“ลีเดีย-แมทธิว” ไม่เข้าไปตัดสินใจให้ “พลอย” รักๆ เลิกๆ “โต้ง ทูพี”

ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อีกแล้ว สำหรับคู่และหลังจากที่ทั้งคู่อันฟอลโลว์ไอจีกันอยู่ และยังคงเงียบไม่มีการชี้แจง แม้ล่าสุดพลอยจะออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ แท็กถึงโต้งและยืนยันสัมพันธ์ด้วยภาพจับมือพร้อมข้อความว่า “it’s not over yet, (มันยังไม่จบหรอก)เมื่อมีโอกาสได้เจอน้องรักและเลยถามถึงเรื่องราวความรักของพลอยพี่สาว ลีเดีย-แมทธิว เล่าว่าพลอยยังดูสดใสดีแมท : “โอ้ย…ไม่มีปัญหา เขายิ้มแย้มตามสไตล์พลอยอยู่แล้ว”ลีเดีย : “จริงๆ เราก็คุยกับพี่พลอย เป็นห่วงพี่พลอยอยู่แล้ว ชีวิตเขาเหมือนเราอัปเดตชีวิตกันตลอดเวลาแมทธิว : “เราให้เกียรติเพื่อนอยู่แล้ว ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเลย อยากจะคุยหรืออยากปรึกษาอะไรเราก็พร้อมตลอด เราคุยกันได้อยู่แล้ว”ลีเดีย : “เข้า-ออกบ้านเดียได้เวลาเดียไม่อยู่”แมทธิว : “ถ้าเขามีอะไรผิดปกติเราก็สัมผัสไเป็นห่วงความรักของ “พลอย” มาเสมอ แต่จะไม่เข้าไปตัดสินใจให้ ตอนนี้ยังแฮปปี้ดี จากนี้ก็รอดูกันต่อไปลีเดีย : “เรื่องความรักเราก็ห่วงเขาอยู่เสมออยู่แล้ว อยากให้เขาเจอคนรักที่ดีๆ เจอความรักที่ดีๆ แต่คือเราก็ต้องดูว่าเขาตัดสินใจอะไรยังไงพี่พลอยเป็นคนที่รักใครรักหมดใจ คือไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับคนรัก กับครอบครัวเขาก็เป็นคนรักหมดใจ เขาเป็นคนที่ให้ทั้งใจ เจอล่าสุดเขาก็โอเค”แมทธิว : “ก็แฮปปี้ เป็นปกติดี พลอยเก่งอยู่แล้ว ก็รอติดตาม”