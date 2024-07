"ชาล็อต ออสติน" สะบัดแปรงเปลี่ยนโฉมจากสาวหวาน สู่สาว ROCKSTAR ตามรอย "ลิซ่า"

ต้องบอกว่ากระแสแรงไม่หยุดจริงๆ สำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุด "ROCKSTAR" ของ "ลิซ่า Black Pink" หรือ "ลิซ่า ลลิษา มโนบาล" ที่ประเดิมค่าย LLOUD ของตัวเอง จนทำเอาคนทั่วโลกต่างฮือฮา กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียล ทั้งต่างพากันถ่ายรูปเช็กอินมุมเดียวกับที่ "ลิซ่า" ถ่าย Mv รวมถึงคัฟเวอร์ชุดแต่งตัวตาม "ลิซ่า"ล่าสุดนางงามชื่อดัง "ชาล็อต ออสติน" ก็ขอกระโดดร่วมวงด้วย ด้วยการสะบัดแปรงจากสาวหวาน กลายมาเป็นสาวแซบ Rockstar แบบจัดเต็มทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม แล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "can you teach me Japanese?" I said「はい、はい"งานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ ทำเอาหลายคนแห่คอมเมนต์กันมากมาย อาทิ เป็นลมกับความแซ่บนี้ หลงรักวันละ500ล้านรอบบบ , มายยยยกั๊ดดด , ถึงงงงเครื่อง, You’re a rockstar , โหวววสุดมากก, ลูกสาวเริ่ดมาก