“MQDC presents bondbond Music Mania” เฟสติวัลใหม่แกะกล่องสำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่

: เฟสติวัลใหม่แกะกล่องจาก bondbond แหล่งรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมโยงระหว่างศิลปิน ครีเอเตอร์ และแฟนคลับให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จัดโดย บริษัท ทรี รูทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ กรุ๊ป จำกัด (Tree Roots EntertainmentGroup Co., Ltd) ในเครือของ บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จัดงานเทศกาลดนตรีสุดพิเศษที่จะทำให้ทุกคนเสมือนหลุดเข้าไปในดินแดนของเหล่าแฟนด้อม เปิดงานแถลงข่าวสุดอบอุ่นพาตัวแทนศิลปินและแฟนคลับมาพบกันก่อนวันโชว์จริง ณ Paragon Cineplex 14, Siam Paragon ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.10 น. ดำเนินรายการโดย ดีเจ “นุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร”งานนี้ศิลปินที่เป็นตัวแทนในงานได้มามอบรอยยิ้มหวานๆ พร้อมส่งคำชวนอ้อนๆ แก่เหล่าแฟนคลับและสื่อมวลชนให้ไปติดตามความสนุกที่จะเกิดขึ้น นำโดยศิลปินจีนมากความสามารถผู้โด่งดังจากรายการ CHUANG2021,เหล่าไอดอลนางฟ้าสุดแกร่ง ที่พร้อมโชว์ทักษะที่สั่งสมจากประสบการณ์จริง และบอยกรุ๊ปที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยถึง 13 คนซึ่งในงานนี้เหล่าศิลปินก็ได้แอบมีสปอยล์การแสดงในงานให้ทุกคนได้ฟังกัน เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากันในแต่ละวงเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการโชว์เพลงใหม่ของ ØZCAR WANG ที่เพิ่งจะปล่อยเพลง “Cupid” เมื่อไม่นานมานี้ นับว่าการโชว์บนเวที MQDC Presents bondbondMusic Mania จะเป็นการโชว์เพลงใหม่เป็นครั้งแรกในโลกเลยทีเดียว!อีกทั้งฝั่ง DaruNi และ ZOLAR ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน เพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้แสดงบนเวทีใหญ่ ที่แสงสีเสียงจัดเต็มแบบ full scale ด้วย ไม่เพียงนั้นยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ส่งคำถามเพื่อตอบคำถามสั้นๆ ตอบกันสดๆ ในงานอีกด้วย หลังจากตอบคำถามพร้อมแอบเผยถึงโชว์พิเศษจากวงต่างๆ ที่ทุกคนจะได้รับชมในงานแล้ว พวกเขายังร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างอบอุ่นและลาไปด้วยความฟินที่ทิ้งเอาไว้ให้แฟนคลับไปรอชมความสนุกแบบเต็มๆ พร้อมกับรอเจอกับศิลปินอีกมากมายทั้ง ØZCAR WANG, BUS because of you i shine, DICE, DAOU OFFROAD, LYKN, MINDY, DaruNi และ ZOLAR