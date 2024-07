“ไอซ์ ปรีชญา” ร้องช่วยด้วย! ติ๊กต๊อกคนตามกว่า 6 แสนโดนแบน เพราะโป๊เปลือย?

ทำเอางงหนัก สำหรับหลังจากที่ล่าสุดช่องติ๊กต๊อก ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสน โดนแบน 7 วัน ด้วยให้เหตุผลว่าโป๊เปลือย ซึ่งเจ้าตัวยันว่าไม่มีภาพโป๊เปลือย ทั้งที่ส่วนใหญ่เจ้าตัวทำคอนเทนต์พูดคุยกับแฟนคลับและเต้นโดยไอซ์ได้เเคปหน้าจอมาโพสต์พร้อมเผยว่า “โดน TikTok แบน 7 วันค่ะช่วยด้วยค่ะ!!! @TikTokLIVE-TH @TikTok LIVE เนื่องจาก โป๊ เปลือย ตรงไหนก่อน งงมากส่งคำร้องก็ปฏิเสธ ช่วยเช็กด้วยนะคะทางติ๊กต๊อก ว่าตรงไหนที่มีการโป๊ช่วยโพสต์คลิปให้ดูหน่อย อย่าเพิ่งรีบตัดสินงงค่ะแม่”รวมทั้งได้เปิดติ๊กต๊อกช่องใหม่ ชวนให้คนกดติดตาม เผยข้อความว่า “ใครอยากเห็นไอซ์ LIVE TikTok ต่อไปติดตามให้ถึง 1000 นะคะแล้วถึงจะไลฟ์สดได้ค่ะ Account เก่าบินค่ะเข้มงวดเกินนนนน Anybody want to see me broadcasting live on TikTok please follow my new account. The second account that I made for you guys, but the thing is It has to be 1000 followers so I could go on broadcasting live”