“โลโซ”จัดทัพแขกรับเชิญ ร่วมคอนเสิร์ต "28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT" 6-7 กรกฎาคม นี้ โค้งสุดท้าย!! รีบจองบัตรเลย

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่วงโลโซครบรอบ 28 ปี ในงาน "28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT" ของ เสกสรรค์ ศุขพิมาย (เสก), กิตติศักดิ์ โคตรคำ (ใหญ่), ณัฐพล สุนทราณู (กลาง) สมาชิกวงโลโซ ที่มาพร้อมแขกรับเชิญคนสำคัญกับโชว์สุดพิเศษ ทั้ง รัฐ-อภิรัฐ สุขจิตร์, ฟักกลิ้งฮีโร่, ดา เอ็นโดรฟิน, มาย ภาคภูมิ, ไทเกอร์ LUSTER และอีกมากมายนอกจากแขกรับเชิญที่วงโลโซได้ขนมารวมตัวกันในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพลงฮิตก็เช่นกัน มีมากกว่า 40 เพลง ที่ชาวโลโซเนี่ยนจะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มแน่นอน อาทิ ไม่ต้องห่วงฉัน, ซมซาน, อะไรก็ยอม, เราและนาย, ใจสั่งมา, รอยยิ้มนักสู้, ฝนตกที่หน้าต่าง, มอ'ไซค์รับจ้าง, จักรยานสีแดง, พันธ์ทิพย์ ฯลฯงานนี้ แสง สี เสียง จัดเต็ม อัดแน่นความสุข สนุก สุดมันครบทุกอารมณ์กว่า 3 ชั่วโมงกันแบบสดๆ ที่สร้างสรรค์โดย LOSO ร่วมกับ Create Intelligence ใครที่ยังไม่มีบัตรเป็นของตัวเอง รีบจับจองในโค้งสุดท้ายกับบัตร 1,000 ใบสุดท้าย!แล้ว ของรอบวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เวลา 19.00 น.หาซื้อได้ทาง www.Thaiticketmajor.com หรือ ทางเคาน์เตอร์ Thaiticket Major ทุกสาขา หรือกดซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/28yrslosoticketสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook : CI Showbiz (https://www.facebook.com/cishowbiz )#SEKLOSO #LOSO#28yrsLOSO #WEARETHEROCKANDROLL#CIShowbiz #createintelligence