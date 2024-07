“โจ้ วงพอส” COME BACK! ใน “PAUSE BACK TO LIFE CONCERT” คอนเสิร์ตแห่งปี 2024 “วงพอส (PAUSE)” สู่การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะกลับมารวมตัวอีกครั้ง

​เส้นทางดนตรีวงพอส (PAUSE) สู่การเดินทางครั้งใหม่ เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ กับบทเพลงสุดคลาสสิค ที่อยู่เหนือกาลเวลา โจ้ อัมรินทร์ COME BACK !!! ขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษ 3D ยกระดับความสมจริง ด้วยทีม CGI ระดับโลก ผู้อยู่เบื้องหลังหนังดัง Hollywood และศิลปินรับเชิญ ธีร์ ไชยเดช พร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์ แทค ทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวที “PAUSE BACK TO LIFE CONCERT” คอนเสิร์ตแห่งปี 2024 พร้อมจัดแถลงข่าว โดยมี คุณรัชดา สัทธาพงษ์ Chief Executive Officer, Sports Center Intertainment , คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ Chief Executive Officer, Cat Radio , คุณปฏิเวธ อุทัยเฉลิม Executive Vice President, Muzik Move , คุณเอกคณิต จันทร์สว่าง Chief Executive Officer, Eventthai Limited , คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติ การบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณเนธิรินทร์ วรางค์เลิศวรกุล Executive Director: PAUSE BACK TO LIFE CONCERT ร่วมด้วยเหล่าศิลปินวงพอส (PAUSE) ครบทีม นอ นรเทพ (เบส) , เอ พลกฤษณ์ (กีต้าร์) , บอส นิรุจ และนักร้องนำ เฟ้นท์ ประภาพ ตันเจริญ (ปัจจุบัน) ร่วมงาน ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้เหล่าสาวก “วงพอส” PAUSE และโจ้ อัมรินทร์ ห้ามพลาด !!! กับบทเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุด และดีที่สุด กำลังจะกลับมาร้องเล่นบรรเลงกันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้ง และน่าจดจำตลอดไปคุณรัชดา สัทธาพงษ์ กล่าวว่า.. “ขอพาแฟนเพลงวงพอส ร่วมย้อนเวลานั่งไทม์แมชชีนกลับไปในยุค Generation Y กันค่ะ ช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 ยุคที่เพลงไทยกำลังเปลี่ยนผ่าน มีความหลากหลาย มีศิลปินหน้าใหม่ แจ้งเกิด และ เป็นยุคแรกของค่ายเพลงในตำนาน “เบเกอรี่ มิวสิค” ที่สร้างศิลปินคุณภาพมากมาย อาทิ โมเดิรน์ด็อก , วงพรู , บอย โกสิยพงษ์ , โจอี้ บอย , Soul After Six เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงพอส (PAUSE) ได้ทำอัลบั้มชุดแรกกับค่ายนี้ ในปี 1996 Push (Me) Again เป็นความฝันแรงบันดาลใจของนิสิตหนุ่มที่เป็นเพื่อนกันมีใจรักเล่นดนตรี รวมตัวกันไป ประกวดเพื่อหาประสบการณ์ จนได้เจอ โจ้ อัมรินทร์ นั่นคือจุดเริ่มต้นของวงพอสในตำนาน ด้วยน้ำเสียงของ โจ้ อัมรินทร์ ที่มีพลัง มีความก้องกังวาน โดยเฉพาะเพลงช้า ที่เขาถ่ายทอดได้ดีเหลือเกิน มาวันนี้..