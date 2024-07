โชคดีของกันและกัน! “เอวา – My Mate Nate” แฮปปี้ 2 ปีลงตัวสุดๆ โซเซียลอวยเป็น “คู่บุญหนุนนำ”

นับได้ว่าเป็นอีกคู่ที่พรหมลิขิตนำพาให้มาเจอกัน สำหรับคุณหนูหมื่นล้าน เอวา-ปวรวรรณ วีระภุชงค์ และยูทูบเบอร์คนดัง เนท My Mate Nate (เนท-นาธาน บาร์ทลิง) ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เพราะเผลอแป๊บเดียวทั้งคู่ก็คบเกือบ 2 ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกัน ทั้งคู่ก็จับมือกันผุดโปรเจกต์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะหนุ่ม “เนท My Mate Nate” ที่กลายเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเปิดบริษัท Idol Games และได้ทำงานที่ท้าทาย หลากหลายรูปแบบ เรียกว่าได้เดินหน้าลุยงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตและแข็งแรงอย่างเต็มที่ ส่วนสาวเอวาเองก็มีงานต่างๆ เข้ามาให้พิสูจน์ความสามารถเพียบ บอกเลยว่าคู่สร้างคู่สมสุดๆเพราะมีทั้งงานคู่ งานเดี่ยว จับมือกันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันรัวๆ ลงตัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว งานนี้ยิ่งคบ ยิ่งปัง ธุรกิจก็รุ่ง ความรักก็เลิศ แถมยังขยันเติมความหวานกับโมเมนต์น่ารัก ความเอาใจใส่กันและกันของทั้งคู่อย่างสม่ำเสมอจนแฟนๆ หลายคนอดเอ็นดูไม่ไหวส่งกำลังใจให้ตลอดๆ ไม่ว่าทั้งคู่จะทำอะไร บอกเลยว่าความรักแฮปปี้ ชีวิตดี๊ดี เล่นเอาไอจีหนุ่ม “เนท My Mate Nate” เด้งไม่หยุดเพราะมีแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามข้อความคอมเมนต์บางส่วนจากไอจี หนุ่ม “เนท My Mate Nate”“เป็นความโชคดีของกันและกัน น่ารักมากๆๆ ขอให้รักกัน เข้าใจกัน มีแต่ความรัก งานปัง เงินปังอยู่แล้วก็ขอให้ปังมากกว่าเดิม รักทั้งสองมากๆๆค่ะ🥰🥰”“เอวา&แด๊ดดี้น่าร้ากอย่างแรงงงงง 💞💞”“เป็นคู่รักแบบอย่างเลยย วางตัวดี เหมาะสม👏👏”“พี่เนทเก่งมากจัดงานได้ใหญ่และสุดยอดของจริงเลย👏🏻”“จะเป็นคู่รักที่ทำให้คนอื่นๆอิจฉาไปอีกนานแน่นอนค่าา #เนทเอวา🌻”“ความโชคดีของพี่เนทเลยที่มีเอวาอยู่ข้างๆตลอด”#Sunflowava #Mymatenate #เอวามายเมทเนท #เนวา #เอวา #มายเมทเนท