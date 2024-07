คลั่งรักทะลุล้าน! เอ็มวีเพลง 'YOBO' ผลงานดีมีคนเห็น “ไทแทน” ขอบคุณ “กึ้ง-มินนี่-ธันเดอร์-เนเวอร์แลนด์” และทุกๆ โอกาส

ความสำเร็จของเพลงหนึ่งเพลง วัดจากอะไรได้บ้าง?? ถ้ายอดวิวมิวสิกวิดีโอคือหนึ่งในตัวชี้วัด การเดินมาถึง 1 ล้านวิวแรกภายในเวลาไม่กี่วันของเพลง(ออกเสียงว่า ‘โยโบ’) ซิงเกิลแรกสุดจากผลงานคัมแบ็กแบบฟูลสตรีมของศิลปินในสังกัดก็เพียงพอให้ศิลปินหนุ่มคนนี้แฮปปี้และมีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปอีกยาวไกล#TYTANYOBO_Celebrate1M #น้องYOBOล้านแตกมาทำความรู้จักเพลงนี้มากขึ้นอีกนิด(ออกเสียงว่า ‘โยโบ’) เพลงคลั่งรักดีกรีแอดวานซ์กว่าที่เคยของซึ่งจะชวนทุกคน move and groove to the beat โยกไปกับไวบ์เฉพาะตัวของดนตรีแนว Pop Hip-Hop ที่โดดเด่นด้วย Melodic Rap ตามสไตล์โปรดของไทแทน รับรองว่าฟังครั้งเดียวไม่พอ!! ซึ่งเบื้องหลังการทำงานเพลงนี้เจ้าตัวได้ร่วมออกไอเดียและลงมือแต่งเนื้อร้อง-ทำนองใน Song Writing Session กับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง TBZ รวมทั้งได้ร่วมงานเป็นครั้งแรกกับสองศิลปินตัวตึง Ben Bizzy และ Smew อีกด้วยชื่อเพลง ‘YOBO’ คือโค้ดลับ..ที่ย่อมาจาก YOU'RE ONLY BORN ONCE และยังเป็นโค้ดรัก..ด้วยความที่พ้องเสียงกับคำว่า Yeobo ในภาษาเกาหลี 여보 ซึ่งเป็นคำเรียกคนรักนั่นเอง ถอดรหัส ‘YOBO’ ที่ไทแทนต้องการจะบอกทุกคนได้ว่า ชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียว เจอคนที่รู้สึกว่าใช่แล้วก็อยากจะจริงจังกับคนนี้ ทั้งชีวิตที่เหลืออยากใช้กับเธอตลอดชีวิตไปเลย “ให้ฉันเป็นที่รักเธอในทุกนาทีจะได้รึเปล่า?” ใครเล็งใครไว้จนแน่ใจแล้ว ลองส่งเพลง ‘YOBO’ ไปให้ถึงหูถึงใจคนๆ นั้นกัน!!!!ชมมิวสิกวิดีโอ https://youtu.be/EJvbER_2XKk และฟังเพลงของได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วโลก https://adatytan.lnk.to/YOBO นอกจากนี้ “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ค่ายเพลงที่มีซิกเนเจอร์และดีเอ็นเอเฉพาะตัวเข้มข้นในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd. หรือ 411ent) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ ยังภูมิใจนำเสนอ TYTAN - YOBO EXCLUSIVE BOXSET ราคา 590 บาท ที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด! สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 โดยแอดไลน์ออฟฟิเชียล @411music หรือ https://lin.ee/Mei8g04 แล้วรอลุ้นเป็น 20 ผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Dinner Party กับ ไทแทน** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@411ent และยูทูบ https://www.youtube.com/411ent กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนทุกแพลตฟอร์มกันไว้เลย!!!