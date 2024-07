ให้เป็นตำนาน! “อาโป” เผยเจ็บแต่เก๊ก นั่งวีลแชร์ร่วมงานที่ฝรั่งเศส ขอโทษแทนแฟนคลับ สร้างความวุ่นวายที่สนามบิน

เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสุดๆ สำหรับหนุ่มที่บินไปร่วมงาน Piaget 150th Essence of Extraleganza Gala Dinner ในฐานะ Global Brand Ambassador ที่ประเทศฝรั่งเศส แต่ประสบอุบัติเหตุตกบันไดเอ็นข้อเท้าฉีก 2 เส้น ขณะเข้าชมโรงละคร Opéra Garnier ทำให้ต้องนั่งวีลแชร์ไปร่วมงาน Gala ในภายหลัง จนทำให้เกิดเป็นไวรัล เพราะภาพที่ออกมากลับดูเท่อย่างกับถ่ายหนังมาเฟีย ล่าสุดได้เจออาโป ในงานแถลงข่าว "THE NEXT ALTITUDE" ไปกับ Be On Cloud เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ยอมรับตอนนั้นรู้สึกเจ็บมาก แต่ต้องเก็บอาการทำเป็นยิ้มปกติ“ตอนนั้นไปที่โอเปร่าขอบคุณทีมที่ดูแลอย่างดี เขาบอกนั่งรถเข็นแล้วกัน เราก็โอเค เขาบอกว่าถ้าเจ็บ เจ็บเลย ไม่ต้องเก๊ก เราก็พยายามเต็มที่นะ ก็ไม่ได้อยากเก๊กเท่าไหร่ เพราะเจ็บเหมือนกัน ก็นั่นแหละครับ ขอบคุณทุกๆ กำลังใจจากทุกคน”เอ็นฉีก 2 เส้น ได้ของฝากจากฝรั่งเศสเป็นเฝือกอ่อน“คุณหมอพูดน่ารักมากมันไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆ นะ หมอต้องเซ็นให้ ก็ถ่ายภาพเต็มเลย ชีวิตติดคอนเทนต์เลยตอนนั้น”คนชมสปิริตแรง นั่งรถเข็นไปทำงานต่อ“มันเป็นเสื้อผ้าที่โปอยากใส่มาก แล้วโปก็ไฟต์มานานมาก รวมถึงเครื่องประดับ ว่าโปขอชิ้นนี้นะ ซึ่งทุกคนก็เปิดโอกาสให้ โปก็ต้องทำเต็มที่กลายเป็นไวรัลสุดแมสในโซเชียลนั่งวีลแชร์ยังไงให้หล่อขนาดนั้น?) ต้องขอบคุณพี่คนขับรถด้วยนะ เขาเดินมาเข็นให้ แล้วลุคเขาเท่ไง เราก็เลยดูแบบเหมือนมาเฟีย กลบความเจ็บ (หัวเราะ) ลองนึกภาพนะ นั่งแล้วมันสั่น แต่ก็ต้องยิ้ม เราทำตัวให้ปกติมาก แล้วกล้องก็มา คิดในใจว่าอย่าถ่ายเลย (หัวเราะ)”อาการดีขึ้นแล้ว แต่ยังมีจี๊ดๆ บ้าง ยังห้ามสะบัดเท้าแรงๆ“ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับ สามารถวิ่งเล่นได้ พอกลับมาก็พบหมอกายภาพเลย แต่เตะต่อยยังไม่ได้ ต้องใช้สตั๊นท์ไปก่อน มันยังมีจี๊ดบ้างถ้ากดแรงๆ ครับ เดินเยอะก็บวม ตอนแรกสีม่วงทั้งเท้าเลยครับ หมอเขาบอกว่าต้องเดินให้เลือดไหลเวียน เดี๋ยวมันจะช้ำกว่าเดิม โปก็เลยเดินทั่วกรุงเทพฯ เลย แล้วแฟนๆ แม่ๆ เขาก็บอกว่าหมอน่าจะบอกให้เดินกี่ก้าวๆ เพราะเขาไม่ได้บอกจำนวน โปก็เดินไปเรื่อยๆ (หัวเราะ)เคลียร์ดรามาสงครามด้อม หลังแฟนคลับรุมตามที่สนามบิน ซึ่งวันนั้นมีแฟนคลับของหนุ่มรออยู่ด้วย เลยถูกเหมารวมว่าสร้างความวุ่นวาย ทำให้เกิดเป็นความไม่พอ เพราะอากาเซ่ (แฟนคลับ GOT7) ยืนยันว่านั่งอยู่เป็นระเบียบ มีแต่ซาแซง (แฟนคลับที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของดาราศิลปิน) ของเท่านั้น ที่วิ่งตามและสร้างความเดือนร้อน“คือเอาจริงๆ เรื่องราวมันบังเอิญมาก คือเขามีแฟนๆ ของศิลปินเกาหลีอยู่แล้ว แล้วโปเดินเข้าไป เสร็จแล้วโปก็ตกใจ ถ้าตามไปดูคลิปโปจะเขิน เดินแบบเขินจัง คือเรารู้ไงว่าเขาไม่ได้มารอดูเรา เขาคงตั้งกล้องถ่ายศิลปินของเขา แล้วมาเจอเราแค่นั้นเองเรามีทั้งความเป็นห่วงและเกรงใจ จริงๆ เหมือนสนามบินมันน่าจะเป็นที่ที่เราเดินทางกัน ได้ไปเอ็นจอยโมเมนต์ ก่อนที่เราจะจากกันไปสักพักหนึ่ง คือถ้าให้กำลังใจผ่านโซเชียลก็น่ารักอีกแบบนะ”ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับแฟนคลับ เพิ่งได้เจอกันงานนี้ อยากขอโทษแทนทุกคนด้วย“ยังเลย นี่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรก พร้อมกับลุคนี้ (โกนหนวด) ก็เป็นห่วงทุกความรู้สึก กับคนที่เขาไม่รู้เรื่อง เขาก็คงรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ต่างคนต่างมุมมองบอกรับมือได้ เรียนคิวบู๊มาตั้งแต่เด็ก หลังหลายคนเป็นห่วง อยากให้มีระยะห่าง เพราะไม่มีการ์ดมาด้วย“ดีนะโปเรียนแอ็กชั่นมาเยอะ เรื่องระยะห่าง จริงๆ ตอนนั้นคนเยอะมาก โปก็งงๆ ว่าคนเยอะจัง ก็เดินหลบ ใช้วิธีบู๊ที่เรียนมา ที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราบาดเจ็บ ก็เรียนคิวบู๊มาตั้งแต่เด็ก มันก็สบายอยู่แล้ว รับมือได้อยู่”