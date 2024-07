“ปั๊ป-ใบเตย” บ้าบิ่น เตรียมล่าแสงเหนือรอบที่ 3 มดลูกเมียมีปัญหา อยากมีลูกต้องพึ่งแพทย์

จากศิลปินสู่บทบาทการแสดง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สำหรับนักร้องหนุ่มหรือกับซีรีส์เรื่องล่าสุดก็ควงภรรยาสาวมาร่วมให้กำลังใจผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ ที่กำลังจะมีโปรเจกต์เรื่องใหม่ ในงาน Eat & Talk : Where the heart is? ที่ร้าน Buddha & Pals ด้วย โดย ปั๊ป เผยว่าไม่ติดเลยถ้าต้องโกนผมอีกรอบในภาค 2 แต่แอบกดดันกับความคาดหวังของคนดูมากกว่าปั๊ป : “สามารถทำให้คนดูเข้าใจได้ด้วย ก็เลยอยากมาดูว่าเขาคิดยังไง ส่วนสาธุ 2 ของเราก็น่าจะมาก่อนนะครับ หรือเปล่า (หัวเราะ) อาจจะจักรวาลทับซ้อนกันนิดนึง ซึ่งถามว่ารู้สึกยังไงกับการเป็นนักแสดง ผมสนุกนะครับ ชอบ เหมือนได้ทำการบ้านกับตัวเรา และที่ตอนนี้กำลังตื่นเต้นก็คือเขาไม่ให้ผมรู้อะไรเลยสักอย่างเดียว เขาแค่บอกว่าน่าจะได้นะเรื่องผมที่ต้องโกนอีกรอบผมก็คิดของผมเอง แต่ถ้าในคาแรกเตอร์ให้โกนอีกก็ยินดีครับ สบายมาก ไม่ต้องใส่วิกเลย รุ่นนี้แล้ว”บอกยังไม่รู้แนวทางของตัวละครว่าจะไปในทิศทางไหนต่อ“เอาแบบซีเรียสเลยนะผมก็ไม่กล้าคิดว่าจะเป็นยังไงต่อ แต่ถ้าให้ผมคิดในฐานะตัวละครช่วงนั้น จริงๆ การที่บอกรักคือการตัดสินใจแล้วว่าจะไม่บวชต่อแล้วนะ แต่ทีนี้พอกลายเป็นว่าคิดไปเอง เขาก็คงต้องกลับไปคิดกับตัวเองใหม่ว่าเขาจะยังไงผมก็รู้สึกภูมิใจนะ ว่าสิ่งที่เราตั้งใจแล้วมีคนรู้สึกว่าเขาเห็นว่าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึง เขาก็อยากดูผลงานที่เราทำต่อไป ก็ชื่นใจครับเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมีคนบอกให้เทศน์ให้ฟังไหมเหรอ มีคนตะโกน พระๆ (ทำเสียงตะโกน) ก็ตลกดีครับ ผมว่าเขาก็เอ็นดูแหละครับ น่ารักดี”ด้าน “ใบเตย” เผยจากที่คอยช่วยต่อบทให้มาตลอด รู้สึกว่า “ปั๊ป” ตั้งใจกับบทนี้มากเตย : “เต็มสิบให้ล้านเลย (หัวเราะ)”ปั๊ป : “เขาช่วยผมต่อบทด้วยครับ ก่อนนอนก็มาช่วยกันท่อง ช่วยกันวิเคราะห์ อันนี้พี่ปั๊ปคิดไปเอง”เตย : “ก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดไปก่อน เราไปรอดูดีกว่าว่าน้องหรือนักแสดงคนอื่นๆ เขาจะส่งอะไรมาให้เรา เพราะพี่ปั๊ปเขาจะมีจินตนาการเผื่อเอาไว้ก่อน เตยคิดว่าเขาเล่นดีอยู่แล้วค่ะถามว่ากดดันไหม ถ้าเรื่องต่อไปคนจะคาดหวัง เตยว่าเขาก็ไม่ได้กดดัน ไม่ได้กลัวเขากดดันด้วย”ปั๊ป : “จริงเหรอ (หัวเราะ)”เตย : “กดดันเหรอ”ปั๊ป : “ไม่รู้เหมือนกัน ก็นิดนึงแหละ”เตย : “ก็อาจจะมีบ้างความคาดหวังของผู้ชม”ปั๊ป :แต่ต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนหวังก็ได้ เพราะตัวละครเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหน”เผยเตรียมไปเที่ยวไอซ์แลนด์รอบ 3เตย : “เดี๋ยวจะมีไปไอซ์แลนด์ค่ะ จะไปดูแสงเหนือ”ปั๊ป : “รอบที่ 3 แล้วครับ เหมือนเป็นซัมเมอร์ครับ”เตย : “เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความประทับใจในมวลของการไปที่ไอซ์แลนด์ ส่วนรอบที่ 2 ก็มีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้มากขึ้น และเราก็สนุกที่เราได้ผจญภัยไปกับเขา หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เราต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ากับเขา แต่รอบนี้จะไปเก็บช่วงซัมเมอร์ อาจจะเป็นความบ้าบิ่นของคู่เรา ที่เราชอบประเทศนี้”ปั๊ป : “มันก็มีอุปสรรค มีอุบัติเหตุบ้าง คือผมไม่เคยขับรถบนน้ำแข็ง แล้วทีนี้พออยู่บนเขา เราเพิ่งเดินเข้าไปเที่ยว และขากลับเราต้องขับกลับ แต่พื้นเป็นน้ำแข็งแล้ว รถมันก็จะตกเขา มันลื่น เพราะเราขับไม่เป็น ก็เลยต้องให้คนขับมาช่วย การที่ได้กลับไปอีกหลายรอบเพราะเหมือนการที่เราได้ออกไปไกลๆ จากสถานที่ที่เราทำงาน ออกไปพักผ่อน คือเที่ยวไทยก็สนุกนะ”เตย : “เที่ยวไทยเราจะเน้นกิน”ปั๊ป : “ใช่ที่นี่เน้นกิน(หัวเราะ)”เตย : “พิสูจน์รักแท้ (หัวเราะ) ก็เลยต้องไปซัมเมอร์ไงคะ ช่วงอากาศดีหน่อย จะได้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้ว ไปพิสูจน์ความสวยงามอย่างเดียวพอ (หัวเราะ) ก็ต้องเตรียมร่างกาย มีเล่นเวทบ้างค่ะ สร้างกล้ามเนื้อขา เพราะว่าต้องเดินเยอะ”ปั๊ป : “ผมเพิ่งรู้ว่าร่างกายผมมันไม่เหมือนเดิม (หัวเราะ) หลังจากเล่นคอนเสิร์ตบางทีบางวันทำไมเจ็บเข่า ก็ไปคุยกับนักเทรนเนอร์ เขาก็บอกว่าก้นพี่ไม่แข็งแรงถามว่าทำไมถึงไม่เลือกไปที่สบายๆ สวยๆ มันอาจจะไม่ได้ชอบด้วยครับ ผมชอบอะไรแบบนี้”เตย : “ชอบความลำบาก (หัวเราะ)”ปั๊ป : “ช่วงนั้นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด โอ้โห (หัวเราะ)”บอกเรื่องลูกขออีกสักปีค่อยว่ากันปั๊ป : “เรื่องลูกก็ว่ากันครับ อาจจะอีกสักปีนึง”เตย : “จริงๆ ก็ไม่ได้วางแผนอะไรขนาดนั้นค่ะแต่เตยเชื่อว่ายังไงก็คงพบแพทย์ คุณหมอเก่งอยู่แล้วค่ะตอนนี้”ปั๊ป : “วิทยาศาสตร์ช่วยได้”