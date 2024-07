มองว่าอวดก็อวด! “กระแต อาร์สยาม” เผยทำบ้านเกิน 100 ล้านแล้ว อยากเป็นแรงบันดาลใจ สู้ชีวิตจนได้ดี

ยกเป็นลูกทุ่งสาว ที่สวยและรวยมากที่สุดในนาที สำหรับหรือที่ทุ่มงบสร้างบ้านแบบอลังการ จนล่าสุดพุ่งไปเกิน 100 ล้านแล้ว ล่าสุดได้เจอเจ้าตัว ในงานแถลงข่าว "THE NEXT ALTITUDE" ไปกับ Be On Cloud ก็เลยขอถามถึงประเด็นนี้กันสักหน่อย หลังเพิ่งรีวิวเตียงนอนหลักล้าน แล้วถูกมองว่าอวดรวย“เป็นน้ำพักน้ำแรง พูดตลอดว่าเราค่อยๆ ทำ ค่อยๆ สร้าง เราหว่านผลมาตั้งแต่เด็กน้อย ปีนี้อายุ 37 แล้ว ก็เป็นรางวัลชีวิตให้ตัวเองค่ะ(เกิน 100 ล้าน?) เกินแล้ว แต่เกินไปกี่ร้อยไม่กล้านับเลย ค่อยๆ ทำงานแล้วก็เติมไปเรื่อยๆ ค่ะ เราทำแล้วก็เอาไปใช้ในงานเราด้วย ทำบ้านเป็นที่ถ่ายทำได้ แล้วก็เป็นสตูดิโอ ไม่ถึง 300 ล้านค่ะ มันไปหนักพวกดีเทลในบ้าน เพราะเราเอาไว้ถ่ายงานได้จริงๆ ทำสวยทุกจุดเพราะยังไงฉันต้องได้คืน (หัวเราะ) ลงทุนไปแล้วต้องได้คืน ต้องได้ใช้ทุกมุม ทำไม่หยุดเลยค่ะ รีโนเวตห้องแต่งตัวใหม่อีกแล้ว ไปเห็นอะไรมาก็ทำ ทำในสิ่งที่เราอยากทำ”เฉพาะเตียงนอนก็เป็นล้าน สู้มามาก ทุกข์มามากกว่าจะมีวันนี้“เป็นคอนเทนต์ที่เราไปเห็นของต่างชาติมา แล้วเรารู้สึกว่าเรามีเหมือนกัน เราขอเล่นบ้าง จริงๆ ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ อยากทำอย่างที่บอกว่าเราหว่านมาหลายปีกว่าจะมีวันนี้ อยากให้ทุกคนมองความตั้งใจและความสู้ของเรามากกว่า ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจ แต่น่าจะหยุดเติมแล้วค่ะ มันเต็มบ้านแล้ว จริงๆ เวลาลงคอนเทนต์บ้าน จะลงเป็นคอนเทนต์สนุกๆ ไวรัล เรามีมุมสวยๆ เราก็อยากโชว์ เผื่อใครได้แรงบันดาลใจ”ไม่นอยด์คนมองอวดรวย ถ้ารู้จักกันจริงๆ จะภูมิใจด้วยมากกว่าเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาสร้างตัวเองให้มีวันนี้ได้ ก็อยากให้ทุกคนมองจุดนี้ ถามว่านอยด์ไหม โดนมาบ่อยจนชินค่ะ ชินในที่นี้คือเข้าใจกับธรรมชาติ ว่ามันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเป็นปกติ ถ้าเขาได้รู้จักเราจริงๆ เขาจะไม่เกลียดหรือไม่ชอบเรา เขาจะต้องภูมิใจกับเรามากกว่า ว่าเราสู้มาขนาดนี้ อยากให้เป็นกำลังใจมากกว่ามาว่ากัน”เผยโดนยืมเงินทุกวัน เมื่อก่อนให้ตลอด จนทุกวันนี้ยังไม่ได้คืน“มีทุกวัน ทั้งคนที่ไม่เคยรู้จักและรู้จัก เป็นปกติค่ะ ทุกคนเดือดร้อนมา เขาเห็นว่าเราอาจจะพอพึ่งพาได้ ก็โดนเยอะอยู่ค่ะแต่เราเป็นคนไม่ทำมากกว่าคือส่วนมากคนที่เราให้จริงๆ คือผู้มีพระคุณด้วยค่ะ มองว่าเขาเคยช่วยเหลือเรา ไม่เป็นไร ถ้าเขาพร้อมด้วยเขาคืนเอง ใจดี ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ได้คืน (หัวเราะ)วิธีปฏิเสธคือตอนนี้เงินมันอยู่ในรูปแบบบริษัท เอาออกยากมากเลย อาจจะไม่สะดวกค่ะ (หัวเราะ) เขารู้แกวเราแล้วเนี่ย”