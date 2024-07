ททท. จับมือ ฮาล์ฟ โทสท์ ส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลง ในงาน Why Festival Carnival Charity เทศกาล "เขา มันส์ ได้!"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมด้วย บริษัท ฮาล์ฟ โทสท์ จำกัด เตรียมส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลง ในงาน Why Festival Carnival Charity เทศกาล “เขา มันส์ ได้” เทศกาลดนตรีสุดฟินที่จะพาคุณไปอินกับเสียงเพลง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขา ในช่วง Green Season พร้อมอัดแน่นด้วยหลากหลายกิจกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ตลอดวัน จัดเต็มกับความสนุกคอนเสิร์ตจากศิลปินดังแถวหน้า ของเมืองไทยและต่างประเทศ จัดขึ้นในรูปแบบงาน Carnival ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิด “ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์เที่ยว รักษ์สนุก และรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืน”ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 นี้ ที่ The Scenery Vintage Farm อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีการจัดงาน Why Festival Carnival Charity นี้ขึ้น นับเป็นการจัดงาน Charity ในรูปแบบ Festival เป็นครั้งแรกของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยจะมีศิลปินระดับแถวหน้าของไทยและนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังมาร่วมด้วย ซึ่งจะคัดเลือกศิลปินที่มีคาแรคเตอร์ เหมาะสมกับงาน ได้แก่ วง MEAN, ส้ม มารี, INDIGO และ THE TOYS พร้อมด้วย International Line up ศิลปินดังจากแดนกิมจิ ไม่ว่าจะเป็น PLUMA, HAMINO,PLZY, YONKO เสริมทัพความฟินไปกับนักแสดง Series Y Line up นำทีมโดย เจมส์, ทอมมี่, ติวเตอร์-ยิม, มอส-แบงค์ และนักแสดงวายอีกมากมายที่จะมาเสิร์ฟความจิ้นจนคุณต้องจิกหมอน พร้อมปิดท้ายความมันส์สุดพีคกับ DJ LEO ให้คุณได้กระโดดแบบ Non-Stopโดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มแฟนคลับของศิลปินและกลุ่มแฟนเพลงที่รักในการท่องเที่ยวการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยตามแนวนโยบายของภาครัฐบาล โดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เห็น ถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารถิ่นไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการส่งต่อความสุข ด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ 14 โรงพยาบาลในจังหวัดของ ภาคกลางอีกด้วยสำหรับงานในครั้งนี้มั่นใจว่ารองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ โดยภายในงานได้เตรียมความพร้อมทั้งพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม บูธอาหารและเครื่อมดื่มจากชุมชนที่มาร่วมสร้างสรรค์ความอร่อย พร้อมกับเตรียมกิจกรรมชวนสนุกปลุกความเพลิดเพลิน แบบข้ามวันข้าม คืน ทั้งหมด 12 กิจกรรม ประกอบไปด้วย การให้อาหารสัตว์ เกมตักไข่ชิงรางวัล เกมยิงปืน เกมปาตุ๊กตา กิจกรรม DIY, Bodytattoo, Massage, โชว์บอลลูน กิจกรรมรักษ์โลกด้วยการใช้จานกระดาษและการแบ่งคัดแยกขยะ ซึ่งมั่นใจว่าที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับผู้เข้า ร่วมงานอย่างแน่นอนไฮไลท์ของงานคือการตกแต่งสถานที่ ภายใต้แนวคิด Carnival ซึ่งเป็นเทรนด์ความสนุกแบบอิสระกับการใช้ ชีวิตปลด ปล่อย เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีเวทีเน้นให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ออกแบบให้มองทะลุเห็นความงามของขุนเขาที่ ชวนทุกคน นั่งบนหญ้าสีเขียวการจัดจำหน่ายบัตรมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือบัตร REGULAR และบัตร VIP โดยมีรายละเอียดคือ บัตร REGULAR 1 ใบราคา 1,500 บาท ซื้อ 3 ใบ ราคา 4000 และซื้อ 5 ใบ ราคา 6000 บาท ส่วนบัตร VIP 1 ใบราคา 2,500 บาท ซื้อ 3 ใบราคา 7,000 บาท และซื้อ 5 ใบราคา 10,000 บาท ซึ่งได้เปิดจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตร Eventpop คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ น้อยกว่า 3,000 คนขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าว Why Festival Carnival Charity ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. ห้อง The Conservatory ที่ The House on Sathorn โรงแรม W Bangkok สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : WHY festival , IG : WHY festival , TikTok : WHY festival