BAAB แบรนด์แฟชั่นดีเอ็นเอดีไซเนอร์ไทย “บีม พรรษนันท์“ เปิดตัว Boutique แห่งแรก

และนิยามความสร้างสรรค์ในฉบับสไตล์แบรนด์อยู่ในนั้น ซึ่งแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากไอเดียของคุณบีม ที่เห็นการ เลือกการสวมใส่และเลือกซื้อเสื้อผ้าแบบ maximalist ถูกใจก็หยิบซื้อมาก่อนแต่พอมาใส่จริงจะมีเพียงเสื้อผ้าตัวเก่ง กับ สีที่ถูกใจเท่านั้น จึงเกิดที่มาของ “Capsule Wardrobe”แก่นที่แท้จริงของแบรนด์ คือการมีเสื้อผ้าที่ไม่เน้นจำนวน เน้นใส่จริง แต่ละชิ้นสามารถนำมาประกอบกันได้เป็นหลายแบบ แต่ยังคงความมั่นในใจแบบฉบับของตัวเอง และ สง่างามในแบบฉบับของผู้หญิงยุคนี้





ซึ่งแต่ละชุดมีเครื่องประดับในตัวเอง เหมาะกับสาวๆ ที่ไม่ชอบใส่เครื่องประดับ แต่อยากให้โททัลลุคโดดเด่น รวมถึงดีเทลการนำตัวอักษร B A มาจากคำว่า BAAB และทุกเฉดสีหยิบมาต้องสามารถผสมผสานได้กับทุกชุดของแบรนด์ สามารถใส่ไปได้ทุกโอกาส เมื่อใส่แล้วไม่ทำให้ลุคดูโต หรือฉูดฉาดจนเกินไป จนรู้สึกคนเข้าถึงความเป็น BAAB ไม่ถึง จะมั่นใจได้เลยว่าเราจะช่วยสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่” คุณบีม กล่าว

แบรนด์เสื้อผ้าสไตล์เรียบหรู ดีเอ็นเอสายเลือดดีไซเนอร์ไทย ที่ผสมผสานความเป็นแฟชั่นแบบยูนีค ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ โดยที่นั่งแท่น ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ ด้วยความเชื่อในพลังของคำว่า capsule wardrobe คือการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถมิกซ์แอนด์แมช อย่างอิสระ โดยสามารถนำความแตกต่างของเหล่าเสื้อผ้าที่มีหลากหลายแบบและชิ้นมาแมชชิ่งกัน ก่อเกิดความมีมิติ และสไตล์แฟชั่นแบบไร้ขีดจำกัดในแบบตัวของคุณเอง ซึ่งจัดงานเปิด Boutique แห่งใหม่แห่งแรกในธีม Bake The Blazer โดยมีและเซเลบริตี้อีกมากมายร่วมงาน ณ BAAB Boutique สามย่านBAAB ที่มาจากคำว่า แบบ ความหมายตรงตัว ที่เหมือนเป็นคำเบสิกทั่วไปแต่แฝงไปด้วยอัตลักษณ์“สไตล์ในแบบของ BAAB คือความเรียบหรู แฝงไปด้วยดีเทล ที่โดดเด่นที่เข้ากับซิลลูเอทของศรีระผู้หญิง ด้วยการตัดเย็บที่ประณีต ในแต่ละชิ้น มีการดีไซน์ที่คิดมาแล้วว่า ทุกชิ้นสามารถหยิบมาแมทช์กันได้หมดโดยล่าสุดกับ “Bake The Blazer” คอลเลกชั่นใหม่จากแบรนด์ ที่มี เสื้อคลุมเบลเซอร์ เป็นไอเท็มไฮไลท์ ซึ่งสามารถ customize ในสไตล์ที่เราชอบได้เลย โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุผ้า อาทิ ผ้าลินิน, ผ้าทวีด ไปจนถึง กระดุม ที่มีหลากหลายแบบ และฟังก์ชั่นที่สามารถเลือกถอด หรือ ใส่ปกคอ และ ปกแขนเองได้ ส่วนชิ้นในของเบลเซอร์ยังมี hidden pocket ซ่อนอยู่ด้านในทั้งสองข้าง สำหรับใส่ของขนาดเล็ก อาทิ โทรศัพท์ แป้งตลับ ลิปสติก ถือเป็นงาน Tailor Made ที่ละเอียดด้วยดีเทล และใส่ใจตามคอนเซปท์ที่ตั้งใจของ ครีเอทีฟ ไดเรกเตอร์ แบรนด์ ที่ดีไซน์มาให้พร้อมใส่ได้ในทุกสถานการณ์พบกับ “BAAB” และคอลเลกชันล่าสุด “Bake The Blazer” ได้ที่ BAAB Boutique สามย่าน หรือ Instagram: @BAABdesigns, LINE: @baab