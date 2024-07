วันที่ “ลิซ่า” ก้าวขาออกจาก เค-ป๊อป สู่ความสำเร็จระดับโลก แม้แต่ ปธน.เกาหลีใต้ ยังต้องถอดบทเรียน!

เป็นที่แซซ้องสรรเสริญจากทั่วโลกแล้วการเปิดตัวสุดในฐานะศิลปินเดี่ยว ภายใต้สังกัดของตนเองค่าย “LLOUD” บริษัทบริหารจัดการศิลปิน ดูแลงานเดี่ยวของหรือกับซิงเกิลแรก “Rockstar” เพลงที่บ่งบอกตัวตน และความรู้สึกก้นบึ้งจากใจลิซ่า ว่าฉันนี่แหละ ตัวท็อปนะจ๊ะ โดยลิซ่าได้มีโอกาสร่วมแต่งเนื้อร้องเอง ซึ่งเพลง Rockstar ได้สร้างสถิติใหม่ ส่งให้ ลิซ่า ในฐานะแรปเปอร์ไทย (สื่อต่างชาติระบุ Lisa is Thai Rapper) ขึ้นแท่น แร็ปสตาร์ ระดับโกลบอลเป็นที่เรียบร้อยเพลง Rockstar ติดอันดับ 1 ชาร์ตในฝั่งอเมริกา และสหราชอาณาจักร และยังติดชาร์ตท็อป 10 บนชาร์ตทั่วโลกบน Spotify ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพลง Rockstar มีทั้งหมด 5 เวอร์ชั่น ก็มียอดขายดีติดอันดับการสตรีมมิ่งทั้ง 5 เวอร์ชั่น เพลง Rockstar คว้าตำแหน่ง MV ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวบน YouTube ช่วงเปิดตัว 24 ชั่วโมงแรก มากที่สุดในปี 2024 เป็น MV ที่ติดเทรนด์ฮิตอันดับ 1 ทั่วโลกทั้งในหมวดหมู่รวมทั้งหมด (Overall) และในหมวดหมู่ดนตรี (Music) อีกด้วยหลายคนอาจจะมอง เพลง rockstar คงดังแค่ในประเทศไทยซินะ คนไทยช่วยกันปั่นยอดวิว แต่จากสถิติมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ได้รับความนิยมไปทั่วโลกติดอันดับ 1 ในประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เกาหลีใต้ ตุรกี และเม็กซิโก นอกจากนี้ยังติดอันดับชาร์ต YouTube Music Video Trending Worldwide อีกด้วยสื่อทั่วโลกพร้อมใจกันอวยยศให้ ลิซ่า ว่าการมาในครั้งนี้จะเข้าสู่ยุคที่ลิซ่าจะได้เฉิดฉายจริงๆ สื่อต่างชาติใช้คำว่า “Era” (Era = ยุคสมัยหนึ่งของสิ่งๆนั้นเพื่อบ่งบอกว่าเป็นยุคของเขา ที่ทุกคนจะต้องหลบให้ และ era ไม่ได้เอามาใช้กับพร่ำเพื่อต้องมีกระแสในวงกว้างจริงๆ ก็คือต้องดังจริง) กับ ลิซ่า บ่อยมากๆ แทบจะทุกการพูดถึง และยุคของลิซ่าในเวทีโลกได้เริ่มขึ้นแล้วหลายเสียงทั่วโลกชื่นชม และตกหลุมรักลิซ่าอย่างจัง นอกจากความสามารถของลิซ่าแล้ว การที่ ลิซ่า ไม่ลืมบ้านเกิด ชาติกำเนิดตัวเองเลย นี่แหละกลายเป็นเสน่ห์ของลิซ่า เป็นอีกพลังสำคัญที่ทำให้คนจากทุกมุมโลกรักและเอ็นดูลิซ่ามากขึ้นในทุกวันและความซอฟพาวเวอร์นี้ ลิซ่าไม่ได้ทำในวันที่ตนเองมีชื่อเสียงแล้ว หากแต่ทำมาตั้งแต่แรกและทำมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มเดบิวด้วยการพาเพื่อนๆ 4 สาว BLACKPINK ทานอาหารไทย ผลไม้ไทย ขนมไทย ตลาดนัดเมืองไทย