เรายังได้ยินเพลงในตำนานเพลงฮิต อยู่หลายบทเพลง อาทิ ข้อความ , ความลับ , ที่ว่าง , รักเธอทั้งหมดของหัวใจ เป็นต้น กับการจากไปของโจ้ อัมรินทร์ 22 ปี ล่วงมาแล้ว เหตุใด ? ยังคงมีแฟนเพลงในยุค Gen Y จนถึงคนรุ่นปัจจุบัน ยังคงคิดถึงน้ำเสียงคิดถึงบทเพลงที่แฝงด้วยความหวัง จะคงอยู่ตลอดไป พวกเราจึงอยากทำคอนเสิร์ตวงพอส PAUSE เวอร์ชั่น 2024 ในอีกมิติ”คุณเนธิรินทร์ วรางค์เลิศวรกุล กล่าวว่า.. “วง Pause เป็นวงดนตรีอินดี้ป๊อป อัลเทอเนทีฟ ที่อยู่ในใจใครหลาย ๆ คน หากเราย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว วัยรุ่นในยุคนั้น ซึ่งประมาณรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผม บอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จัก Pause สำหรับคนชอบฟังเพลง ตัวของผมเองก็ได้มีโอกาสฟังครั้งแรกจากร้านอาหาร ที่มีวงดนตรีสด ผมยังคิดในใจ เอ้ย นี่เพลงอะไร ผมจดจำท่อนฮุคของเพลง และไปเสิร์ชฟัง จึงได้เปิดโลกว่า เพลงของ Pause มีทำนอง และความหมายที่ดีมาก ๆ มันมีเสน่ห์ อย่างบอกไม่ถูก ล่าสุดไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อน ๆ ผมยังนำมาร้องเพราะรู้สึกชอบ มันเป็นฟิลลิ่งที่ดี และมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงแม้วันเวลาผ่านไปบทเพลงของ Pause ก็ยังอยู่ในใจของทุกๆคน รวมถึงผม และวัยรุ่นยุคของผม ก็ยังยกให้เป็นวงที่อยู่ในใจตลอดมา และอีกคนหนึ่ง ที่ผมจะลืมพูดถึงไม่ได้คือพี่โจ้ ที่เป็นอดีตนักร้องนำ เสียงร้องของพี่โจ้เป็นเสียงที่เพราะและมีเอกลักษณ์ที่หลาย ๆ คน ยังคิดถึง ถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีพี่โจ้ และเมื่อใดที่เราได้ฟังเพลงของ Pause ผมเชื่อว่าเราจะมีภาพของพี่เขาเสมอ”“เป็นเวลาร่วมสองปี กว่าจะมีคอนเสิร์ต “PAUSE BACK TO LIFE CONCERT” กับภารกิจในการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่แยกจากกัน ให้กลับมาหลอมรวมกัน เพื่อสร้างความทรงจำที่หวนชวนคิดถึงอีกครั้ง พบกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษใน รอบ 22 ปี โดยทีมงานและพาร์ทเนอร์จากบริษัท Sportcenter Intertainment จำกัด ได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ กับการกลับมาครั้งแรก และ ครั้งสุดท้ายของพี่โจ้ อัมรินทร์ หรือพี่โจ้วงพอส ได้กลับมาแสดงอีกครั้งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพื่อที่จะให้มีความเป็นตัวโจ้ อัมรินทร์ที่สุด พวกเราได้รวบรวมข้อมูลผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างเช่นการใช้ AI หรือ Artificial Intelligence ในการ Deep Learning พี่โจ้จาก Footage จริงๆ ที่บันทึกทุกอากัปกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง การแสดงออกทั้งหมด เพื่อให้เป็นธรรมชาติของพี่โจ้ที่สุด พร้อมยกระดับความสมจริง ด้วยการเชิญทีม CGI ระดับโลก ผู้อยู่เบื้องหลัง หนัง Hollywood ชื่อดังมากมาย มาร่วมสร้างพี่โจ้ให้ออกมาดีที่สุด สมจริงที่สุด แฟนๆ ของ Pause ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ”พบกับ “PAUSE BACK TO LIFE CONCERT” ในรูปแบบที่คุณยังไม่เคยเห็น และสัมผัสที่ไหนมาก่อน !! ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ที่ PARAGON HALL สยามพารากอน เวลา 18.00 น. เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป ซื้อบัตรได้ที่ tickets.eventpass.co/th บัตรราคา 4500 / 3500 / 2500 / 1500 บาท ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทาง FB Fan page: PAUSE#ที่ไม่ว่างถ้าพี่ว่างไปดู #ที่ว่างถ้าพี่ไม่ว่าง