลงประกอบที่ไม่ถูกใจ เนื่องจากตัวอย่างนี้มีเพลงฮิปฮอป No Church in the Wild โดย Jay-Z, West, Frank Ocean และ The Dream ในตัวอย่าง แม้เนื้อหาของเพลง มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ แต่แฟนๆ ส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างเพลงฮิปฮอปสมัยใหม่กับดราม่าประวัติศาสตร์แฟนหนังคนหนึ่งเขียนบน X ว่า “เปรียบเทียบตัวอย่างใหม่กับต้นฉบับ และความรู้สึกเดิม ๆ บางอย่างหายไปเพราะการใช้ดนตรีประกอบแบบทั่วไปและดนตรีสมัยใหม่ที่พยายามทำให้มันดูเท่ มันเกี่ยวกับโรมไม่ใช่บร็องซ์ นอกจากนี้ยังยาวเป็นสองเท่าพร้อมกับเรื่องราวครึ่งเดียว”ผู้ใช้อีกคนหนึ่งบน X กล่าว “ตัวอย่างสำหรับ #Gladiator2 ออกมาแล้ว จำไว้ว่าแค่เพราะตัวอย่างมีดนตรีสมัยใหม่ ไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์ย้อนยุคจะใช้เพลงร่วมสมัยไม่ได้ แต่สงสัยว่ามันจะไม่มี แต่เราพูดถึงนักรบแรดได้ไหม? ทั้งหมดดูสนุกดี แต่หลาย ๆ อย่างในตัวอย่างก็เว่อเกินจนดูตลกเกินไป”ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามการต่อสู้ของ “ลูเซียส” ลูกชายของ “ลูซิลลา” ที่แสดงโดยพอล ที่หวังสานต่อเจตนารมของ “แม็กซิมัส”แต่ไม่ว่าภาพยนตร์จะออกมาเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าบทหนัง Gladiator 2 ที่เคยมีการเขียนออกมาก่อนหน้านี้โดยเป็น รัสเซล โครว์ พระเอกของหนังภาคแรกที่วานให้ศิลปินชาวออสเตรเลีย นิค เคฟ ช่วยหาวิธีให้เขาได้มีส่วนร่วมใน Gladiator 2 แม้บทบทบาทของตัวเองจะจบชีวิตไปแล้วในภาคแรกสุดท้าย นิค เคฟ ไปได้ไอเดียกระฉูดในการชุบชีวิต “แม็กซิมัส เดซิมัส เมริเดียส” ด้วยพลังของเทพเจ้าโรมัน หลังจากเขาเสียชีวิตในภาพยนตร์ภาคแรกแม็กซิมัสพบว่าตัวเองอยู่ในนรก เทพเจ้าต้องการนักรบ จึงคืนชีพเขาและส่งเขาไปปฏิบัติภารกิจผ่านยุคต่างๆ ซึ่งสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับบุคคลที่เหมือนพระเยซูในเวอร์ชันนี้ แม็กซิมัสกลายเป็นนักรบอมตะ ต่อสู้ในสมรภูมิสำคัญต่างๆ ผ่านยุคต่างๆ รวมถึงสงครามครูเสดและสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่องราวยังแสดงให้เห็นแม็กซิมัสกลับมาที่เพนตากอนในยุคปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรสงครามและความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุด บทภาพยนตร์ที่ทะเยอทะยานนี้รู้จักกันในชื่อ “Christ Killer” สุดท้ายถูกมองว่าแปลกเกินเกินไปสำหรับผู้ผลิต และถูกยกเลิกเพื่อสร้างภาคต่อที่มีความสมจริงมากกว่าแทน