ไม่นิ่งนอนใจ!! "วิน เมธวิน" ยืนยังอีกเสียง "หลิงหลิง" เป็นแค่เพื่อน หลังมีภาพหลุดเดินช้อปปิ้ง

หลังจากที่หลายคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่าง "วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร" และนางเอกดาวรุ่งช่อง 3 "หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง" ว่าคบกันอยู่หรือเปล่า เมื่อมีภาพทั้งคู่ควงกันเดินช้อปปิ้งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีอย่างไรก็ตามในเวลา "หลิงหลิง" ได้ออกมาเคลื่อนไหว ผ่านแอปฯ X (ทวิตเตอร์) โดยยืนยันความสัมพันธ์กับ "วิน เมธวิน" เป็นแค่เพื่อนกัน และเคยทำงานร่วมกันและล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่ม "วิน" ก็ไม่นิงนอนใจ ออกมาทวิตข้อความผ่าน (X) ว่า “Friendship is a treasure to be valued and sustained” ที่แปลเป็นไทยว่า “มิตรภาพ เป็นสิ่งที่มีค่าและยั่งยืน” ท่ามกลางแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม