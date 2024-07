หลังกลับมาครองตัวเป็นสาวโสด ออร่าความสวยแซบก็เปล่งประกายมากยิ่งขึ้นจริงๆ สำหรับนางแบบสาว "โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์" ล่าสุดสาว "โย" ก็ออกมาโพสต์ภาพขณะกำลังฝากไข่เพื่อรอสามีในอนาคต พร้อมแคปชั่นว่า "Hi my eggs for the-future-is-yet-to-come #yoghurt x ginafertilitystudio #yoghurt x ginanaree"ซึ่งงานนี้หลังจากที่นางแบบสาวลงภาพดังกล่าวไปในอินสตาแกรมส่วนตัว ก็มีบรรดาเพื่อนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย อาทิ "เมย์ พิชญ์นาฏ" บอก "อ่ะ พ่อของลูกต้องมาล้าววว" ขณะที่ "หนิง ปณิตา" ก็เชียร์ว่า "ได้เวลาหาแฟนนะ"