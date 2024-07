สู้เพื่อความฝันที่ยิ่งใหญ่ “มัธยมเท้าไฟ” ครั้งที่ 3 ประกาศแชมป์แล้ว! พร้อมเดินหน้าส่งเยาวชนไทยไปชิงแชมป์ที่ ฮ่องกง-ญี่ปุ่น

หลังจากจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั่วประเทศ ไปเมื่อไม่นานนี้ กับการแข่งขันเต้นฟรีสไตล์ของเยาวชน ที่มันและเดือดที่สุดในไทย “มัธยมเท้าไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 (Fire Foot International 2024) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยมีผู้สนับสนุนหลัก บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ IDEMITSU (อิเดมิตสึ) และ DAPHNE (ดาฟเน่) ร่วมกับ บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้จัดทำโครงการ และยังมีผู้สนับสนุนอย่าง บริษัท เอ็มโฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยงานจัดขึ้นที่ The Street Hall ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาครูล็อต จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค ประธานบริหาร บริษัท ล็อต เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานแข่งขันฯ กล่าวถึงไฮไลต์ในปีนี้ว่า "มัธยมเท้าไฟ ครั้งที่ 3 หรือ Fire Foot International 2024 เป็นการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับอีก 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในรายการ High Schoolers Asian Hip Hop Championship 2024 ที่ฮ่องกง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นี้ รวมถึง ในปีนี้ เรายังได้ร่วมกับรายการแข่งขันเต้นฟรีสไตล์ระดับโลก Japan Dance Delight 2024 เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชิงแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย”โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ ที่มาประชันฝีมือรอบสุดท้ายบนเวทีกันอย่างสุดความสามารถ ไม่มีใครยอมใคร จนเหล่าคณะกรรมการแอบหนักใจ แต่ก็ให้คะแนนอย่างเป็นธรรม และตัดสินจนได้ผู้ชนะเลิศไปเป็นตัวแทนประเทศไทย ครบทุกรุ่นแข่งขัน เป็นการปิดฉากงานลงไปอย่างยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยโดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในแต่ละรุ่น ดังนี้•ประเภท Open Style Battle 1 on 1รางวัลผู้ชนะเลิศ KTรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 AJ•ประเภท Open Style Battle 3 on 3รางวัลชนะเลิศ ทีม Lucky boyรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม We got the funk•ประเภท Open Style Battle All age รุ่นไม่จำกัดอายุรางวัลผู้ชนะเลิศ Lukjag•ประเภท Breaking Battle 1 on 1, World Championshipรางวัลผู้ชนะเลิศ Grom จากประเทศรัสเซียรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับ 2 Raion จากประเทศญี่ปุ่น•ประเภท Breaking Battle 3 on 3, World Championshipรางวัลชนะเลิศ ทีม Brother Green จากประเทศเกาหลีใต้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม NEW3NO จากประเทศไทย•ประเภทรายการ Thailand Dance Delight รุ่นไม่จำกัดอายุ Team Performanceรางวัลชนะเลิศ ทีม DD Frectionรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Beginรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม TAKSA•ประเภท ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี Team Performanceรางวัลชนะเลิศ ทีม Bloc D JRถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Awe_Girls Juniorsรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Nine Teen•ประเภท ระดับมัธยมศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี Team Performanceรางวัลชนะเลิศ ทีม Awe-Gaysถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Awe_Girls รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม Zero Sqoadเรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่นี่จับตามองไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับการแข่งขัน “มัธยมเท้าไฟ” ครั้งที่ 3 เพราะนอกจากจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังได้ผลักดันให้เยาวชนไทยมีโอกาสไปแข่งขัน และคว้าแชมป์บนเวทีระดับนานาชาติถึง 2 เวที และ 2 ประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเต้นให้ก้าวสู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ น้องๆ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฮ่องกง และญี่ปุ่น ตามลำดับ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และให้กำลังใจน้องๆ ได้ที่ FACEBOOK: FIRE FOOT International มัธยมเท้าไฟ