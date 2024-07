“วิกกี้ สุนิสา” ใจสลาย แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ เพื่อนดารา-แฟนคลับร่วมอาลัย

เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว เมื่อล่าสุดนักแสดงสาว "วิกกี้ สุนิสา” ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แจ้งข่าวเศร้าสูญเสีย "คุณพ่อวิวัฒน์ จึงวิโรจน์" ไปอย่างไม่มีวันกลับโดย "วิกกี้" ได้โพสต์ประมวลภาพความทรงจำของคุณพ่อลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า ""May your soul find Peace & Happiness Daddy I love you #ForeverDaddysGirl #July92024 #RIP #RandyJett #ป๋วยเล้งหลับให้สบายนะ Dad เลือกรูปหล่อๆหนุ่มๆมาให้แล้วนะ ใส่เพลงโปรดไปให้ด้วย love you อยู่บนสวรรค์อย่าดื้อนะ say hi to Sumo for me, he can keep you company"โดยที่พิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่อวิวัฒน์ จึงวิโจน์ จะจัดขึ้นที่ วัดธาตุทอง ศาลา17 (ศาลาโกศล) ซึ่งมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 รดน้ำศพ เวลา 16:00 น. สวดอภิธรรม เวลา 18:00 น.วันเสาร์ที่ 13 - วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 สวดอภิธรรม เวลา 18:30 น.วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 พิธีฌาปนกิจเวลา 14:00 นงานนี้หลังจากที่นักแสดงสาวแจ้งข่าวเศร้าไป ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อกันเป็นจำนวนมาก