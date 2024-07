"โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน" นำทัพศิลปินโชว์เพลงเต็มอิ่ม ในคอนเสิร์ตการกุศล UP Night : The Rhythm of Unity : พี่ร้อง… เพื่อน้องได้เรียน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จัดคอนเสิร์ตการกุศลสุดยิ่งใหญ่ “UP Night : The Rhythm of Unity : พี่ร้อง… เพื่อน้องได้เรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาผ่าน “กองทุนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” งานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ เมื่อวันก่อนในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผู้ชมได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากศิลปินชื่อดังทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ นำทัพโดย วินัย พันธุรักษ์, ธานินทร์ อินทรเทพ, ก้อง สหรัถ สังคปรีชา, โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, โรส ศิรินทิพย์, ป๊อด โมเดิร์นด็อก ธนชัย อุชชิน, หลิน วลัญจ์รัช เตชะวงศ์วัฒนา, เอิงเอย ว่าที่ร.ต.หญิง ปภาวริญจ์ กำจรเกียรติสกุล และแนน ดาราพรรณ อ่อนจ๊อด และวง “วี ทรีโอ้” (Vietrio) มาร่วมบรรเลงเพลงในแต่ละช่วง พร้อมด้วย วง ดี-ตรน DTRN Talents วงออร์เคสตรามากความสามารถมาร่วมสร้างพลังทางดนตรีได้อย่างน่าปะทับใจโดยบรรยากาศในวันนั้นเรียกว่าทุกศิลปินขนเพลงสุดไพเราะมาขับกล่อมให้กับแฟนเพลง ไม่ว่าจะเป็น Memory of you และ ภาวนา ร้องโดย โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน/ เพลงความในใจ (ละครเรื่องปริศนา) เจ้าสาวที่กลัวฝน / ลึกสุดใจโดย ก้อง สหรัถ ด้าน โรส ศิรินทิพย์ โชว์พลังเสียง มาในเพลง A Tu Corazon สู่กลางใจเธอ และ ก้อนหินก้อนนั้น ต่อด้วย มากกว่ารัก ถึงคิวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง อาวินัย พันธุรักษ์ มากับเพลง สิ้นกลิ่นดิน / ชู้ทางใจ และ จงรัก ที่ร้องคู่กับ หลิน วลัญจ์รัช ได้อย่างลงตัว ตามด้วยเพลง วอนลมฝากรัก / ไม่เคยรักใครเท่าเธอ ไปสนุกกันต่อเมื่อ ป๊อด โมเดิร์นด็อก จัดเพลง ใคร และ รักคุณเข้าแล้ว (Version SOUL-Jazz) ร้องคู่กับ อาวินัย พันธุรักษ์ ต่อกับเสียงร้องสุดคลาสสิคของ อาธานินทร์ อินทรเทพ ในเพลง ปั้นดินให้เป็นดาว / วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก / พี่มีแต่ให้ ถึงคิว Diva ตัวแม่ของเมืองไทย เจนนิเฟอร์คิ้ม กับเพลง คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว / รักแท้ / โลกที่แบกไว้ ต่อกับ Medley เพลงจีน (เจ้าพ่อเซียงไฮ้, เทียนหมี่มี้, เย่วเลี่ยงไต้) เข้าช่วงท้ายคอนเสิร์ต กับศิลปิน เอิงเอย ว่าที่ร.ต.หญิง ปภาวริญจ์ ในเพลง ล่องแม่ปิง / Yesterday Once More และเพลง ดวงใจ จาก แนน ดาราพรรณก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบบอิ่มบุญอิ่มใจกับเพลง ใจประสานใจ ที่รวบรวมเหล่าศิลปินมาร้องร่วมกัน สร้างความประทับใจและอบอุ่นให้กับผู้ชมทุกท่าน โดยรายได้เป็นจำนวนเงิน 3,580,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับ “กองทุนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา” เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนิสิตต่อไป