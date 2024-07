“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” พลิกขั้วการแสดง...สู่โหมดเข้มข้น “CENTURY OF LOVE ปาฏิหาริย์รักร้อยปี” ความท้าทายที่รอการพิสูจน์

เตรียมรับแรงกระแทก จาก สองหนุ่มงานดี “ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว” และ “ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล” กันได้เลย เพราะการกลับมาของทั้งคู่ ในซีรีส์ “CENTURY OF LOVE ปาฏิหาริย์รักร้อยปี” ทาง ช่องวัน31 ครั้งนี้ จะพลิกภาพการแสดงของทั้งคู่ แบบก้าวกระโดด จากลุกส์หนุ่มวัยใส ในซีรีส์ “รักไม่รู้ภาษา” ที่ทั้งคู่จัดเคมีรักใสๆ เซอร์วิสแฟนคลับ แต่มาเรื่องนี้ ประสบการณ์ที่ทั้งคู่ ต่างสะสมกันมา สอนให้กล้าที่จะก้าว สู่โลกการแสดงอีกขั้ว ที่มาในโหมดสุดเข้มข้น เรียกว่า สลัดทุกภาพจำ ที่คุณเคยสัมผัสมา เพราะคู่นี้ เค้าทุ่มสุดตัว เทหมดหน้าตัก เพื่อบทบาทใหม่ ในเคมีสุดกร้าวใจ ที่จะทำให้คุณต้องทึ่งไปกับพลังการแสดง ที่สำคัญ ซีรีส์เรื่องนี้ ได้ทีมงานระดับคุณภาพ ทั้งผู้กำกับ และทีมเขียนบท จาก ละคร “คุณชาย” มาจัดหนักทุกความเข้มข้น ความท้าทายที่รอการพิสูจน์ครั้งนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนเมื่อเขาสูญเสียคนรัก และเฝ้ารอคนรัก กลับชาติมาเกิดใหม่ กว่า 100 ปี ที่เฝ้ารอ เค้าจะตามหาคนรักเจอ ได้หรือไม่ ปักหมุดรอชม ซีรีส์ “CENTURY OF LOVE ปาฏิหาริย์รักร้อยปี” เริ่มตอนแรก วันพุธที่ 10 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทาง ช่องวัน31*** สามารถรับชม ซีรีส์ใหม่!! “CENTURY OF LOVE” ดูทีวี ทางช่องวัน31 และดูออนไลน์ ทางแอปฯ oneD ที่แรก!! ที่เดียว!! ดาวน์โหลดฟรี!!