ทำเอาแฟนๆอยากตามรอย แหแหนกันไปซื้อ ไปกินจนเป็นกระแสโด่งดังสร้างรายได้ให้แม่ค้าร้านตลาด ในขณะที่แอนตี้แฟนไล่ลิซ่าให้กลับประเทศไป แต่ลิซ่าก็ยังภูมิใจและพรีเซอร์ประเทศของตนเอง ในวันที่เธอออกโซโลเดี่ยวของตัวเองครั้งแรก ลิซ่าก็ขอทีมงานเลือกซีนสวมชฎาห่มผ้าไทย และวันนี้ วันที่ลิซ่าจะปรากฎตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะที่เปลี่ยนไป ลิซ่าก็ยังเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำเอ็มวีหลายคนสงสัย ทำไม ลิซ่า ถึงหยิบจับ ใส่อะไรก็ sold out เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ไม่ว่าจะเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของจุกจิก ยันเฟอร์นิเจอร์ เรื่องนี้ต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ช่วงที่ ลิซ่า เจอกระแสแอนตี้แฟนถาโถมเยอะ แต่ ลิซ่า ไม่เคยออกมาตอบโต้ มีแต่ยิ้มสู้ ตั้งหน้าตั้งตาพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน ลิซ่าอดทนต่อคำด่า คำดูถูกมาสูงมาก มีทั้งลากพ่อแม่มาด่า ออกมาแฉว่าพ่อที่แท้จริงเป็นใคร เคยโดนด่าซึ่งๆหน้าก็มีในสายตาแฟนๆเห็นการต่อสู้จนได้ดีของลิซ่ามาโดยตลอดจึงพร้อมใจสนับสนุนเพื่อลบแรงสบประมาทว่า ลิซ่า ไม่ดัง แฟนๆจึงลุกขึ้นมาซัพพอร์ตในทุกทางเท่าที่จะทำได้ กลายเป็นลิซ่าหยิบจับอะไรแฟนๆก็ไปตามซื้อ ตามสนับสนุนจนสิ่งนั้นขายหมดตลาด บ่อยเข้าเรื่อยๆ กลายเป็นพลังลิซ่า เป็นพลังออแกนิคที่มาจากคนรักลิซ่าล้วนๆ ซึ่งราคาสินค้ามีตั้งแต่หลักร้อย ยันหลักล้าน แฟนๆที่มีกำลังสะดวกในราคาไหนก็พร้อมจะสนับสนุน ลิซ่า ไปทุกอย่างพลังแม่ค้าของลิซ่าไปสู่จุดที่ตีตลาดโลก หลายแบรนด์ดังติดต่อร่วมงานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ชั้นนำของโลก อย่าง Celine, BVLGARI ซึ่ง ลิซ่า ได้สร้างมูลค่าทางสื่อและมูลค่าให้แบรนด์อย่างรวดเร็ว จนได้ฉายา เจ้าแม่ SOLD OUTเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากว่าจะได้เดบิวเป็นศิลปินเกาหลีไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนล้วนผ่านการอดทน ผ่านความพยายาม ฝึกซ้อมมาอย่างหนักหนาสาหัส แต่อะไรที่ทำให้ ลิซ่า ดูมีพลัง และอิมแพคในวงกว้างสู่ตลาดโลกแตกต่างจากไอดอลคนอื่นๆ เป็นคำถามที่ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ผู้อยู่ในวงการเค-ป๊อปมาตั้งแต่แรกเริ่มถึงกับพูดว่าต้องศึกษา ลิซ่า แบบจริงจัง ถึงขั้นมีข่าวลือออกมาว่าให้ถอดบทเรียนปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็นลิซ่า เป็นงานวิจัยศึกษาเพื่อนำมาข้อมูลมาปั้นไอดอลในอนาคตอะไรที่ทำให้ ลิซ่า ในทุกวันนี้เป็น ลิซ่า ที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร หลายคนบอกว่าลิซ่ามีวันนี้ได้ นอกจากความพยายามและอดทนแล้ว เธอยังมีความน้อบน้อมถ่อมตน ยิ้มง่าย เข้าถึงง่าย และหลายๆคนก็มองลึกไปกว่านั้น คือเรื่องของพื้นฐานจิตใจที่ดีของ ลิซ่า ที่ได้มาจากการเลี้ยงดูอบรมจากครอบครัวและคนรอบข้าง สิ่งที่คุณแม่จะเน้นย้ำกับลิซ่ามาตั้งแต่เด็กเสมอคือ การเป็นตัวของตัวเอง และ การรู้จักคุณค่า และเคารพผู้อื่น (self esteem) คุณแม่ให้อิสระลิซ่าในการเรียนรู้ หนุนใจให้พยายามทำตามความฝันจนสำเร็จ ในวันที่ ลิซ่า โด่งดัง มีชื่อเสียง ลิซ่าไม่เคยเป็นน้ำเต็มแก้ว ลิซ่า บอกกับคนใกล้ชิดว่ายังติและเตือนตนได้เหมือนเดิม ทั้งหมดหล่อหลอมให้ ลิซ่า มีพลังวิเศษ ในวันนี้วันนี้ ลิซ่า ก้าวขาออกจาก เค-ป๊อป ไปยังถนนโกบอล สตาร์ ที่ถือเป็นเรื่องยากมากๆในวงการเค-ป๊อป เป็นสิ่งที่ เค-ป๊อป กำลังอยากจะไปให้ถึงทำเอาเกาหลีใต้เริ่มกังวลกับความดังระดับโลกของลิซ่า ในเมื่อวันนี้ ลิซ่า สามารถเปิดค่าย ดันผลงานตัวเองสู่ตลาดโลกในอเมริกา ในฐานะศิลปินไทยได้เองโดยตรง และยังประสบความสำเร็จติดท็อปชาร์ตไปทั่วโลก ถ้าลิซ่าทำเองได้ทั้งหมดเท่ากับเกาหลีใต้กำลังจะสูญเสียรายได้มหาศาลเพราะไม่คว้าตัวลิซ่าไว้ให้ได้ รวมถึงในอนาคตด้วยในซีรี่ส์ BLACKPINK: Light Up the Sky ตอนหนึ่งเมื่อ 3-4 ปีก่อน ลิซ่า ได้พูดไว้ว่า… “จำได้เลยว่าวันที่กลับเมืองไทยครั้งแรก ความที่เด็กๆไทยเห็นหนูเป็นคนไทยที่ได้มาถึงขนาดนี้ ก็อยากจะเป็นเหมือนพี่ลิซ่า อยากจะเป็นแบบพี่ลิซ่า แต่คือจริงๆแล้วในความรู้สึกเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหนูเป็นตัวอย่างที่ดีพอไหม คือหนูเป็นนักร้องแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบไหน รู้สึกเสียความเป็นตัวเอง ก็เลยพยายามจะหาตัวเองให้ได้ เราอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขา มันจะได้ไหม จะต้องทำยังไงให้เขาไม่ผิดหวัง จะมีความคิดนั้นคิดนี้ไปหมด“ นี่เป็นอีกมิชชั่นสำคัญของ ลิซ่า ที่อยากส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กไทยที่มีความฝันเหมือนกับตนในวันนี้ ลิซ่า ได้ฉายแววความเป็นเพชรให้คนทั่วโลกได้รู้จักแล้ว และยังไม่ลืมที่จะสาดแสงส่องมายังเด็กๆที่อยากจะเป็นเหมือนพี่ลิซ่า คือการให้โอกาส ด้วยการคัดเลือกแดนเซอร์คนไทย เข้ามาร่วมโปรเจ็กต์ร่วมเต้นเข้าฉากในโคลนนิ่งลิซ่าในเพลง Rockstar เด็กๆได้เห็น ได้ร่วมงานกับมืออาชีพระดับโลก รวมถึงตัวลิซ่าเอง ก็ได้ทำให้เห็นถึงผลของการทุ่มเททำในสิ่งที่ตนเองรักทีมเต้นนักศึกษายังได้มีการออกมาเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อ ลิซ่า นอกจากทึ่งในความสามารถแล้วว่า….“หลังจากถ่ายเสร็จ ลิซ่าเดินมาหาทีมแดนเซอร์ ยกมือไหว้ ขอบคุณและชื่นชมทุกคนเก่งมากๆเลย สู้ๆนะ แล้วก็เดินออกไป”